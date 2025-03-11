Получите все материалы CNews по ключевому слову
ОАЭ Объединённые Арабские Эмираты Шарджа
ОАЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
|Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана 6 1
|Прохоров Николай 4 3
|Касперский Евгений 323 1
|Слизень Виталий 242 1
|Колокольцев Владимир 41 1
|Овчинников Борис 129 1
|Гирев Андрей 77 1
|Гафарова Елена 26 1
|Леонов Олег 12 1
|Приходько Виктор 5 1
|Харин Андрей 2 1
|Степанова Анастасия 2 1
|Приходько Анастасия 2 1
|Мерензон Илья 2 1
|Ромашко Олеся 2 1
|Чельцов Борис 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 1
|Русские Эмираты 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8162 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 988 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.