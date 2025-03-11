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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170401
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ОАЭ Объединённые Арабские Эмираты Шарджа

ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Шарджа

11.03.2025 ИИ ускорит постановку диагноза по снимку сетчатки глаза 1
20.04.2017 Московский турнир Гран-при по шахматам пройдет под защитой «Лаборатории Касперского» 1
30.04.2013 Система Contact расширила сеть пунктов обслуживания в ОАЭ 1
28.10.2010 Партнера МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» обвинили во взятках чиновникам 1
22.06.2007 В Дагестане пресечена контрабанда мобильных телефонов на сумму 3 млн руб. 1
28.05.2007 Дубай и Шардж: более 50% сайтов «открыты» для атак 2
13.06.2006 Thuraya выгонят из России? 1
06.09.2004 Николай Прохоров: Thuraya должна стать повседневной связью 1
15.05.2003 Арабская спутниковая связь пришла в Россию 1
14.05.2003 Thuraya начала продавать услуги спутниковой связи в РФ 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

ОАЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 4
ТМ Сат 18 4
Цифра ГК 2444 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 562 2
Globalstar - Глобалстар 182 2
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 57 2
Hughes 111 2
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 63 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12854 1
МегаФон 9011 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4938 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2926 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 855 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 118 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 1
НРТБ - Национальное радиотехническое бюро 8 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3005 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1039 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 3
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 95 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28008 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24660 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6999 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2728 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4818 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 143 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28027 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8530 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5780 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3146 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2858 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8228 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5102 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4194 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3894 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 317 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2529 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7675 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11182 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7124 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 685 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3490 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 301 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13361 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10183 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1647 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2287 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 598 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3793 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1711 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2411 1
Microsoft Windows 2000 8661 4
Microsoft Exchange 1746 1
Kaspersky Total Security 40 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 235 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4996 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Прохоров Николай 4 3
Касперский Евгений 323 1
Слизень Виталий 242 1
Колокольцев Владимир 41 1
Овчинников Борис 129 1
Гирев Андрей 77 1
Гафарова Елена 26 1
Леонов Олег 12 1
Приходько Виктор 5 1
Харин Андрей 2 1
Степанова Анастасия 2 1
Приходько Анастасия 2 1
Мерензон Илья 2 1
Ромашко Олеся 2 1
Чельцов Борис 3 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1050 9
Россия - РФ - Российская федерация 145998 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 3
Ближний Восток 2957 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 2
Европа 21831 2
Земля - планета Солнечной системы 10416 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7536 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 421 2
Африка Центральная 40 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14238 1
Азия - Азиатский регион 5568 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2893 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Канада 4900 1
Африка - Африканский регион 3495 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 1
Индонезия - Республика 963 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1339 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1122 1
Австрия - Австрийская Республика 1312 1
Швейцария - Женева 326 1
Азия Южная 104 1
Индийский океан - Персидский залив 207 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 82 1
Азия Восточная 174 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5203 1
Испания - Балеарские острова - Майорка - Пальма-де-Майорка 7 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2852 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6455 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8826 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4179 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8673 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1096 1
Физика - Physics - область естествознания 2659 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6766 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5456 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5694 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5923 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8113 1
Рейдерство - Рейдерский захват - недружественное поглощение предприятия против воли его собственников 102 1
Спорт - Шахматы - Chess 243 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 460 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9944 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 790 1
Дача - дачники 842 1
Миграция населения - Миграционные службы 416 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 129 1
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 165 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1169 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 1
Русские Эмираты 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8162 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 988 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 225 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 58 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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