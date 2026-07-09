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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197486
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University of Sharjah Университет в Шардже Университет Шарджи

СОБЫТИЯ


09.07.2026 «Сколтех» и университет Шарджи открыли совместную лабораторию передовых энергетических технологий AETLab 3
11.03.2025 ИИ ускорит постановку диагноза по снимку сетчатки глаза 1
14.11.2023 Дмитрий Медведев: выручка резидентов «Сколково» по итогам 2023 г. превысит полтриллиона рублей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

University of Sharjah и организации, системы, технологии, персоны:

ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
Beorg - Биорг 129 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 195 1
Stereotech - Стереотек 48 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 118 1
Рапид Био 102 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1113 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 343 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3416 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 403 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21909 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16004 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 284 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10053 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12750 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25326 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4741 1
Кулешов Александр 29 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Рогов Олег 5 1
Шараев Максим 2 1
Хамуди Рифат 1 1
Буридан Ахмед 1 1
Шувалов Игорь 86 1
Дроздов Игорь 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 164969 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1241 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Шарджа 13 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18994 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 1
Ближний Восток 3141 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14775 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11223 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3552 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57276 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5086 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21465 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 727 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6676 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4962 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3950 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5727 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 446 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 1
Fudan University - Фуданьский университет 12 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 120 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 39 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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