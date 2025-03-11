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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шараев Максим


11.03.2025 ИИ ускорит постановку диагноза по снимку сетчатки глаза 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шараев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 26 1
BSSG - Business Solutions & Service Group - БССГ 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 945 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12854 1
Yandex - Яндекс 7477 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4938 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
Альфа-Банк 1782 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
Газпром нефть 625 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1095 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 110 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12853 1
Computational biology - Вычислительная биология 2 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5127 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 1
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Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1337 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 48 1
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Крайнов Александр 16 1
Бухановский Александр 15 1
Голованов Сергей 64 1
Плуготаренко Сергей 82 1
Казарян Карен 74 1
Федоров Алексей 119 1
Онищенко Владислав 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1050 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9944 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 381 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8162 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 58 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 23 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 341 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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