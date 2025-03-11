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Шараев Максим
|11.03.2025
|ИИ ускорит постановку диагноза по снимку сетчатки глаза 1
|02.04.2024
|CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
Шараев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
|Альфа-Банк 1782 1
|ГПБ - Газпромбанк 1090 1
|Газпром нефть 625 1
|Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1095 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 110 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
|VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 1
|Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 48 1
|Бурнаев Евгений 19 1
|Дылов Дмитрий 3 1
|Суржко Денис 7 1
|Стятюгин Роман 37 1
|Левова Ирина 24 1
|Павленко Анастасия 8 1
|Безбогов Сергей 47 1
|Каширин Алексей 3 1
|Медунов Андрей 3 1
|Арутюнян Александр 1 1
|Матвеев Даниил 3 1
|Котенко Игорь 3 1
|Шпильман Алексей 6 1
|Рукавишникова Ирина 6 1
|Шейкин Артем 35 1
|Турдаков Денис 2 1
|Клочко Юрий 4 1
|Рего Андрей 6 1
|Сидорюк Алексей 11 1
|Крайнов Александр 16 1
|Бухановский Александр 15 1
|Голованов Сергей 64 1
|Плуготаренко Сергей 82 1
|Казарян Карен 74 1
|Федоров Алексей 119 1
|Онищенко Владислав 97 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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