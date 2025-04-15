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Медунов Андрей



15.04.2025 АБД разработала методику проведения аудита по оценке соответствия Отраслевому стандарту защиты данных 1
12.11.2024 HeadHunter подписал Отраслевой стандарт защиты данных 1
14.06.2024 Путин запретил госструктурам пользоваться услугами недружественных стран для обеспечения кибербезопасности 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Медунов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 975 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 3
Yandex - Яндекс 7583 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1254 1
Код Безопасности 640 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 1
BSSG - Business Solutions & Service Group - БССГ 3 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 20 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 27 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Альфа-Банк 1787 1
Газпром нефть 631 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 943 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1211 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 474 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 112 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 298 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3972 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 643 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5219 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1355 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4335 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12916 1
Data Fusion - Слияние данных 65 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10297 1
Pervasive Computing - ubicomp - Ubiquitous computing - Повсеместные вычисления 7 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 195 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6767 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7855 1
Computational biology - Вычислительная биология 2 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 50 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 36 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4617 1
Путин Владимир 3223 1
Онищенко Владислав 97 1
Федоров Алексей 123 1
Казарян Карен 75 1
Плуготаренко Сергей 84 1
Голованов Сергей 64 1
Лукацкий Алексей 121 1
Бухановский Александр 15 1
Крайнов Александр 16 1
Сидорюк Алексей 11 1
Бурнаев Евгений 20 1
Безбогов Сергей 50 1
Павленко Анастасия 9 1
Левова Ирина 24 1
Стятюгин Роман 38 1
Дбар Федор 38 1
Суржко Денис 7 1
Дылов Дмитрий 3 1
Рукавишникова Ирина 6 1
Рего Андрей 7 1
Клочко Юрий 4 1
Турдаков Денис 2 1
Шейкин Артем 36 1
Каширин Алексей 3 1
Шпильман Алексей 6 1
Котенко Игорь 3 1
Матвеев Даниил 3 1
Арутюнян Александр 1 1
Аскерова Альбина 2 1
Шараев Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
Япония 13342 1
Сингапур - Республика 1865 1
Канада 4909 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2497 1
Германия - Федеративная Республика 12753 1
Франция - Французская Республика 7887 1
Китай - Тайвань 4021 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 392 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2469 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1249 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8932 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1310 1
Список системообразующих предприятий РФ 292 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
Энергетика - Energy - Energetically 5186 1
Аренда 2463 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7948 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5867 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6319 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 454 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 351 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 23 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 58 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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