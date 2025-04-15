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Медунов Андрей
Медунов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 112 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 298 1
|Путин Владимир 3223 1
|Онищенко Владислав 97 1
|Федоров Алексей 123 1
|Казарян Карен 75 1
|Плуготаренко Сергей 84 1
|Голованов Сергей 64 1
|Лукацкий Алексей 121 1
|Бухановский Александр 15 1
|Крайнов Александр 16 1
|Сидорюк Алексей 11 1
|Бурнаев Евгений 20 1
|Безбогов Сергей 50 1
|Павленко Анастасия 9 1
|Левова Ирина 24 1
|Стятюгин Роман 38 1
|Дбар Федор 38 1
|Суржко Денис 7 1
|Дылов Дмитрий 3 1
|Рукавишникова Ирина 6 1
|Рего Андрей 7 1
|Клочко Юрий 4 1
|Турдаков Денис 2 1
|Шейкин Артем 36 1
|Каширин Алексей 3 1
|Шпильман Алексей 6 1
|Котенко Игорь 3 1
|Матвеев Даниил 3 1
|Арутюнян Александр 1 1
|Аскерова Альбина 2 1
|Шараев Максим 2 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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