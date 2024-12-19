CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards в продуктов для работы с данными, государственных и образовательных организаций на получение премии Data Fusion Awards. Чтобы успеть принять участие в соревновании, заявку нужно подать до 23 ян

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявляют конкурс научных статей с призовым фондом 3 000 000 рублей титут искусственного интеллекта МГУ и банк ВТБ объявили о совместном запуске новой номинации премии Data Fusion Awards — «Научный прорыв года в ИИ». Прием заявок на этот конкурс статей стартует

Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion Конференция Data Fusion, которая прошла в Инновационном кластере МГУ «Ломо

Система предиктивной аналитики Росатома признана лучшим промышленным решением на мероприятии Data Fusion Awards, организованном CNews В апреле состоялось вручение общероссийской премии в области технологий работы с данными и искусственным интеллектом Data Fusion Awards 2024, которая организована CNews при поддержке генерального спонсора – банка ВТБ. Применение предиктивной аналитики на базе платформы АтомМайнд для контроля качества продукци

CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 награждения победителей общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий больших данных Data Fusion Awards 2024 прошла в Москве 18 апреля. Организатором премии выступило издание CNe

ВТБ и CNews объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 Банк ВТБ и издание CNews подвели итоги четвертой общероссийской кросс-отраслевой премии Data Fusion Awards. Всего было подано более 100 заявок. В шорт-лист вошли 34 проекта. Жюри со

ВТБ и Т1 подвели итоги соревнования Data Fusion Contest 2024 Банк ВТБ и холдинг Т1 подвели итоги четвертого ежегодного соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest 2024. Участникам было предложено попробовать свои силы в двух задачах: «Геоаналитика» и «Модели оттока», а также публично продемонстрировать свое решение в рамках специально

Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля Результаты премии Data Fusion Awards CNews совместно со спонсором проекта ВТБ подведут итоги общероссийской пре

CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля CNews приглашает принять участие в конференции Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 2024 г. Мероприятие посвящено анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Регистрация по ссылке Data Fusion 2024– это точка сб

Стартовала регистрация на конференцию Data Fusion 2024 Началась регистрация участников на ежегодную конференцию Data Fusion, посвященную работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта. Ме

ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024 срока приема заявок на общероссийскую кросс-отраслевую премию в области технологий работы с данными Data Fusion Awards до 31 января 2024 г. Подать заявку на участие могут компании, образователь

Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января оссийской кросс-отраслевой премии в области технологий работы с данными и искусственным интеллектом Data Fusion Awards 2024. Заполнить анкету на сайте и отправить презентацию, посвященную проек

Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных ков решений для работы с данными, государственных и образовательных организаций на получение премии Data Fusion Awards. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 24 января 2024 г. Жюри

CNews и ВТБ наградят лучшие проекты в области технологий работы с данными премией Data Fusion Awards оссийской кросс-отраслевой премии в области технологий работы с данными и искусственным интеллектом Data Fusion Awards 2024. Наградой отметят выдающиеся достижения компаний, образовательных учр

Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства usion AwardsСинергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства Data Fusion — концепция работы с данными и технологиями искусственного интеллекта, цель котор

ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий ИИ и межотраслевой обмен даннымиНа конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий В Москве 13-14 апреля 2023 г. состоялась

CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards награждения победителей общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий больших данных Data Fusion Awards прошла в Москве 13 апреля 2023 г. Организатором премии выступило издание C

ВТБ, CNews и «Сколково» назвали лучшие проекты в области работы с данными во» объявили победителей Общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий больших данных Data Fusion Awards 2023. Отмечены лучшие проекты в госсекторе, бизнесе и образовании. Церемон

Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля Результаты премии Data Fusion Awards CNews совместно с ВТБ, спонсором проекта, и Фондом «Сколково» подведут ито

Конференция Data Fusion пройдет 13–14 апреля в «Сколково» и онлайн 13–14 апреля состоится третья ежегодная конференция Data Fusion, посвященная работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта. Со

ВТБ и Сколково проведут конференцию Data Fusion-2023 13-14 апреля состоится третья ежегодная конференция Data Fusion, посвященная работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта. Совместная конференция банка ВТБ и Фонда «Сколково» традиционно соберет представителей бизнеса и госуд

Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлили до 22 февраля О премии Data Fusion Awards Организаторы общероссийской кросс-отраслевой премии в области больших данн

Жюри Data Fusion Awards назовет лучшие проекты в области анализа данных. Идет прием заявок ков решений для работы с данными, государственных и образовательных организаций на получение премии Data Fusion Awards. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 15 февраля 2023 г. Авт

CNews, ВТБ и «Сколково» наградят лучшие проекты анализа данных премией Data Fusion Awards ой кросс-отраслевой премии в области больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта Data Fusion Awards 2023. Общероссийской премией будут вновь отмечены выдающиеся достижения ко

CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards ония награждения победителей первой общероссийской кросс-отраслевой премии в области больших данных Data Fusion Awards. Организатором премии выступило издание CNews, а спонсором — ВТБ. В течени

Победителей первой премии Data Fusion Awards объявят 14 апреля Результаты премии Data Fusion Awards CNews совместно с ВТБ, спонсором проекта, и Фондом «Сколково» подведут ито

Премию Data Fusion Awards 2022 вручат на конференции 14 апреля CNews и ВТБ — организаторы премии Data Fusion Awards 2022 — вручат награды победителям на конференции Data Fusion в Моск

Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января О премии Data Fusion Awards CNews и ВТБ объявляют о продлении сроков приема заявок на кросс-отраслевую

Как стать первым победителем Data Fusion Awards Что такое Data Fusion Data Fusion — подход, который предполагает объединение данных, слияние или перено