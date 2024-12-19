Data Fusion Слияние данных
|19.12.2024
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CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards
в продуктов для работы с данными, государственных и образовательных организаций на получение премии Data Fusion Awards. Чтобы успеть принять участие в соревновании, заявку нужно подать до 23 ян
|18.12.2024
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CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявляют конкурс научных статей с призовым фондом 3 000 000 рублей
титут искусственного интеллекта МГУ и банк ВТБ объявили о совместном запуске новой номинации премии Data Fusion Awards — «Научный прорыв года в ИИ». Прием заявок на этот конкурс статей стартует
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Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion Конференция Data Fusion, которая прошла в Инновационном кластере МГУ «Ломо
|24.04.2024
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Система предиктивной аналитики Росатома признана лучшим промышленным решением на мероприятии Data Fusion Awards, организованном CNews
В апреле состоялось вручение общероссийской премии в области технологий работы с данными и искусственным интеллектом Data Fusion Awards 2024, которая организована CNews при поддержке генерального спонсора – банка ВТБ. Применение предиктивной аналитики на базе платформы АтомМайнд для контроля качества продукци
|24.04.2024
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CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024
награждения победителей общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий больших данных Data Fusion Awards 2024 прошла в Москве 18 апреля. Организатором премии выступило издание CNe
|19.04.2024
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ВТБ и CNews объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024
Банк ВТБ и издание CNews подвели итоги четвертой общероссийской кросс-отраслевой премии Data Fusion Awards. Всего было подано более 100 заявок. В шорт-лист вошли 34 проекта. Жюри со
|17.04.2024
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ВТБ и Т1 подвели итоги соревнования Data Fusion Contest 2024
Банк ВТБ и холдинг Т1 подвели итоги четвертого ежегодного соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest 2024. Участникам было предложено попробовать свои силы в двух задачах: «Геоаналитика» и «Модели оттока», а также публично продемонстрировать свое решение в рамках специально
|17.04.2024
|Data Fusion 2024
|04.04.2024
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Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля
Результаты премии Data Fusion Awards CNews совместно со спонсором проекта ВТБ подведут итоги общероссийской пре
|02.04.2024
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CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля
CNews приглашает принять участие в конференции Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 2024 г. Мероприятие посвящено анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Регистрация по ссылке Data Fusion 2024– это точка сб
|19.02.2024
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Стартовала регистрация на конференцию Data Fusion 2024
Началась регистрация участников на ежегодную конференцию Data Fusion, посвященную работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта. Ме
|18.01.2024
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ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024
срока приема заявок на общероссийскую кросс-отраслевую премию в области технологий работы с данными Data Fusion Awards до 31 января 2024 г. Подать заявку на участие могут компании, образователь
|18.01.2024
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Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января
оссийской кросс-отраслевой премии в области технологий работы с данными и искусственным интеллектом Data Fusion Awards 2024. Заполнить анкету на сайте и отправить презентацию, посвященную проек
|20.12.2023
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Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных
ков решений для работы с данными, государственных и образовательных организаций на получение премии Data Fusion Awards. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 24 января 2024 г. Жюри
|20.11.2023
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CNews и ВТБ наградят лучшие проекты в области технологий работы с данными премией Data Fusion Awards
оссийской кросс-отраслевой премии в области технологий работы с данными и искусственным интеллектом Data Fusion Awards 2024. Наградой отметят выдающиеся достижения компаний, образовательных учр
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Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства
usion AwardsСинергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства Data Fusion — концепция работы с данными и технологиями искусственного интеллекта, цель котор
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ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий
ИИ и межотраслевой обмен даннымиНа конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий В Москве 13-14 апреля 2023 г. состоялась
|20.04.2023
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CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards
награждения победителей общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий больших данных Data Fusion Awards прошла в Москве 13 апреля 2023 г. Организатором премии выступило издание C
|14.04.2023
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ВТБ, CNews и «Сколково» назвали лучшие проекты в области работы с данными
во» объявили победителей Общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий больших данных Data Fusion Awards 2023. Отмечены лучшие проекты в госсекторе, бизнесе и образовании. Церемон
|13.04.2023
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Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля
Результаты премии Data Fusion Awards CNews совместно с ВТБ, спонсором проекта, и Фондом «Сколково» подведут ито
|03.04.2023
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Конференция Data Fusion пройдет 13–14 апреля в «Сколково» и онлайн
13–14 апреля состоится третья ежегодная конференция Data Fusion, посвященная работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта. Со
|22.02.2023
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ВТБ и Сколково проведут конференцию Data Fusion-2023
13-14 апреля состоится третья ежегодная конференция Data Fusion, посвященная работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта. Совместная конференция банка ВТБ и Фонда «Сколково» традиционно соберет представителей бизнеса и госуд
|15.02.2023
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Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлили до 22 февраля
О премии Data Fusion Awards Организаторы общероссийской кросс-отраслевой премии в области больших данн
|14.02.2023
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Жюри Data Fusion Awards назовет лучшие проекты в области анализа данных. Идет прием заявок
ков решений для работы с данными, государственных и образовательных организаций на получение премии Data Fusion Awards. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 15 февраля 2023 г. Авт
|16.12.2022
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CNews, ВТБ и «Сколково» наградят лучшие проекты анализа данных премией Data Fusion Awards
ой кросс-отраслевой премии в области больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта Data Fusion Awards 2023. Общероссийской премией будут вновь отмечены выдающиеся достижения ко
|18.04.2022
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CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards
ония награждения победителей первой общероссийской кросс-отраслевой премии в области больших данных Data Fusion Awards. Организатором премии выступило издание CNews, а спонсором — ВТБ. В течени
|11.04.2022
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Победителей первой премии Data Fusion Awards объявят 14 апреля
Результаты премии Data Fusion Awards CNews совместно с ВТБ, спонсором проекта, и Фондом «Сколково» подведут ито
|17.02.2022
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Премию Data Fusion Awards 2022 вручат на конференции 14 апреля
CNews и ВТБ — организаторы премии Data Fusion Awards 2022 — вручат награды победителям на конференции Data Fusion в Моск
|17.02.2022
|ВТБ и «Сколково» проведут международную конференцию Data Fusion
|20.01.2022
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Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января
О премии Data Fusion Awards CNews и ВТБ объявляют о продлении сроков приема заявок на кросс-отраслевую
|30.12.2021
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Как стать первым победителем Data Fusion Awards
Что такое Data Fusion Data Fusion — подход, который предполагает объединение данных, слияние или перено
|06.04.2017
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Cognitive Technologies разработала технологию сочетания данных от различных сенсоров для беспилотников
Cognitive Technologies объявила о разработке технологии Cognitive Data Fusion, позволяющую максимально эффективно использовать в модели компьютерного зрения комбинированные данные, поступающие от различных сенсоров (видеокамер, радаров, лидаров и т.д.) непоср
Data Fusion и организации, системы, технологии, персоны:
|Кулик Вадим 180 26
|Кирьянова Александра 135 21
|Райгородский Андрей 37 17
|Саркисов Тигран 35 15
|Зеленков Юрий 37 15
|Серебряникова Анна 72 13
|Бурнаев Евгений 19 12
|Коновалихин Максим 17 10
|Меньшов Кирилл 118 9
|Безбогов Сергей 46 8
|Оселедец Иван 24 8
|Мерзляков Антон 16 7
|Потапова Екатерина 13 7
|Голицын Сергей 25 7
|Каем Кирилл 34 7
|Потапова Светлана 12 7
|Мишустин Михаил 676 6
|Чернышенко Дмитрий 565 6
|Рыбинцев Андрей 25 6
|Дворкович Аркадий 210 5
|Новиков Павел 97 5
|Суржко Денис 7 5
|Трофимова Екатерина 6 5
|Борисенко Григорий 15 5
|Скоробогатова Ольга 55 5
|Крайнов Александр 16 5
|Фетисов Алексей 42 5
|Павленко Анастасия 8 5
|Мизюрин Роман 5 5
|Наумов Даниил 8 4
|Комаров Андрей 15 4
|Лысенко Эдуард 308 4
|Ускова Ольга 166 3
|Чернов Алексей 4 3
|Путин Владимир 3171 3
|Осеевский Михаил 315 3
|Натекин Алексей 7 3
|Колесников Максим 24 3
|Солнцева Екатерина 58 3
|Плуготаренко Сергей 79 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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