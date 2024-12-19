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Data Fusion Слияние данных



19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards

в продуктов для работы с данными, государственных и образовательных организаций на получение премии Data Fusion Awards. Чтобы успеть принять участие в соревновании, заявку нужно подать до 23 ян
18.12.2024 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявляют конкурс научных статей с призовым фондом 3 000 000 рублей

титут искусственного интеллекта МГУ и банк ВТБ объявили о совместном запуске новой номинации премии Data Fusion Awards — «Научный прорыв года в ИИ». Прием заявок на этот конкурс статей стартует
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion

Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion Конференция Data Fusion, которая прошла в Инновационном кластере МГУ «Ломо
24.04.2024 Система предиктивной аналитики Росатома признана лучшим промышленным решением на мероприятии Data Fusion Awards, организованном CNews

В апреле состоялось вручение общероссийской премии в области технологий работы с данными и искусственным интеллектом Data Fusion Awards 2024, которая организована CNews при поддержке генерального спонсора – банка ВТБ. Применение предиктивной аналитики на базе платформы АтомМайнд для контроля качества продукци
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024

награждения победителей общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий больших данных Data Fusion Awards 2024 прошла в Москве 18 апреля. Организатором премии выступило издание CNe
19.04.2024 ВТБ и CNews объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024

Банк ВТБ и издание CNews подвели итоги четвертой общероссийской кросс-отраслевой премии Data Fusion Awards. Всего было подано более 100 заявок. В шорт-лист вошли 34 проекта. Жюри со
17.04.2024 ВТБ и Т1 подвели итоги соревнования Data Fusion Contest 2024

Банк ВТБ и холдинг Т1 подвели итоги четвертого ежегодного соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest 2024. Участникам было предложено попробовать свои силы в двух задачах: «Геоаналитика» и «Модели оттока», а также публично продемонстрировать свое решение в рамках специально
17.04.2024 Data Fusion 2024
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля

Результаты премии Data Fusion Awards CNews совместно со спонсором проекта ВТБ подведут итоги общероссийской пре
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 2024 г. Мероприятие посвящено анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Регистрация по ссылке Data Fusion 2024– это точка сб
19.02.2024 Стартовала регистрация на конференцию Data Fusion 2024

Началась регистрация участников на ежегодную конференцию Data Fusion, посвященную работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта. Ме
18.01.2024 ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024

срока приема заявок на общероссийскую кросс-отраслевую премию в области технологий работы с данными Data Fusion Awards до 31 января 2024 г. Подать заявку на участие могут компании, образователь
18.01.2024 Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января

оссийской кросс-отраслевой премии в области технологий работы с данными и искусственным интеллектом Data Fusion Awards 2024. Заполнить анкету на сайте и отправить презентацию, посвященную проек
20.12.2023 Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных

ков решений для работы с данными, государственных и образовательных организаций на получение премии Data Fusion Awards. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 24 января 2024 г. Жюри
20.11.2023 CNews и ВТБ наградят лучшие проекты в области технологий работы с данными премией Data Fusion Awards

оссийской кросс-отраслевой премии в области технологий работы с данными и искусственным интеллектом Data Fusion Awards 2024. Наградой отметят выдающиеся достижения компаний, образовательных учр
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства

usion AwardsСинергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства Data Fusion — концепция работы с данными и технологиями искусственного интеллекта, цель котор
ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий

ИИ и межотраслевой обмен даннымиНа конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий В Москве 13-14 апреля 2023 г. состоялась
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards

награждения победителей общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий больших данных Data Fusion Awards прошла в Москве 13 апреля 2023 г. Организатором премии выступило издание C
14.04.2023 ВТБ, CNews и «Сколково» назвали лучшие проекты в области работы с данными

во» объявили победителей Общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий больших данных Data Fusion Awards 2023. Отмечены лучшие проекты в госсекторе, бизнесе и образовании. Церемон
13.04.2023 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля

Результаты премии Data Fusion Awards CNews совместно с ВТБ, спонсором проекта, и Фондом «Сколково» подведут ито
03.04.2023 Конференция Data Fusion пройдет 13–14 апреля в «Сколково» и онлайн

13–14 апреля состоится третья ежегодная конференция Data Fusion, посвященная работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта. Со
22.02.2023 ВТБ и Сколково проведут конференцию Data Fusion-2023

13-14 апреля состоится третья ежегодная конференция Data Fusion, посвященная работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта. Совместная конференция банка ВТБ и Фонда «Сколково» традиционно соберет представителей бизнеса и госуд
15.02.2023 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлили до 22 февраля

О премии Data Fusion Awards Организаторы общероссийской кросс-отраслевой премии в области больших данн
14.02.2023 Жюри Data Fusion Awards назовет лучшие проекты в области анализа данных. Идет прием заявок

ков решений для работы с данными, государственных и образовательных организаций на получение премии Data Fusion Awards. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 15 февраля 2023 г. Авт
16.12.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» наградят лучшие проекты анализа данных премией Data Fusion Awards

ой кросс-отраслевой премии в области больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта Data Fusion Awards 2023. Общероссийской премией будут вновь отмечены выдающиеся достижения ко
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards

ония награждения победителей первой общероссийской кросс-отраслевой премии в области больших данных Data Fusion Awards. Организатором премии выступило издание CNews, а спонсором — ВТБ. В течени
11.04.2022 Победителей первой премии Data Fusion Awards объявят 14 апреля

Результаты премии Data Fusion Awards CNews совместно с ВТБ, спонсором проекта, и Фондом «Сколково» подведут ито
17.02.2022 Премию Data Fusion Awards 2022 вручат на конференции 14 апреля

CNews и ВТБ — организаторы премии Data Fusion Awards 2022 — вручат награды победителям на конференции Data Fusion в Моск
17.02.2022 ВТБ и «Сколково» проведут международную конференцию Data Fusion
20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января

О премии Data Fusion Awards CNews и ВТБ объявляют о продлении сроков приема заявок на кросс-отраслевую
30.12.2021 Как стать первым победителем Data Fusion Awards

Что такое Data Fusion Data Fusion — подход, который предполагает объединение данных, слияние или перено
06.04.2017 Cognitive Technologies разработала технологию сочетания данных от различных сенсоров для беспилотников

Cognitive Technologies объявила о разработке технологии Cognitive Data Fusion, позволяющую максимально эффективно использовать в модели компьютерного зрения комбинированные данные, поступающие от различных сенсоров (видеокамер, радаров, лидаров и т.д.) непоср

Публикаций - 62, упоминаний - 103

Data Fusion и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 15
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 10
Yandex - Яндекс 7339 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 9
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 7
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 6
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 5
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 4
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 4
ИИ-Технологии 104 4
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 4
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 3
Google LLC 11775 3
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 3
ODS - Open Data Science 6 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 3
КСОР 7 3
ESG - Enterprise Strategy Group 239 2
МегаФон 8803 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Nvidia Corp 3487 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
Huawei 3932 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 2
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 2
Цифра ГК 2426 2
Цельс - Медицинские скрининг системы 4 2
OpenAI 217 2
First Data - Ферст Дата 5 2
Онлайн патент - Online Patent 16 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 49
Альфа-Банк 1769 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 9
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 9
Газпром нефть 618 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 7
Северсталь ПАО - Severstal 478 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 4
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 30 3
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 21 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 34 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
Венчурная студия 5 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 131 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Coursera 50 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Почта России ПАО 2112 1
Tesla Motors 396 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
O2 Consulting - O2Consulting 12 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 33 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
НТИ ФСТ - Фонд суверенных технологий 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 236 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 15
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 51
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VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 3
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 3
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 3
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 3
OpenAI ChatGPT 338 2
Stafory - робот Вера 330 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 258 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Apache Hadoop 427 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 1
Google TensorFlow 87 1
Python PyTorch 45 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Apple iPhone 6 4862 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 9 1
Pinterest 66 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 28 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови 10 1
OpenMetadata 1 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 46 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Кулик Вадим 180 26
Кирьянова Александра 135 21
Райгородский Андрей 37 17
Саркисов Тигран 35 15
Зеленков Юрий 37 15
Серебряникова Анна 72 13
Бурнаев Евгений 19 12
Коновалихин Максим 17 10
Меньшов Кирилл 118 9
Безбогов Сергей 46 8
Оселедец Иван 24 8
Мерзляков Антон 16 7
Потапова Екатерина 13 7
Голицын Сергей 25 7
Каем Кирилл 34 7
Потапова Светлана 12 7
Мишустин Михаил 676 6
Чернышенко Дмитрий 565 6
Рыбинцев Андрей 25 6
Дворкович Аркадий 210 5
Новиков Павел 97 5
Суржко Денис 7 5
Трофимова Екатерина 6 5
Борисенко Григорий 15 5
Скоробогатова Ольга 55 5
Крайнов Александр 16 5
Фетисов Алексей 42 5
Павленко Анастасия 8 5
Мизюрин Роман 5 5
Наумов Даниил 8 4
Комаров Андрей 15 4
Лысенко Эдуард 308 4
Ускова Ольга 166 3
Чернов Алексей 4 3
Путин Владимир 3171 3
Осеевский Михаил 315 3
Натекин Алексей 7 3
Колесников Максим 24 3
Солнцева Екатерина 58 3
Плуготаренко Сергей 79 3
Россия - РФ - Российская федерация 144186 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
Индия - Bharat 5431 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Беларусь - Белоруссия 5637 3
Азия - Азиатский регион 5528 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Казахстан - Республика 5525 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
США - Нью-Йорк 3098 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 2
Великобритания - Лондон 2386 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Испания - Королевство 3706 1
Европа 21767 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Китай - Шанхай 787 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Украина 7608 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 95 1
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
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Узбекистан - Республика 1726 1
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