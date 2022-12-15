CNews, ВТБ и «Сколково» наградят лучшие проекты анализа данных премией Data Fusion Awards

Начался прием заявок на получение премии Data Fusion Awards 2023. Наградой будут отмечены достижения компаний и госструктур в области машинного обучения, анализа данных и искусственного интеллекта. Премию также получат лучшие, по мнению авторитетного жюри, образовательные инициативы в области подготовки специалистов по работе с данными.

Data Fusion Awards 2023

CNews и спонсор проекта ВТБ объявили о старте приема заявок на получение ежегодной общероссийской кросс-отраслевой премии в области больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта Data Fusion Awards 2023. Общероссийской премией будут вновь отмечены выдающиеся достижения компаний, образовательных учреждений и госструктур в развитии подхода Data Fusion в России, применении больших данных и искусственного интеллекта.

Data Fusion — естественный шаг в развитии data science, который не только открывает новые возможности для укрепления технологического суверенитета страны, но и поднимает важные технологические вопросы — безопасность передачи данных, создание технологий оптимизации производства, развитие отечественного сегмента open source для работы с данными и другие.

CNews и ВТБ открыли прием заявок на получение премии Data Fusion Awards 2023

«Мы видим, как профессиональное сообщество, возникшее вокруг концепции Data Fusion, растет год от года. И для нас важно, что ВТБ не только развивает сам подход, но и вносит заметный вклад в формирование этой профессиональной среды. Уверен, что в этом году в рамках премии Data Fusion Awards мы вновь увидим много сильных проектов из разных индустрий. Мы расширили количество подноминаций и приглашаем к участию желающих продемонстрировать свои достижения в области анализа и синергии данных», — прокомментировал Максим Коновалихин, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ.

Сбор заявок

Прием заявок на получение премии пройдет с 15 декабря 2022 г. по 15 февраля 2023 г. на официальном сайте премии. Конкурсный отбор будет проходить по четырем номинациям: «Data Fusion в бизнесе» (подноминации «Прорыв года», «Монетизация данных»), «Data Fusion в госсекторе» (подноминации «В масштабах страны, «Умный регион»), «Технологии Data Fusion» (подноминации «Трендсеттер», «Вклад в развитие open source») и «Data Fusion в образовании» (подноминации «Образовательная инициатива года», «Обучение работе с данными бизнес-пользователей»).

«В этом году многие организации столкнулись с необходимостью импортозамещения технологий для работы с данными. В ряде случаев переход на отечественные продукты и открытый код позволил увеличить экономическую эффективность проектов data science, что оказалось актуально в условиях сокращения некоторых сегментов рынков. Поэтому оргкомитет премии принял решение добавить новую подноминацию, отмечающую вклад в развитие опенсорс-решений для работы с данными, — пояснила главный редактор CNews Александра Кирьянова. — Освоение инструментов анализа данных «неайтишниками» дает мощный толчок расширению практики применения машинного обучения и искусственного интеллекта в стране, такие образовательные инициативы вузов, курсов и корпоративных университетов тоже будут отмечены новой подноминацией».

Заявки на премию Data Fusion Awards принимаются по четырем основным номинациям

После окончания приема заявок 15 февраля 2023 г. организаторы премии проверят их на соответствие конкурсным требованиям и представят на рассмотрение жюри конкурса. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в рамках конференции Data Fusion 2023 в технопарке «Сколково» 13 апреля 2023 г.

Специальные номинации

Помимо основных номинаций награды будут вручены в трех специальных номинациях: «Бизнес-партнерство в стиле Data Fusion» и «Партнерство в области науки и исследований» — два Гран-при ВТБ, а также «Data Fusion Stars» — спецноминация Фонда «Сколково».

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«Специальной номинацией «Сколково» будут отмечены стартапы, чье технологическое решение основано на подходе Data Fusion, — рассказал Павел Новиков, директор Sk Fintech Hub. — В прошлом году мы выбрали 3 компании из медицинской, агро и рекламной отраслей, чьи проекты и по сей день добиваются значительных успехов. Например, компания «К-Скай», занявшая первое место, стала первым российским разработчиком системы ИИ для здравоохранения с международным сертификатом соответствия СМК, является лидером роста (более чем на 1000%) за второй квартал 2022 года в рейтинге российских MedTech-компаний и победителем премии Data Awards 2022. Решение Webiomed компании «К-Скай» стало победителем акселератора по цифровой медицине, в результате которого планируется внедрение решения в ведущей клинике страны. В этом году важность поиска и поддержки российских стартапов кратно возросла, и Фонд «Сколково» предоставляет набор сервисов для таких проектов и их инвесторов — от грантов на доращивание до возмещения 50% объема инвестиций бизнес-ангелам в проекты ранних стадий».

Подробная информация об условиях конкурса на сайте https://awards.data-fusion.ru/