CNews, ВТБ и «Сколково» наградят лучшие проекты анализа данных премией Data Fusion Awards
Начался прием заявок на получение премии Data Fusion Awards 2023. Наградой будут отмечены достижения компаний и госструктур в области машинного обучения, анализа данных и искусственного интеллекта. Премию также получат лучшие, по мнению авторитетного жюри, образовательные инициативы в области подготовки специалистов по работе с данными.
Data Fusion Awards 2023
CNews и спонсор проекта ВТБ объявили о старте приема заявок на получение ежегодной общероссийской кросс-отраслевой премии в области больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта Data Fusion Awards 2023. Общероссийской премией будут вновь отмечены выдающиеся достижения компаний, образовательных учреждений и госструктур в развитии подхода Data Fusion в России, применении больших данных и искусственного интеллекта.
Data Fusion — естественный шаг в развитии data science, который не только открывает новые возможности для укрепления технологического суверенитета страны, но и поднимает важные технологические вопросы — безопасность передачи данных, создание технологий оптимизации производства, развитие отечественного сегмента open source для работы с данными и другие.
«Мы видим, как профессиональное сообщество, возникшее вокруг концепции Data Fusion, растет год от года. И для нас важно, что ВТБ не только развивает сам подход, но и вносит заметный вклад в формирование этой профессиональной среды. Уверен, что в этом году в рамках премии Data Fusion Awards мы вновь увидим много сильных проектов из разных индустрий. Мы расширили количество подноминаций и приглашаем к участию желающих продемонстрировать свои достижения в области анализа и синергии данных», — прокомментировал Максим Коновалихин, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ.
Сбор заявок
Прием заявок на получение премии пройдет с 15 декабря 2022 г. по 15 февраля 2023 г. на официальном сайте премии. Конкурсный отбор будет проходить по четырем номинациям: «Data Fusion в бизнесе» (подноминации «Прорыв года», «Монетизация данных»), «Data Fusion в госсекторе» (подноминации «В масштабах страны, «Умный регион»), «Технологии Data Fusion» (подноминации «Трендсеттер», «Вклад в развитие open source») и «Data Fusion в образовании» (подноминации «Образовательная инициатива года», «Обучение работе с данными бизнес-пользователей»).
«В этом году многие организации столкнулись с необходимостью импортозамещения технологий для работы с данными. В ряде случаев переход на отечественные продукты и открытый код позволил увеличить экономическую эффективность проектов data science, что оказалось актуально в условиях сокращения некоторых сегментов рынков. Поэтому оргкомитет премии принял решение добавить новую подноминацию, отмечающую вклад в развитие опенсорс-решений для работы с данными, — пояснила главный редактор CNews Александра Кирьянова. — Освоение инструментов анализа данных «неайтишниками» дает мощный толчок расширению практики применения машинного обучения и искусственного интеллекта в стране, такие образовательные инициативы вузов, курсов и корпоративных университетов тоже будут отмечены новой подноминацией».
После окончания приема заявок 15 февраля 2023 г. организаторы премии проверят их на соответствие конкурсным требованиям и представят на рассмотрение жюри конкурса. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в рамках конференции Data Fusion 2023 в технопарке «Сколково» 13 апреля 2023 г.
Специальные номинации
Помимо основных номинаций награды будут вручены в трех специальных номинациях: «Бизнес-партнерство в стиле Data Fusion» и «Партнерство в области науки и исследований» — два Гран-при ВТБ, а также «Data Fusion Stars» — спецноминация Фонда «Сколково».
«Специальной номинацией «Сколково» будут отмечены стартапы, чье технологическое решение основано на подходе Data Fusion, — рассказал Павел Новиков, директор Sk Fintech Hub. — В прошлом году мы выбрали 3 компании из медицинской, агро и рекламной отраслей, чьи проекты и по сей день добиваются значительных успехов. Например, компания «К-Скай», занявшая первое место, стала первым российским разработчиком системы ИИ для здравоохранения с международным сертификатом соответствия СМК, является лидером роста (более чем на 1000%) за второй квартал 2022 года в рейтинге российских MedTech-компаний и победителем премии Data Awards 2022. Решение Webiomed компании «К-Скай» стало победителем акселератора по цифровой медицине, в результате которого планируется внедрение решения в ведущей клинике страны. В этом году важность поиска и поддержки российских стартапов кратно возросла, и Фонд «Сколково» предоставляет набор сервисов для таких проектов и их инвесторов — от грантов на доращивание до возмещения 50% объема инвестиций бизнес-ангелам в проекты ранних стадий».
Подробная информация об условиях конкурса на сайте https://awards.data-fusion.ru/