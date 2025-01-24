Коновалихин Максим
Коновалихин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 3
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
|Кирьянова Александра 135 7
|Райгородский Андрей 37 5
|Кулик Вадим 180 5
|Бурнаев Евгений 19 3
|Саркисов Тигран 35 3
|Зеленков Юрий 37 3
|Оселедец Иван 24 3
|Потапова Светлана 12 3
|Новиков Павел 97 2
|Серебряникова Анна 72 2
|Меньшов Кирилл 118 2
|Рыбинцев Андрей 25 2
|Комаров Андрей 15 2
|Айвазов Александр 31 1
|Каштанов Алексей 10 1
|Фетисов Алексей 42 1
|Ливанов Дмитрий 52 1
|Базанов Дмитрий 1 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Рыбченко Никита 15 1
|Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 1
|Голицын Сергей 25 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 9
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 5
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