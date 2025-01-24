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Индексная книга (каталог) CNews*
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Коновалихин Максим



24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
20.01.2025 Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок 1
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
19.04.2024 ВТБ и CNews объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
18.04.2024 Опрос ВТБ: более половины россиян считают, что человечество вскоре не сможет жить без искусственного интеллекта 1
27.02.2024 ВТБ запустил по всей России ИИ-сервис по оценке стоимости жилья 1
18.01.2024 ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024 1
18.01.2024 Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января 1
15.12.2023 ВТБ импортозаместил собственную аналитическую платформу больших данных 1
20.11.2023 CNews и ВТБ наградят лучшие проекты в области технологий работы с данными премией Data Fusion Awards 1
14.04.2023 ВТБ, CNews и «Сколково» назвали лучшие проекты в области работы с данными 1
16.12.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» наградят лучшие проекты анализа данных премией Data Fusion Awards 1
30.06.2022 ВТБ и МФТИ набирают студентов на магистерскую программу по подготовке лидеров ИИ-команд 1
30.12.2021 Как стать первым победителем Data Fusion Awards 1
15.12.2021 ВТБ победил в двух номинациях ИТ-премии CIO Awards 1
03.12.2021 ВТБ и МФТИ будут совместно готовить специалистов по ИИ 1
22.07.2021 СП ВТБ и Ростелекома завершило тестирование новой технологии защиты Big Data 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Коновалихин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 5
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 4
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 2
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
КСОР 7 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
ИИ-Технологии 104 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
Газпром нефть 618 4
Альфа-Банк 1769 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 30 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 11
Data Fusion - Слияние данных 62 10
Data monetization - Монетизация данных 1624 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 278 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 76 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 275 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 976 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 705 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 141 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1453 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 1
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 9 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 25 1
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 1
Кирьянова Александра 135 7
Райгородский Андрей 37 5
Кулик Вадим 180 5
Бурнаев Евгений 19 3
Саркисов Тигран 35 3
Зеленков Юрий 37 3
Оселедец Иван 24 3
Потапова Светлана 12 3
Новиков Павел 97 2
Серебряникова Анна 72 2
Меньшов Кирилл 118 2
Рыбинцев Андрей 25 2
Комаров Андрей 15 2
Айвазов Александр 31 1
Каштанов Алексей 10 1
Фетисов Алексей 42 1
Ливанов Дмитрий 52 1
Базанов Дмитрий 1 1
Лысенко Эдуард 308 1
Рыбченко Никита 15 1
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 1
Голицын Сергей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
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Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 256 1
Античность - Antiquitas 13 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
Rusbase 16 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 8
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 3
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Data Fusion Contest 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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