Коновалихин Максим

Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1

CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1

ВТБ и CNews объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1

ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024 1

Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января 1

ВТБ импортозаместил собственную аналитическую платформу больших данных 1

CNews и ВТБ наградят лучшие проекты в области технологий работы с данными премией Data Fusion Awards 1

Как стать первым победителем Data Fusion Awards 1

ВТБ и МФТИ будут совместно готовить специалистов по ИИ 1