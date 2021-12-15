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ВТБ победил в двух номинациях ИТ-премии CIO Awards

Активная трансформация ВТБ на цифровой основе отмечена экспертами и участниками рынка — банк стал победителем престижной ИТ-премии CIO Awards сразу в двух номинациях. Представители банка были отмечены в номинациях «Инновационный подход» и «Масштабность реализации».

Награды получили старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования Максим Коновалихин (номинация «Инновационный подход») и вице-президент, руководитель департамента технологического развития розничного бизнеса Алексей Фетисов (номинация «Масштабность реализации»).

Жюри премии отметили как технологические достижения ВТБ в сфере применения и использования искусственного интеллекта (Геоплатформа, сервис подбора оптимального портфеля для розничных инвесторов на базе алгоритмов ИИ), так и создание высококачественных, масштабируемых и надежных продуктов и сервисов в ключевых цифровых розничных каналах (масштабное обновление ВТБ Онлайн, новый розничный кредитный конвейер).

«ВТБ в рамках цифровой трансформации создает ИТ-сервисы, которые упрощают и ускоряют взаимодействие банка с клиентами. Одной из приоритетных целей трансформации является возможность предоставления 100% финансовых услуг онлайн. Мы благодарны жюри за высокую оценку и продолжим работать над технологическим развитием банка для того, чтобы обеспечивать клиентам возможность использования лучших продуктов и сервисов», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

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