ВТБ и МФТИ будут совместно готовить специалистов по ИИ

Банк ВТБ и Московский физико-технический институт подписали договор об открытии совместной магистерской программы на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики.



Уникальная программа

Не имеющая аналогов в нашей стране магистерская программа «Искусственный интеллект и интердисциплинарные исследования» призвана воспитать будущих лидеров ИИ-команд и исследовательских групп. По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика, ее выпускники смогут восполнить нехватку на рынке средних научно-административных менеджеров. Торжественно подписывая бумаги со стороны МФТИ, его ректор Дмитрий Ливанов подчеркнул, что несмотря на уникальность программы для нашей страны, умение применять технологии ИИ и анализа больших данных в реальных бизнес-ситуациях постепенно становятся трендом высшего образования по всему миру.

Мероприятие прошло в онлайн-формате

Сама программа будет работать на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ). Как заверил собравшихся ее директор, доктор физико-математических наук Андрей Райгородский, студенты будут совмещать мощную математическую подготовку с гуманитарными предметами, совершенно необходимыми для углубленного понимания ИИ.





Совместные проекты

В апреле текущего года на базе все той же ФПМИ заработала лаборатория «Машинное обучение в банковских технологиях». Выступавший сегодня на торжественном подписании договора руководитель Департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин рассказал, что проведенные там исследования уже успели внести заметный вклад в ряд находящихся сейчас на стадии тестирования разработок банка. В частности, речь идет о нейросетевых моделях и алгоритмах, способных считывать пульс и мимику клиента по видео, и таким образом оценивать степень его удовлетворенности сервисом. Другим совместным проектом стало создание специализированного оптимизатора для формирования оптимальных стратегий на финансовых рынках.

Магистерская программа призвана воспитать будущих лидеров ИИ-команд и исследовательских групп

Первый набор в магистерскую программу «Искусственный интеллект и интердисциплинарные исследования» должен состояться в 2022 году. Поддержка данного проекта со стороны ВТБ осуществляется в рамках общебанковской программы «Образованная страна».