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MPC Secure Multiparty Computation протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления


22.07.2021 СП ВТБ и Ростелекома завершило тестирование новой технологии защиты Big Data

Специалисты совместного предприятия ВТБ и Ростелекома — «Платформы больших данных» — протестировали новую технологию совместных конфиденциальных вычислений (Multi-partial computations, MPC). Технология позволяет компаниям совместно работать с массивами данных для улучшения качества сервисов, повышения эффективности бизнеса и решения других задач. Особенность технологии MPC
25.10.2019 Как два наркобарона создали абсолютно непрослушиваемый смартфон и заработали миллионы на его продажах

Как появилась MPC Компания MPC, выпускавшая защищенные от прослушки смартфоны, принадлежит представителям криминального мира — шотландской группировке «Братья», которую возглавляют Джеймс (James) и Ба
24.06.2004 Цветные телевизоры станут ярче

ть с 55% до 95% гамму цветов, которые могут достоверно воспроизводиться на телевизионном экране. Новая схема, аналогичная широко применяемой в печати цветовой схеме CMYK, получила название технологии MPC (Multi-Primary Color). Цвета с ее помощью воспроизводятся более естественно, чисто, а само изображение получается более ярким, приближаясь к качеству изображения на киноэкране. В прошлом го
13.01.2004 Энергетики снова выбрали Comshare MPC

Компания «Комсофт» сообщила о вводе в промышленную эксплуатацию системы Comshare MPC (Geac Performance Management) в АО «Самараэнерго». Целью внедрения системы бюджетирования, управленческого планирования и контроля Comshare MPC (Geac Performance Management) в АО «Са
16.09.2003 В ОАО "Связьинвест" завершено внедрение Comshare MPC

й информации, а так же бюджетирования и инвестиционного планирования ОАО "Связьинвест". Автоматизация осуществлялась на основе системы бюджетирования, управленческого планирования и контроля Comshare MPC. В качестве партнера по внедрению системы выступила компания "КОРУС Консалтинг, которая победила в тендере, организованном "Связьинвестом". Внедрение в ОАО "Связьинвест" системы бюджетирова
20.05.2003 Axcision: Axapta и Comshare MPC “в одном флаконе”

получивший название Axcision, - это программное приложение, интегрирующее систему класса ERP-II Microsoft Business Solutions–Axapta и систему управленческого планирования, контроля и анализа Comshare MPC. Новый продукт предназначен, в первую очередь, для компаний, использующих в своей деятельности Axapta. Объединенные возможности ERP-системы от Microsoft Business Solutions и функциональност
19.03.2003 Comshare MPC полезен для здоровья

фармацевтических препаратов и медицинского оборудования – компания “Инвар” - при поддержке ”Корус Консалтинг” начал внедрение системы бюджетирования, управленческого планирования и контроля Comshare MPC. В ходе проекта, который должен завершиться в мае текущего года, с помощью системы будут автоматизированы процессы бюджетирования во всех 10 представительствах компании. Проект по внедрению
20.02.2003 "КОРУС Консалтинг" оптимизирует бюджетирование в крупных морских портах России

ия “КОРУС Консалтинг” заключила договор о разработке и внедрении автоматизированной системы бюджетного управления на платформе системы бюджетирования, управленческого планирования и контроля Comshare MPC в Восточном и Туапсинском морских портах, основным акционером которых является компания “Северстальтранс”. В ходе проекта будут систематизированы и формализованы бюджетные процедуры портов,
22.05.2002 Компания Comshare выпустила новую версию системы Comshare MPC

Корпорация Comshare (США), разработчик приложений для управления эффективностью бизнеса (CPM), объявила о выпуске новой версии системы Comshare MPC. Новая версия системы реализована на платформе Microsoft Analysis Services. Списо обновлений включает: функция прогнозирования, реализованная в виде отдельного модуля; возможность прямого о
24.07.2001 Casio анонсировала новый ноутбук "Cassiopeia Fiva MPC-225"

Компания Casio анонсировала новый ноутбук из серии "Cassiopeia" - "Cassiopeia Fiva MPC-225". Новый компьютер, в первую очередь, ориентирован на корпоративных клиентов и будет поставляться с предустановленной операционной системой Windows 2000 Professional.Новый ноутбук основа

Публикаций - 77, упоминаний - 80

MPC и организации, системы, технологии, персоны:

Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 20
Корус Консалтинг ГК 1232 15
Intel Corporation 12238 6
Google LLC 11866 5
8322 4
Microsoft Corporation 24718 3
Ростелеком - Связьинвест 1708 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 277 3
Ростелеком 9806 2
Dell EMC 5037 2
HP Inc. 5698 2
IBM - International Business Machines Corp 9453 2
Toshiba Corporation 2933 2
Fujitsu 2043 2
Cowon Systems 72 2
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 45 2
Oracle Corporation 6728 2
AMD - Advanced Micro Devices 4262 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 2
Meta Platforms - Facebook 4448 2
Комсофт 3 2
Базальт СПО - BaseALT 670 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 230 2
Apple Inc 12183 2
Nvidia Corp 3521 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 76 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 409 2
U.S. Department of Energy - Ames National Laboratory - Эймсская лаборатория - Лаборатория Эймса министерства энергетики США 11 2
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 29 2
Phantom Secure 5 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
Prology 71 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2058 1
Philips 2057 1
Canon 1401 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 406 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
SanDisk 318 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 2
ОК ОФД - Объединенные консультанты ФДП - Объединенные консультанты Финправо - ФДП Инжиниринг 5 2
РЖД - Российские железные дороги 1922 2
Автомир ГК 42 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 2
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 1
Ангелы ада - мотоклуб 3 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 873 1
Чайковский текстиль 6 1
ТМТП - Туапсинский морской торговый порт 8 1
Самараэнерго 19 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 37 1
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 26 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 10 1
Газстройинжиниринг 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 17 1
КомиТЭК - Коминефть - КомиАрктикОйл 5 1
Инвар - Invar 11 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 454 1
Superjob - Суперджоб 547 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1030 1
Росатом - СМЗ - Соликамский магниевый завод 10 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 902 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 465 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Сбер - СберАвто 31 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 31 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 237 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 34 1
Моситалмед 4 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1804 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4832 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 619 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 2
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1143 1
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 3
АФТ - Ассоциация Финтех 172 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 111 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 42 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3937 21
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