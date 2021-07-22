СП ВТБ и Ростелекома завершило тестирование новой технологии защиты Big Data Специалисты совместного предприятия ВТБ и Ростелекома — «Платформы больших данных» — протестировали новую технологию совместных конфиденциальных вычислений (Multi-partial computations, MPC). Технология позволяет компаниям совместно работать с массивами данных для улучшения качества сервисов, повышения эффективности бизнеса и решения других задач. Особенность технологии MPC

Как два наркобарона создали абсолютно непрослушиваемый смартфон и заработали миллионы на его продажах Как появилась MPC Компания MPC, выпускавшая защищенные от прослушки смартфоны, принадлежит представителям криминального мира — шотландской группировке «Братья», которую возглавляют Джеймс (James) и Ба

Цветные телевизоры станут ярче ть с 55% до 95% гамму цветов, которые могут достоверно воспроизводиться на телевизионном экране. Новая схема, аналогичная широко применяемой в печати цветовой схеме CMYK, получила название технологии MPC (Multi-Primary Color). Цвета с ее помощью воспроизводятся более естественно, чисто, а само изображение получается более ярким, приближаясь к качеству изображения на киноэкране. В прошлом го

Энергетики снова выбрали Comshare MPC Компания «Комсофт» сообщила о вводе в промышленную эксплуатацию системы Comshare MPC (Geac Performance Management) в АО «Самараэнерго». Целью внедрения системы бюджетирования, управленческого планирования и контроля Comshare MPC (Geac Performance Management) в АО «Са

В ОАО "Связьинвест" завершено внедрение Comshare MPC й информации, а так же бюджетирования и инвестиционного планирования ОАО "Связьинвест". Автоматизация осуществлялась на основе системы бюджетирования, управленческого планирования и контроля Comshare MPC. В качестве партнера по внедрению системы выступила компания "КОРУС Консалтинг, которая победила в тендере, организованном "Связьинвестом". Внедрение в ОАО "Связьинвест" системы бюджетирова

Axcision: Axapta и Comshare MPC “в одном флаконе” получивший название Axcision, - это программное приложение, интегрирующее систему класса ERP-II Microsoft Business Solutions–Axapta и систему управленческого планирования, контроля и анализа Comshare MPC. Новый продукт предназначен, в первую очередь, для компаний, использующих в своей деятельности Axapta. Объединенные возможности ERP-системы от Microsoft Business Solutions и функциональност

Comshare MPC полезен для здоровья фармацевтических препаратов и медицинского оборудования – компания “Инвар” - при поддержке ”Корус Консалтинг” начал внедрение системы бюджетирования, управленческого планирования и контроля Comshare MPC. В ходе проекта, который должен завершиться в мае текущего года, с помощью системы будут автоматизированы процессы бюджетирования во всех 10 представительствах компании. Проект по внедрению

"КОРУС Консалтинг" оптимизирует бюджетирование в крупных морских портах России ия “КОРУС Консалтинг” заключила договор о разработке и внедрении автоматизированной системы бюджетного управления на платформе системы бюджетирования, управленческого планирования и контроля Comshare MPC в Восточном и Туапсинском морских портах, основным акционером которых является компания “Северстальтранс”. В ходе проекта будут систематизированы и формализованы бюджетные процедуры портов,

Компания Comshare выпустила новую версию системы Comshare MPC Корпорация Comshare (США), разработчик приложений для управления эффективностью бизнеса (CPM), объявила о выпуске новой версии системы Comshare MPC. Новая версия системы реализована на платформе Microsoft Analysis Services. Списо обновлений включает: функция прогнозирования, реализованная в виде отдельного модуля; возможность прямого о