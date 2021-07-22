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MPC Secure Multiparty Computation протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления
|22.07.2021
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СП ВТБ и Ростелекома завершило тестирование новой технологии защиты Big Data
Специалисты совместного предприятия ВТБ и Ростелекома — «Платформы больших данных» — протестировали новую технологию совместных конфиденциальных вычислений (Multi-partial computations, MPC). Технология позволяет компаниям совместно работать с массивами данных для улучшения качества сервисов, повышения эффективности бизнеса и решения других задач. Особенность технологии MPC
|25.10.2019
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Как два наркобарона создали абсолютно непрослушиваемый смартфон и заработали миллионы на его продажах
Как появилась MPC Компания MPC, выпускавшая защищенные от прослушки смартфоны, принадлежит представителям криминального мира — шотландской группировке «Братья», которую возглавляют Джеймс (James) и Ба
|24.06.2004
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Цветные телевизоры станут ярче
ть с 55% до 95% гамму цветов, которые могут достоверно воспроизводиться на телевизионном экране. Новая схема, аналогичная широко применяемой в печати цветовой схеме CMYK, получила название технологии MPC (Multi-Primary Color). Цвета с ее помощью воспроизводятся более естественно, чисто, а само изображение получается более ярким, приближаясь к качеству изображения на киноэкране. В прошлом го
|13.01.2004
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Энергетики снова выбрали Comshare MPC
Компания «Комсофт» сообщила о вводе в промышленную эксплуатацию системы Comshare MPC (Geac Performance Management) в АО «Самараэнерго». Целью внедрения системы бюджетирования, управленческого планирования и контроля Comshare MPC (Geac Performance Management) в АО «Са
|16.09.2003
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В ОАО "Связьинвест" завершено внедрение Comshare MPC
й информации, а так же бюджетирования и инвестиционного планирования ОАО "Связьинвест". Автоматизация осуществлялась на основе системы бюджетирования, управленческого планирования и контроля Comshare MPC. В качестве партнера по внедрению системы выступила компания "КОРУС Консалтинг, которая победила в тендере, организованном "Связьинвестом". Внедрение в ОАО "Связьинвест" системы бюджетирова
|20.05.2003
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Axcision: Axapta и Comshare MPC “в одном флаконе”
получивший название Axcision, - это программное приложение, интегрирующее систему класса ERP-II Microsoft Business Solutions–Axapta и систему управленческого планирования, контроля и анализа Comshare MPC. Новый продукт предназначен, в первую очередь, для компаний, использующих в своей деятельности Axapta. Объединенные возможности ERP-системы от Microsoft Business Solutions и функциональност
|19.03.2003
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Comshare MPC полезен для здоровья
фармацевтических препаратов и медицинского оборудования – компания “Инвар” - при поддержке ”Корус Консалтинг” начал внедрение системы бюджетирования, управленческого планирования и контроля Comshare MPC. В ходе проекта, который должен завершиться в мае текущего года, с помощью системы будут автоматизированы процессы бюджетирования во всех 10 представительствах компании. Проект по внедрению
|20.02.2003
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"КОРУС Консалтинг" оптимизирует бюджетирование в крупных морских портах России
ия “КОРУС Консалтинг” заключила договор о разработке и внедрении автоматизированной системы бюджетного управления на платформе системы бюджетирования, управленческого планирования и контроля Comshare MPC в Восточном и Туапсинском морских портах, основным акционером которых является компания “Северстальтранс”. В ходе проекта будут систематизированы и формализованы бюджетные процедуры портов,
|22.05.2002
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Компания Comshare выпустила новую версию системы Comshare MPC
Корпорация Comshare (США), разработчик приложений для управления эффективностью бизнеса (CPM), объявила о выпуске новой версии системы Comshare MPC. Новая версия системы реализована на платформе Microsoft Analysis Services. Списо обновлений включает: функция прогнозирования, реализованная в виде отдельного модуля; возможность прямого о
|24.07.2001
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Casio анонсировала новый ноутбук "Cassiopeia Fiva MPC-225"
Компания Casio анонсировала новый ноутбук из серии "Cassiopeia" - "Cassiopeia Fiva MPC-225". Новый компьютер, в первую очередь, ориентирован на корпоративных клиентов и будет поставляться с предустановленной операционной системой Windows 2000 Professional.Новый ноутбук основа
MPC и организации, системы, технологии, персоны:
|Phys.org 972 2
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|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11272 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1911 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
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