Как два наркобарона создали абсолютно непрослушиваемый смартфон и заработали миллионы на его продажах

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Компания MPC, которая производила защищенные от прослушки смартфоны на основе Google Nexus 5 и Nexus 5X, принадлежит руководителям шотландской преступной группировки, занимающейся наркобизнесом. Компанию закрыли после того, как правоохранители занялись расследованием убийства блогера, к которому она была причастна.



Как появилась MPC

Компания MPC, выпускавшая защищенные от прослушки смартфоны, принадлежит представителям криминального мира — шотландской группировке «Братья», которую возглавляют Джеймс (James) и Барри Гиллеспи (Barrie Gillespie). Об этом сообщает издание Motherboard.

Основным бизнесом группировки Гиллеспи является транспортировка и продажа наркотиков. Несколько лет назад, чтобы обеспечить безопасность операций, «Братья» закупили у компании Ennetcom защищенные телефоны BlackBerry. Но вскоре об этих устройствах узнала полиция Нидерландов, отследившая связь одного из телефонов со случаями убийств, вооруженного грабежа и перевозки наркотиков.

Тогда «Братья» сами наняли разработчиков, чтобы создать кастомизированную ОС, где особое внимание уделялось вопросам приватности. Эту систему они начали загружать на телефоны, которыми пользовалась их группировка и ее партнеры. Наслаждаясь возможностями новой ОС, Гиллеспи пришли к выводу, что такие аппараты могут быть востребованы на рынке. Так и появилась отдельная компания, специализирующаяся на модификации смартфонов — MPC. Телефоны продавались через фирмы-однодневки, зарегистрированные в Дубае, Амстердаме и других местах.

По данным источников Motherboard, «Братья» «управляют Шотландией, и управляют посредством тотального страха». Они находятся на вершине цепочки поставки наркотиков в Шотландию и Великобританию. Против Гиллеспи развернута масштабная операция, в которой принимают участие Федеральное бюро расследований (ФБР), Управление по борьбе с наркотиками США, а также полиция Шотландии и Колумбии.

Технические особенности смартфонов

Как пишет Motherboard, на смартфонах вроде тех, которые продавала MPC, обычно устанавливается специальное ПО для отправки зашифрованных электронных писем или сообщений. Для маршрутизации они используют свою собственную серверную инфраструктуру. Иногда из таких смартфонов изымают микрофон, камеру и датчик GPS.

На некоторых смартфонах работает режим двойной загрузки. То есть, после перезагрузки смартфон может работать как обычный аппарат, показывая безобидное меню без доступа к каким-либо секретным данным. Но если во время перезагрузки удерживать определенную комбинацию клавиш, откроется доступ к секретной файловой системе, которая содержит зашифрованные сообщения.

Реклама защищенных устройств, модифицированных MPC

Как правило, защищенные сообщения, которые приходят на такой смартфон, доступны в читабельный форме только на самом устройстве. То есть, если полиция сможет их перехватить, это все равно будет бесполезно.

Бизнес MPC

Конкретно MPC занималась модификацией Google Nexus 5 и Nexus 5X, на которые устанавливала свою ОС и добавляла функции безопасности. Затем для пользователя создавался аккаунт для обмена сообщениями, а на устройство устанавливалась SIM-карта, предназначенные исключительно для передачи данных. За использование каждой карты MPC платила около 20 фунтов в месяц. Некоторое время в смартфонах MPC использовалась опенсорсная версия Android с усиленными параметрами безопасности под названием CopperheadOS.

После модификации телефон продавался клиенту по цене 1,2 тыс. фунтов. За возобновление сервиса каждые полгода нужно было платить 700 фунтов. В общей сложности компания продала около 5 тыс. смартфонов, что принесло ей около 6 млн фунтов. На своем сайте MPC предлагала не только смартфоны, но и ноутбуки, планшеты а также GPS-трекеры.

Сноуден и другие способы продвижения

Чтобы закрепиться на рынке защищенных смартфонов, братья Гиллеспи широко прибегали к запугиванию и насилию. В ход шли такие методы, как нанесение порезов ножом на лицо — подобное нападение было совершено на одного из реселлеров смартфонов. Известен случай, когда Гиллеспи лично позвонили другому реселлеру и начали совместно запугивать его, используя тактику «хороший коп — плохой коп».

Помимо этого, MPC рекламировала свои смартфоны на различных ресурсах. Компания позиционировала их не как инструмент для совершения преступлений, а как способ защитить себя в мире, где за пользователем следят правительственные агентства и технологические компании. На сайте MPC размещались новости, посвященные вопросам приватности и кибербезопасности — например, интервью Эдварда Сноудена (Edward Snowden).

Правоохранительные органы оказывали на MPC давление, которое достигло своего пика в июне 2017 г. Это было связано с причастностью компании к убийству популярного нидерландского блогера. MPC прекратила работу, ее сайт сейчас находится офлайн. Расследование против компании продолжается.

Убийство блогера

MPC имеет непосредственное отношение к убийству нидерландского блогера Мартина Кока (Martin Kok), писавшего на криминальную тематику. Сам отсидевший за два убийства, 49-летний Кок на своем сайте Butterfly Crime писал о разных вещах — о байкерских бандах, марокканских наркобаронах и т. д. В связи с этим у Кока было множество врагов, которые неоднократно покушались на его жизнь, например, подложив бомбу под машину.

Популярный нидерландский блогер Мартин Кок рекламирует смартфоны MPC

В декабре 2016 г. Кок вышел из отеля в Амстердаме, после чего, судя по видео с камер наблюдения, к нему приблизился человек, вооруженный пистолетом. Нападавший прицелился в Кока сзади, но не выстрелил и убежал, не замеченный блогером. Сам Кок из отеля направился навстречу с неким Кристофером Хьюзом (Christopher Hughes), который работал на MPC. У Кока с этой компанией были деловые отношения — она размещала рекламу своих смартфонов на Butterfly Crime.

Хьюз и Кок провели вечер в секс-клубе на окраине Амстердама. Выйдя из клуба, блогер сел в свой автомобиль. В этот момент из кустарника, окружавшего парковку, выскочила фигура в капюшоне и выстрелила в Кока. Блогер был убит, а Хьюз скрылся с места преступления, о чем свидетельствуют записи камер наблюдения. Сейчас Хьюз, как и оба Гиллеспи, объявлен в розыск в Европе.

Полиция Нидерландов связывает убийство Кока с группировкой «Эскалада» — одним из предприятий «Братьев», которое занимается транспортировкой крупных партий кокаина из Южной Америки в Европу. Кроме того, в инциденте замешаны марокканские банды. Роль сотрудника MPC в убийстве заключалась в том, чтобы заманить жертву в ловушку, а непосредственно убийство совершили марокканцы.

Другие компании

В мире насчитывается не так уж много компаний, которые занимаются подобной модификацией смартфонов. Они отдают себе отчет, что их устройства могут быть использованы преступниками — об этом свидетельствует тот факт, что они сами размещают рекламу на различных криминальных сайтах. Среди таких компаний следует упомянуть Encrochat, на которую вышли правоохранители Великобритании, и Phantom Secure, глава которой в настоящий момент отбывает тюремный срок.

Напомним, в мае 2019 г. глава компании Phantom Secure, канадский предприниматель Винсент Рамос (Vincent Ramos) получил девять лет тюрьмы за продажу защищенных смартфонов преступным группировкам. Кроме того, у Рамоса были конфискованы заработанные на этом бизнесе $80 млн, а также недвижимость, криптовалютные счета и золотые монеты.

Компания Рамоса продавала американским, мексиканским и австралийским преступным организациям смартфоны BlackBerry с функцией PGP-шифрования. 41-летний бизнесмен занимался этим более десяти лет. Смартфоны Phantom Secure использовались членами наркокартеля «Синалоа» для организации доставки наркотиков из Мексики в США. Эти же телефоны использовали члены мотоклуба «Ангелы ада» для организации нескольких убийств.

В отличие от владельцев MPC, Рамос, согласно многочисленным свидетельствам, изначально не собирался продавать смартфоны представителям криминальных кругов. Он основал компанию, рассчитывая на законное использование аппаратов, и только потом оброс клиентурой из преступного мира.