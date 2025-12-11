Разделы

U.S. Department of Justice DEA Drug Enforcement Administration Управление по борьбе с наркотиками США

СОБЫТИЯ


11.12.2025 Ученые ТПУ разработали модель для анализа динамики технологического лидерства российских предприятий в условиях внешних шоков 1
26.08.2025 Nexign импортозаместила один из критически важных узлов связи для «Т-Мобайла» 1
19.11.2024 Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос 1
16.04.2024 Как запустить проект цифровой трансформации 1
10.03.2023 Программист с российско-украинскими корнями арестован в США за взрыв подстанции в Кремниевой долине 1
19.01.2022 Древняя юридическая лазейка позволяет спецслужбам США следить за российскими пользователями WhatsApp 3
24.09.2021 Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете 3
25.10.2019 Как два наркобарона создали абсолютно непрослушиваемый смартфон и заработали миллионы на его продажах 1
24.06.2016 ФБР получило право взламывать ПК частных пользователей без разрешения 1
01.09.2015 Секретный агент США украл биткоинов почти на $1 млн 1
27.01.2015 Власти США следят за миллионами автомобилей в реальном времени 2
26.08.2014 АНБ США создало собственный «секретный Google» 3
23.07.2011 Call of Juarez: The Cartel. Скриншоты 1
03.07.2011 Call of Juarez: The Cartel. Скриншоты 1
20.08.2007 В США резко растет потребление обезболивающих препаратов 1
24.09.2003 Систему выдачи американских виз поразил вирус 1
08.08.2002 У американских военных похитили ноутбук с секретными данными 1
22.02.2002 Рынок ПО (базы данных): По блеску губ, по цвету глаз вы все узнаете про нас 1
08.09.2000 Мечта наркодилеров может сбыться в интернете 1

X Corp - Twitter 2907 2
Google LLC 12258 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 2
Tencent - Techland 83 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Acxiom Corp 10 1
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 38 1
Quillis - Квиллис 6 1
Центр развития цифровых технологий 26 1
Amazon Inc - Zoox 2 1
Meta Platforms - Facebook 4532 1
AT&T Inc 1697 1
Microsoft Corporation 25238 1
HP Inc. 5761 1
Oracle Corporation 6868 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Experian 81 1
Phantom Secure 6 1
Experian Information Solutions Inc 1 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 1
Polymedia - Полимедиа 156 1
SimbirSoft - СимбирСофт 104 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
Huawei 4221 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 301 1
Lilly - Eli Lilly and Company 29 1
EPIC Telecom Invest 208 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 1
Ангелы ада - мотоклуб 3 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Благосостояние НПФ 52 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 222 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 187 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12848 2
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 46 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 21 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 77 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2162 1
U.S. Department of Defense - USCENTCOM или CENTCOM - United States Central Command - Центральное командование США 4 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73268 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31757 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25551 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5157 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16697 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12380 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31981 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21993 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23185 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15011 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27194 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4352 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13641 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4779 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12334 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13075 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26096 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 999 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2429 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 1
Стандартизация - Standardization 2241 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 793 1
Видеокамера - Camcorder 2327 1
Читабельность - Readability 66 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4686 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1090 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 511 1
HRM - eNPS - employee Net Promoter Score - индекс лояльности сотрудников 100 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4272 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8469 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8937 1
Tencent - Techland - Call of Juarez: Bound in Blood - Call of Juarez: Узы крови - Call of Juarez: Сокровища Ацтеков - Call of Juarez: The Cartel - Call of Juarez: Картель - Call of Juarez: Gunslinger 48 2
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 20 1
МегаФон - Nexign DRA - Nexign Diameter Routing Agent 4 1
FreePik 1437 1
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 55 1
Oracle Internet Directory - OID 15 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 518 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1527 1
Google Android 14682 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
Oracle Java - язык программирования 3330 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Linux OS 10901 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1008 1
Microsoft Windows 16329 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 621 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 279 1
Oracle PeopleSoft 418 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 1
IBM DB2 392 1
EncroChat - мессенджер 5 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 103 1
Silk Road 17 1
Copperhead Android OS 11 1
Mt. Gox - криптовалютная биржа 8 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 804 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 217 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 2
Alexander Keith - Александер Кит - Александер Кейт 12 1
Горелова Марина 6 1
Leahy Patrick - Лихай Патрик 9 1
Карасев Петр 1 1
Посылкин Павел 4 1
Lewis Linda - Льюис Линда 2 1
Вайман Джим - Wayman Jim 1 1
Stanley Jay - Стэнли Джей 3 1
Никифоров Николай 1136 1
Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 6 1
Warner Mark - Уорнер Марк 7 1
Wyden Ron - Уайден Рон 20 1
Ramos Vincent - Рамос Винсент 6 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
Hughes Christopher - Хьюз Кристофер 1 1
Kok Martin - Кок Мартин 1 1
Gillespie Barrie - Гиллеспи Барри 1 1
Bridges Shaun - Бриджес Шоун 1 1
Новикова Елена 104 1
Ulbricht Ross - Ульбрихт Росс 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 13
Россия - РФ - Российская федерация 156901 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18217 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Канада 4985 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 2
США - Аризона 538 2
США - Нью-Мексико 247 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45718 2
Европа 24637 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 409 2
Азия Малая - Анатолия - Троя 15 1
США - Западная Виргиния 43 1
США - Индианаполис 36 1
Америка Северная - Аппалачи - Аппалачские горы 11 1
Ближний Восток 3030 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 1
Новая Зеландия 731 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 79 1
США - Огайо 289 1
США - Ричмонд 26 1
США - Кентукки 79 1
США - Теннесси 121 1
США - Вирджиния - Виргиния 275 1
Нидерланды 3633 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 1
США - Колумбия - Вашингтон 1449 1
Америка Южная 868 1
США - Нью-Джерси 302 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 618 1
Колумбия - Республика 538 1
США - Мэриленд 294 1
Нидерланды - Амстердам 619 1
Великобритания - Шотландия 340 1
США - Нью-Йорк 3151 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Украина 7794 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55048 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8380 3
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 552 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51308 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6975 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6946 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8544 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11437 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20396 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 360 2
Ирак - Война в Персидском заливе 223 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5706 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2918 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5969 1
Энергетика - Energy - Energetically 5526 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1169 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1761 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4377 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 195 1
Аудит - аудиторский услуги 3111 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 664 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 876 1
Металлы - Золото - Gold 1202 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1654 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2186 1
Философия - Philosophy 502 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 1
E-Commerce Times 69 1
Forbes - Форбс 912 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
Wired - Издание 270 1
The Intercept 12 1
AP - Associated Press 2006 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 14 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
UND - University of North Dakota - Университет Северной Дакоты 7 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
