Индексная книга (каталог) CNews*
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Warner Mark Уорнер Марк
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 15
Warner Mark и организации, системы, технологии, персоны:
|X Corp - Twitter 2929 3
|Meta Platforms - Facebook 4603 3
|Google LLC 12587 3
|Microsoft - Activision Blizzard 509 1
|ByteDance 53 1
|Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 1
|Thoma Bravo - Proofpoint 41 1
|Huawei 4492 1
|ZTE Corporation 800 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1726 1
|VK - Mail.ru Group 3588 1
|AT&T Inc 1723 1
|Cambridge Analytica 47 1
|Snapchat 151 1
|DJI 90 1
|Lockheed Martin 777 1
|Microsoft - LinkedIn 693 1
|USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 195 1
|Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 292 1
|Frost & Sullivan 207 1
|Privacy International 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
Создано именных указателей - 196525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
Создано именных указателей - 196525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.