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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196525
ИКТ 15139
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Warner Mark Уорнер Марк

СОБЫТИЯ


23.06.2026 Власти приказали Anthropic ограничить доступ иностранцев к ее ИИ‑моделям из-за быстрых и массовых взломов 2
07.08.2024 США приравняют кибервымогательство к терроризму 2
27.04.2024 Сразу после TikTok в США под запрет попадет DJI, пионер и лидер мирового рынка БПЛА 2
24.09.2021 Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете 2
23.10.2019 Пользователи смогут забирать с собой все посты и фото при переходе из одной соцсети в другую 2
19.03.2019 Facebook из приложений шпионит за пользователями, часть которых несовершеннолетние 2
11.07.2018 Facebook уличили в передаче запрещенных данных Mail.ru 2
15.06.2016 Погибла база данных о мошенничествах, злоупотреблениях и сексуальных домогательствах в ВВС США за 12 лет 1

Публикаций - 8, упоминаний - 15

Warner Mark и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2929 3
Meta Platforms - Facebook 4603 3
Google LLC 12587 3
Microsoft - Activision Blizzard 509 1
ByteDance 53 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 1
Thoma Bravo - Proofpoint 41 1
Huawei 4492 1
ZTE Corporation 800 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1726 1
VK - Mail.ru Group 3588 1
AT&T Inc 1723 1
Cambridge Analytica 47 1
Snapchat 151 1
DJI 90 1
Lockheed Martin 777 1
Microsoft - LinkedIn 693 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 195 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 292 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 287 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 79 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1669 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 474 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4925 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 342 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 206 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Демократическая политическая партия США 121 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 103 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11656 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2427 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33099 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9259 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13605 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26092 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34255 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26484 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14107 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5308 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13037 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1808 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6321 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18190 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5914 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22709 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1007 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5077 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3279 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21541 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12921 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1041 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16895 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3608 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5682 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1631 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9908 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25097 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29526 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4403 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 596 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1139 1
Google Android 15133 2
Google Blogger - Google BlogSpot 130 1
Emojipedia - Энциклопедия emoji 2 1
Duolingo - Дуолинго 21 1
Trip.com Group - SkyScanner 21 1
Google YouTube - Видеохостинг 2981 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 912 1
ByteDance - TikTok 350 1
Apple iOS 8528 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3522 1
Apple - App Store 3078 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 704 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
Pinterest 84 1
Tumblr 43 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 364 2
Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 7 2
Blumenthal Richard - Блументал Ричард 11 1
Hawley Josh - Хоули Джош 4 1
Wyden Ron - Уайден Рон 21 1
Archibong Ime - Арчибонг Име 3 1
Kotick Bobby - Котик Бобби 20 1
Kotick Robert - Котик Роберт 10 1
Stefanik Elise - Стефаник Элиз 2 1
Johnson Mike - Джонсон Майк 13 1
Gallagher Mike - Галлахер Майк 3 1
Cantwell Maria - Кантвелл Мария 1 1
Путин Владимир 3443 1
Усманов Алишер 311 1
Мильнер Юрий 137 1
Burge Jeremy - Бердж Джереми 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54404 6
Россия - РФ - Российская федерация 164284 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18929 2
США - Миссури 129 1
Европа 24895 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1235 1
Азия - Азиатский регион 5882 1
Африка - Африканский регион 3629 1
Украина 7903 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1931 1
США - Колумбия - Вашингтон 1476 1
Китай - Пекин - Beijing 1085 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 590 1
США - Вирджиния - Виргиния 284 1
США - Коннектикут 172 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57050 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8744 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3937 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7307 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3662 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26968 2
U.S. ACCESS Act - Закон США "О повышении совместимости и конкуренции за счет обеспечения переключения между сервисами" 1 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 965 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10798 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1638 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8158 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52914 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17978 1
Энергетика - Energy - Energetically 5777 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2548 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 642 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1828 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3057 1
Аудит - аудиторский услуги 3373 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11174 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 473 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3113 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1690 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6991 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10178 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5695 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1090 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1161 1
NYT - The New York Times 1097 2
South China Morning Post 90 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1240 1
FT - Financial Times 1285 1
ZDnet 663 1
Tom’s Hardware 588 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1289 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 1
Frost & Sullivan 207 1
Privacy International 16 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 161 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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