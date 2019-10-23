Пользователи смогут забирать с собой все посты и фото при переходе из одной соцсети в другую

В американский Конгресс внесен законопроект, который обяжет крупные соцсети обеспечить пользователям возможность переносить посты, фото и списки друзей из одной сети в другую. Таким образом пользователи перестанут бояться потерять ценный для них контент и смогут перейти в наиболее удобную для них соцсеть. Конкуренция между соцсетями от этого должна усилиться, при этом стартапы получат равные шансы с большими сетями.



Новый законопроект

Три американских сенатора внесли в Конгресс законопроект, который даст пользователям возможность переносить все свои данные из одной соцсети в другую. Даже если пользователь навсегда уходит к конкуренту, крупные соцсети будут обязаны обеспечить ему возможность забрать с собой в новую сеть все свои фотографии, посты, список друзей и т. д., пишет ресурс ZDNet.

Закон получил название «О повышении совместимости и конкуренции за счет обеспечения переключения между сервисами» (ACCESS Act). Его подготовила двухпартийная коалиция, в которую вошли сенаторы-демократы Марк Уорнер (Mark Warner) от штата Вирджиния и Ричард Блументал (Richard Blumenthal) от штата Коннектикут, а также сенатор-республиканец Джош Хоули (Josh Hawley) от штата Миссури.

В случае принятия, закон будет распространяться на все социальные медиа в США, у которых насчитывается более 100 млн активных пользователей в месяц. Напомним, у Facebook сейчас около 2,37 млрд таких пользователей, у Instagram — около 1 млрд, у Twitter — порядка 321 млн, у Snapchat — 310 млн, у LinkedIn — 303 млн, у Pinterest — 291 млн.

Как номер телефона

Сенатор Уорнер поясняет, что во многом ACCESS Act похож на закон о передаче телефонных номеров между операторами, принятый в 1996 г. Закон дал возможность абонентам выбирать новых операторов на свой вкус, не боясь потерять привычный телефонный номер, поскольку его стало можно забрать с собой к новому оператору. Точно так же пользователи соцсетей перестанут бояться потерять свой контент при переходе в более удобную соцсеть.

Новый закон даст пользователям возможность перейти в новую соцсеть со всем своим контентом

После принятия закона о телефонных номерах конкуренция между сотовыми операторами стало намного интенсивнее — они активно придумывают выгодные условия и поощрения, чтобы привлечь новых абонентов. В случае принятия ACCESS Act технологические компании, которым принадлежат в соцсети, начнут вести себя точно так же, уверены авторы проекта.

Уорнер акцентирует внимание на том, что это даст соцсетям-стартапам равные шансы в конкуренции с уже популярными сетями. «Когда-то я был сотрудником сферы сотовой связи и видел, как изменила правила игры в этой индустрии возможность переносить телефонный номер, — отмечает он. — Облегчив пользователям социальных медиа процесс переноса данных, чтобы они могли продолжать общаться с друзьями после перехода на другую платформу, стартапы смогут конкурировать на равных условиях с крупнейшими компаниями в сфере социальных медиа».

Технические особенности

Чтобы перенос данных из одной соцсети в другую стал возможен, закон обяжет технологические компании сделать свои соцсети интероперабельными с конкурирующими платформами. Следует отметить, что этого пользователям не хватало с первых дней существования социальных медиа. Например, у них есть возможность перенести пост с сайта Blogger на свою страницу в Tumblr, но перенести пост из Twitter в Facebook невозможно, и наоборот тоже.

Одним из самых очевидных аргументов против законопроекта может стать то, что он даст возможность соцсетям аккумулировать еще больше данных о своих пользователях, поскольку каждый новичок будет приходить уже со значительным багажом. Чтобы этого избежать, в ACCESS Act была сделана специальная лазейка: пользователь получит право делегировать управление своими данными и настройками аккаунта третьим лицам, и тогда сама соцсеть заниматься этим не будет.

Помимо развития конкуренции между соцсетями, новый закон должен ослабить их навязчивое стремление собрать как можно больше пользовательских данных, надеются авторы.