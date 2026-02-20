Разделы

Thoma Bravo Proofpoint

Thoma Bravo - Proofpoint

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.02.2026 В Сети под видом ПО для бизнеса предлагали купить троян, работающий по подписке за $300 в месяц 1
07.02.2025 Древний забытый способ связи угрожает человечеству. Под угрозой миллиарды пользователей 2
29.11.2024 Хакеры массово эксплуатируют «детскую» уязвимость в почтовом сервере Zimbra 1
04.09.2024 Хакеры активно используют «Google Таблицы» в своих атаках 1
15.08.2024 Европол и союзники прикрыли 2000 доменов с вредоносным софтом 1
12.08.2024 Российские госструктуры под атакой китайских хакеров 1
07.08.2024 США приравняют кибервымогательство к терроризму 1
15.02.2024 Началась кампания по захвату аккаунтов в Microsoft Azure. Основная цель - высокопоставленные управленцы. 1
31.08.2023 Банковский троянец-невидимка научился использовать редкий и интересный протокол 1
11.07.2023 Иранские хакеры плотно взялись за компьютеры под macOS 1
03.02.2023 Хакеры выманили привилегированные аккаунты Microsoft для атак на топ-менеджеров и финансистов 1
24.11.2022 Стратегически мыслящая шпионская группировка атакует правительства по всему миру 1
29.07.2022 Из-за безграмотных пользователей хакеры лишились идеального способа взлома ПК через Word и Excel. И тут же нашли новые 1
15.07.2022 В Microsoft 365 обнаружены удобные для хакеров изъяны, которые софтверный гигант посчитал малозначительными 1
10.06.2022 Восставший из пепла ботнет принялся за кражу кредитных карт из браузера Google Chrome 1
11.08.2020 Таинственная хакерская группировка захватила четверть узлов Tor 2
21.08.2019 Group-IB: ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к отметке в 300 миллионов рублей 1
04.03.2019 За периметром: как собственные сотрудники ставят под угрозу безопасность компаний 1
26.10.2018 В 99% кибервзломов виноваты сами пользователи 2
20.12.2016 Древний троян пробудился и напал на домашние Wi-Fi-роутеры. Под угрозой все 1
11.07.2016 Хакеры атаковали российских поставщиков оружия 1
11.07.2016 Российские производители вооружений подверглись массированной хакерской атаке 1
18.09.2015 Российские военные атакованы хакерами 2
28.11.2014 Как защитить компьютер с помощью антивируса и пяти правил 1
08.10.2014 Русские хакеры провели масштабную операцию по взлому банковских счетов в США и Европе 1
23.10.2013 Proofpoint купила разработчика МТА-платформы Sendmail 1
11.05.2012 «Инфосистемы Джет» обеспечили защиту электронной почты ВГТРК 1
18.10.2010 Proofpoint запустила новые продукты по безопасности электронной почты 1
19.08.2009 Спамеры предлагают атаковать сайт Барака Обамы 1
18.06.2008 DLP-рынок потеряет независимость? 1
23.05.2008 Конфиденциальные данные компаний «гуляют» по блогам и социальным сетям 1
21.05.2008 Личные данные пользователей iTunes в опасности 1
26.07.2007 США: Каждая третья крупная компания читает почту сотрудников 1
18.04.2007 Proofpoint: «виртуальный шлюз» для веб-почты 1
13.04.2007 Антиспам-разработчики объединились 1
13.03.2007 Proofpoint представила поисковую систему для почтовых журналов 1
05.06.2006 Каждая третья крупная компания США следит за электронной почтой сотрудников 1
13.03.2006 CeBIT: F-Secure представила устройство для защиты почты 2
10.06.2005 "Большой брат" наблюдает за корпоративной почтой 1

Публикаций - 39, упоминаний - 44

Thoma Bravo и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1619 10
Microsoft Corporation 25346 5
Google LLC 12354 4
Amazon Inc - Amazon.com 3165 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1552 3
Trend Micro 632 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5333 2
Apple Inc 12769 2
ESET - ESET Software 1147 2
Fortinet 418 2
Dropbox 515 2
PayPal 663 2
APT31 - Judgment Panda - Zirconium - Хакерская группировка 9 1
Mustang Panda - Earth Preta - Хакерская группировка 4 1
HoneyMyte - Хакерская группировка 3 1
Samsung Electronics 10725 1
Broadcom - VMware 2512 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 829 1
Cisco Systems 5238 1
Alibaba Group 455 1
X Corp - Twitter 2915 1
Xiaomi 2043 1
Meta Platforms - Facebook 4557 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
InfoWatch - Инфовотч 1113 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
Check Point Software Technologies 804 1
GitHub 996 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 518 1
ZyXEL Communications 302 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
D-Link - Д-Линк Трейд 384 1
Tencent 174 1
Cisco Systems - Splunk 73 1
Bitdefender 161 1
Trellix - FireEye 60 1
F-Secure 211 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
eBay Inc 1632 1
UPS 212 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
Airbnb 99 1
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 1
Россети Ленэнерго 1699 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 90 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1538 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5783 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3125 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1177 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 120 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1365 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1625 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6353 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 296 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 382 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 91 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 20 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 280 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 77 1
Судебная власть - Judicial power 2414 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 1
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 39 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32150 30
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13688 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13351 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32044 17
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3290 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74042 12
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4287 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7683 9
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2368 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7754 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7061 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17225 7
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 971 7
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1359 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2689 6
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2369 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23095 6
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3165 5
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 871 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1771 5
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1984 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27211 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5427 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4815 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9735 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12394 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5960 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4714 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3596 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8235 3
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 169 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11356 3
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 146 3
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 48 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4381 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1732 3
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 180 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22046 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25598 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14393 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5223 8
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 259 6
Microsoft Office 4005 5
Microsoft Windows PowerShell 230 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 877 4
Thoma Bravo - Proofpoint Enterprise Protection for Email Security 3 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3463 3
Microsoft Windows 16450 3
Oracle Java - язык программирования 3356 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 3
Microsoft Office 365 989 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1790 3
Google VirusTotal 104 3
FreePik 1529 3
Google Chrome - браузер 1663 2
Google YouTube - Видеохостинг 2922 2
Google Android 14840 2
Linux OS 11049 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2387 2
Google - Gmail 991 2
Apple iPhone 6 4862 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 621 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 62 2
NetTraveler - Travnet - Netfile - Red Star APT 3 2
Thoma Bravo - Proofpoint - Zero-Hour Anti-Virus 1 1
Apple macOS 2288 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 33 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 970 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 509 1
Microsoft Azure 1472 1
Microsoft Windows XP 2423 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 283 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 279 1
WordPress Foundation - WordPress 245 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 832 1
Apple Safari - браузер 879 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1558 1
Mozilla Firefox - браузер 1921 1
Мельникова Анастасия 433 5
Зайцев Михаил 318 2
Павлов Никита 124 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Волков Дмитрий 66 1
Гвоздев Дмитрий 139 1
Захаров Юрий 14 1
Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 7 1
Сафронов Дмитрий 11 1
Преображенский Евгений 18 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 627 1
Larner Michael - Лернер Майкл 1 1
Warner Mark - Уорнер Марк 7 1
Holste Martin - Хольсте Мартин 1 1
Зенкин Денис 263 1
Викторов Кирилл 12 1
Харченко Дмитрий 2 1
Юрков Александр 3 1
Mogull Rich - Могулл Рич 8 1
Квятковский Иван 2 1
Матвиенко Вадим 8 1
Baxter Bill - Бакстер Билл 1 1
Kwiatkowski Ivan - Квятковский Иван 1 1
Kolodgy Charles - Колоджи Чарльз 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53611 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 8
Россия - РФ - Российская федерация 158736 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18391 6
Германия - Федеративная Республика 12970 6
Франция - Французская Республика 8013 4
Европа 24693 3
Япония 13574 3
Италия - Итальянская Республика 4441 3
Беларусь - Белоруссия 6087 2
Финляндия - Финляндская Республика 3661 2
Индия - Bharat 5736 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 2
Украина 7820 2
Болгария - Республика 788 2
Монголия 369 2
Бангладеш - Дакка 12 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1167 1
Азия - Азиатский регион 5769 1
Армения - Республика 2387 1
Ирландия - Республика 1030 1
Дания - Королевство 1319 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Сингапур - Республика 1916 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1372 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 1
Китай - Тайвань 4151 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 510 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1191 1
Нидерланды 3649 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 1
Румыния 743 1
Иран - Исламская Республика Иран 1126 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 349 1
Чили - Республика 486 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Филиппины - Республика 582 1
Португалия - Португальская Республика 941 1
Нигерия - Федеративная Республика 331 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6977 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51443 8
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1208 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55173 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8921 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15291 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32043 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1080 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11462 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1625 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10779 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5344 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3251 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9722 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2809 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4948 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1346 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6271 2
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 232 2
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 363 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3715 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2966 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3722 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6706 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6300 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11804 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7821 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4778 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3731 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5317 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 899 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2257 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 766 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 780 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 229 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6350 1
BleepingComputer - Издание 428 3
The Verge - Издание 602 1
FT - Financial Times 1266 1
ZDnet 662 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 1
CyberNews 11 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Gartner - Гартнер 3623 2
Forrester Research 830 2
IDC - International Data Corporation 4947 1
Juniper Research 552 1
Forrester Consulting 26 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CeBIT 612 1
