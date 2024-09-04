Хакеры активно используют «Google Таблицы» в своих атаках

Исследователи из западной ИБ-компании Proofpoint выявили серию атак вредоносного ПО Voldemort, нацеленного на шпионаж и обладающего возможностями сбора информации. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Выявленная вредоносная кампания отличается необычными методами, включая использование «Google Таблиц» для обеспечения C2-функциональности. Атакующие выдавали себя за налоговые органы различных стран, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Индию и Японию, и направляли фальшивые уведомления о налоговых изменениях организациям по всему миру.

С начала августа 2024 г. злоумышленники направили более 20 тыс. сообщений в 70 организаций по всему миру.

Вредоносное ПО Voldemort активно использует «Google Таблицы» для обмена данными между зараженными системами и командным сервером, что делает его уникальным в своем роде. Также кампанию отличает применение методов, характерных как для кибершпионажа, так и для киберпреступности.

Руководитель лаборатории исследований кибербезопасности аналитического центра кибербезопасности «Газинформсервиса» Вадим Матвиенко говорит, что Voldemort – это яркий пример шпионских программ. «Процесс выявления шпионского ПО представляет собой нетривиальную задачу, которая требует комплексного подхода. Для ее решения необходимо использовать множество средств защиты информации (СЗИ) и специалистов, умеющих с ними работать. В центрах мониторинга безопасности (SOC) происходит объединение опыта практикующих специалистов в области информационной безопасности (ИБ) и информации, получаемой от СЗИ, что позволяет наиболее эффективно выявлять атаки таких ПО», – отметил Матвиенко.