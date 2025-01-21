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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166242
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Матвиенко Вадим



21.01.2025 Pumakit угрожает пользователям Linux-систем 1
10.10.2024 «Газинформсервис»: киберпреступники участили атаки через сервисы хранения файлов 1
04.09.2024 Хакеры активно используют «Google Таблицы» в своих атаках 1
15.08.2024 Количество атак хакеров-вымогателей значительно выросло за первые шесть месяцев 2024 года 1
09.08.2024 «Газинформсервис»: вымогатели все чаще атакуют независимо от крупных хакерских группировок 1
09.07.2024 Новый троян Orcinius начинает атаку с Excel-файла 1
17.06.2024 Найдена опасная уязвимость в маршрутизаторе Asus 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Матвиенко Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 273 6
Dropbox 498 2
Proofpoint 37 1
Palo Alto Networks 146 1
Microsoft Corporation 24628 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Palo Alto Network Unit 42 10 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2050 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
Google LLC 11775 1
Coveware 8 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12600 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 393 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3773 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1899 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
Оповещение и уведомление - Notification 4609 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2232 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 138 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6647 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4215 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1962 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7417 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6114 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 92 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 157 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 23 2
Газинформсервис - SafeERP 13 1
Google Sheets - Google Таблицы 51 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Microsoft Office 3736 1
Microsoft Windows 15659 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 276 1
Microsoft Office Excel 1197 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 3
Франция - Французская Республика 7846 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Индия - Bharat 5446 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Япония 13283 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2366 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3466 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 682 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335794, в очереди разбора - 773377.
Создано именных указателей - 166242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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