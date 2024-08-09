Разделы

Безопасность
|

«Газинформсервис»: вымогатели все чаще атакуют независимо от крупных хакерских группировок

В западной ИБ-компании Coveware выявили, что во II квартале 2024 г. число атак хакеров-одиночек, использующих шифровальщики, значительно возросло. В компании «Газинформсервис» подтвердили тенденцию.

Сегодня все чаще киберпреступники предпочитают действовать независимо от крупных хакерских группировок, но при этом используют инфраструктуру известных брендов. Например, они могут арендовать сайт для утечки данных, чтобы угрожать жертве, или использовать чужой шифратор. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Эксперты говорят, что предприятиям для эффективной защиты лучше сосредоточиться на конкретных методах атак, а не на брендах вымогательского ПО.

Несмотря на частые публикации о значительном росте количества инцидентов с участием вирусов-шифровальщиков, кол-во успешно атакованных компаний не снижается, а напротив только растет, как и средняя сумма выкупа.

ИИ приступил к диагностике рака
цифровизация

Атакам подвергаются различные отрасли, но ключевые цели для хакеров – финансы, промышленность, ИТ и здравоохранение. Основными векторами атак остаются удаленные взломы и фишинг.

Руководитель лаборатории исследований кибербезопасности аналитического центра кибербезопасности «Газинформсервиса» Вадим Матвиенко говорит, что вымогатели все чаще атакуют независимо от крупных хакерских группировок и это новая тенденция, к которой нужно быть готовыми. «Сегодня присоединиться к миру киберпреступности очень легко и для того чтобы самостоятельно проводить атаки, совсем не обязательно быть членом крупной группировки. Важно подчеркнуть, что на сегодняшний день многие из жертв предпочитают откупаться, а не заранее инвестировать в защиту. Поэтому – пока компании, столкнувшиеся с шифрованием, будут платить выкуп, вирусы-шифровальщики будут развиваться и количество атак будет стремительно расти. Знаю, что многие ИБ-директора в крупных компаниях сегодня делают ставку в защите от вредоносного программного обеспечения (ВПО) не только на антивирусы, но и на СЗИ с модулем UEBA. Продуктов такого класса вполне достаточно на нашем ИБ-рынке, например, для новых и неизвестных угроз есть отлаженная система выявления аномалий в Ankey ASAP и ряде других отечественных решений», – сказал Вадим Матвиенко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

В IP-телефонах Cisco полно уязвимостей, которые она не намерена исправлять

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

ПК, серверы, игровые приставки на популярных китайских процессорах можно захватить за долю секунды. Закрыть уязвимость невозможно

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Карьерный рост в Microsoft теперь будет зависеть от вклада в безопасность компании. А также в разнообразие и инклюзивность

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024