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Coveware



06.02.2025 Выплаты кибервымогателям во всем в мире сократились на треть, несмотря на рекордное число успешных атак 1
12.11.2024 Кибервымогательские выплаты стали больше, но просят их реже 1
18.09.2024 В Англии выросло число атак троянов-вымогателей, потому что англичане исправно платят выкуп 1
22.08.2024 Кибервымогательские выплаты: реже, но больше 1
09.08.2024 «Газинформсервис»: вымогатели все чаще атакуют независимо от крупных хакерских группировок 1
07.06.2024 Готовность платить шифровальщикам-вымогателям падает, но их расценки растут 1
22.02.2024 Взломан знаменитый поставщик электрооборудования для ЦОДов Schneider Electric. Хакеры требуют выкуп за конфиденциальные данные 1
19.09.2023 Серверы Microsoft SQL заражают ПК трояном-шифровальщиком FreeWorld 1
20.03.2020 Трояны-шифровальщики в честь пандемии коронавируса не будут атаковать больницы 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Coveware и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1413 5
Chainalysis 17 4
Zscaler 21 1
Cisco Systems 5118 1
Газинформсервис - ГИС 278 1
Lexmark Int 294 1
Schneider Electric 575 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 1
Microsoft Corporation 24648 1
AnyDesk Software GmbH 31 1
Cactus 26 1
Trend Micro 604 1
Emsmissoft 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 128 1
Unsplash 798 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5454 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1136 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2943 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27586 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12662 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1915 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12565 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1455 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1497 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4235 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1991 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10227 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3819 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6691 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6153 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3024 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 397 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7433 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 101 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 645 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 194 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11400 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29784 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3757 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2162 1
FreePik 1008 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4479 2
Zscaler ThreatLabZ Threat Intelligence 5 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 272 1
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 25 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Microsoft Windows 15695 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 985 1
Мельникова Анастасия 377 3
Матвиенко Вадим 8 1
Зайцев Михаил 265 1
Новиков Алексей 61 1
Павлов Никита 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 144830 3
Франция - Французская Республика 7856 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 553 2
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Италия - Сардиния 17 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13329 1
Европа 21786 1
Испания - Королевство 3712 1
Италия - Итальянская Республика 4356 1
Германия - Федеративная Республика 12697 1
Польша - Республика 1963 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52170 1
Беларусь - Белоруссия 5681 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14211 1
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3665 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16344 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7858 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13563 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2362 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 491 1
Английский язык 6645 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10974 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 206 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8062 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9843 1
Энергетика - Energy - Energetically 5098 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3476 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6093 1
BleepingComputer - Издание 342 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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