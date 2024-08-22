Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

Кибервымогательские выплаты стали больше, но просят их реже

В 2024-м г. могут быть побиты рекорды по объемам средств, выплаченным кибервымогателям. Один рекорд уже точно поставлен: разовая выплата в $75 млн, произведенная компанией из списка Fortune 50.

Преступные рекорды

Новый рекорд по объемам выплат кибервымогателям грозит поставить 2024-й г.: по данным компании Chainalysis, уже за первые полгода жертвы выплатили вымогателям в общей сложности $459800000. За аналогичный период 2023 г. злоумышленникам удалось получить таким же образом $449100000, а всего за 2023 г. – $1,1 млрд. Если тенденция первых шести месяцев 2024 г. сохранится неизменной, итоговая сумма окажется еще выше.

Крупнейшей единоразовой выплатой 2024 г. стали абсолютно рекордные $75 млн, которые достались группировке Dark Angels. Кто именно выплатил такие деньги, неизвестно, в исследовании Chainalysis говорится лишь, что это коммерческая фирма из списка Fortune 50, то есть какой-то очень крупный бизнес.

И именно на крупном бизнесе злоумышленники в 2024 г. и сосредоточились. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что размер медианных выплат вырос с $199 тыс. в начале 2023 г. до $1,5 млн в июне 2024 г.

vymogat700.jpg

Изображение от freepik
Число случаев, когда злоумышленники получили деньги за счет вымогательских атак, упало на 27,27%

Изменения в топологии

Количество подтвержденных вымогательских атак, по данным компании eCrime.ch, выросло в первом полугодии 2024 г. на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В то же время количество случаев, когда злоумышленники получили деньги, по соотношению указанных временных промежутков упало на 27,27%, и эта тенденция сохранится. Как указывается в публикации аналитической фирмы Coveware, в первом полугодии 2024 г. жертвы соглашались платить злоумышленникам лишь в 28% случаев.

«Наблюдаемые тенденции свидетельствуют о том, что среднестатистически защищенность бизнеса от вымогательских атак подросла, – говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. – Хакерам стало выгоднее производить атаки лишь на самый крупный бизнес и требовать огромные суммы выкупа, а не работать по принципу «с миру по нитке». Кроме того, это может означать и сокращение числа злоумышленников, пытающихся быстро заработать на кибервымогательстве – теперь это под силу только продвинутым группировкам».

Публикация Chainalysis затрагивает также заметное – 80% – увеличение в 2024 г. среднего объема криптоактивов, которые достаются киберзлоумышленникам при успешных атаках. Большинство таких атак сегодня направлены на централизованные криптобиржи, а не на децентрализованные протоколы (DeFi), которые страдали от атак больше всего в последние годы.

Криптопреступность снизилась

При всем при этом количество вредоносной активности на блокчейнах снизилось по сравнению с 2023-м г. на 20%: легитимное применение криптовалют растет быстрее.

Угрозы растут, продажи падают: какие проблемы волнуют российский кибербез
Безопасность

В конце июля компания TRM Labs, специализирующаяся на разведке угроз блокчейна и отмывании криптоактивов, заявила, что как минимум 69% всех криптотранзакций, связанных с вымогательским ПО, в 2023 г. достались русскоязычным злоумышленникам. По данным TRM, они «заработали» в общей сложности $500 млн.

При этом «лидерство» в том, что касается похищений криптовалют через эксплойты и кибератаки, принадлежит Северной Корее.

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

Из-за жажды денег знаменитый производитель сетевого оборудования отказался устранять гигантскую «дыру» в своих устройствах

Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее

Новый троян атакует серверы FreeBSD. Хакеры целятся в критическую инфраструктуру

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

Broadcom в третий раз за последний год устраняет похожие друг на друга уязвимости

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: