Kaspersky ASAP Kaspersky Automated Security Awareness Platform KASAP Kaspersky CyberSecurity Awareness


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


06.10.2025 Петербургский метрополитен повышает киберграмотность сотрудников с Kaspersky ASAP

ия на практике», — сказала Светлана Калашникова, эксперт направления повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness.
26.05.2025 Ankey ASAP и Саврус повышают точность обнаружения угроз

формсервис» протестировали совместную работу SIEM-системы «Саврус» и комплекса расширенной аналитики событий и инцидентов информационной безопасности с функциями поведенческого анализа (UEBA) — Ankey ASAP. Совместная работа двух решений значительно повышает точность выявления угроз, минимизирует ложные срабатывания и усиливает потенциал обеих систем. Эта интеграция позволяет создать мощную,
04.02.2025 Кибердетектив Ankey ASAP: релиз 2.4.4

Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление платформы расширенной аналитики безопасности Ankey ASAP — релиз 2.4.4. Новая версия продукта включает в себя ряд усовершенствований и новых функций, призванных сделать работу специалистов в области информационной безопасности проще и эффективне
31.10.2024 Ankey ASAP: киберзащита стала сильнее

Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление платформы расширенной аналитики безопасности Ankey ASAP — релиз 2.4.3. Ключевое нововведение — это возможность визуализировать профили поведения пользователей. Специалистам по безопасности доступны не просто сухие цифры, а живая картина активно
10.10.2024 Повысился уровень доверия сертификата ФСТЭК у платформы Ankey ASAP

Платформа расширенной аналитики Ankey ASAP, разработанная российской компанией «Газинформсервис», повысила соответствие требованиям сертификации ФСТЭК России по уровню доверия до четвертого (УД 4). Об этом CNews сообщили представит
22.08.2024 Новые алгоритмы выявления киберугроз – в Ankey ASAP 2.4.2

Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление платформы расширенной аналитики безопасности Ankey ASAP 2.4.2. Ключевым новшеством версии 2.4.2 стали алгоритмы, направленные на выявление инсайдеров. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса». Платформа теперь способна анализиров
10.07.2024 Новая коллаборация отечественных решений повысит уровень безопасности российских систем

Компании «Газинформсервис» и «РЕД Софт» обеспечат комплексную защиту пользователей отечественных операционных систем благодаря совместной работе продуктов собственной разработки – Ankey ASAP и «РЕД ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». Ankey ASAP — платформа расширенной аналитики безопасности с функциями поведенческого анализа. «РЕД ОС» — россий
16.08.2023 Открыть нельзя игнорировать: сотрудники российских компаний склонны верить фишинговым письмам от «службы безопасности»

осы финансирования, — сказала Татьяна Шумайлова, эксперт направления повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness. — А ведь чаще всего атаки на компанию начинаются именно с фишин
06.09.2022 «Фосагро» автоматизировала процесс повышения киберграмотности сотрудников

х отчетов», - сказала Елена Молчанова, представитель направления для повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness. *** iTPROTECT – группа компаний, специализирующаяся на внедрени
21.04.2020 «Лаборатория Касперского» дополнила Kaspersky Security Awareness Platform новой темой

ных данных» — в свою автоматизированную платформу для повышения осведомленности о кибербезопасности Kaspersky Security Awareness Platform. Сегодня хранение и использование данных клиентов играе
14.04.2020 «Лаборатория Касперского» запустила бесплатный курс по безопасности во время пандемии

ботала бесплатный онлайн-курс «Безопасность во время пандемии в жизни и бизнесе» в рамках программы Kaspersky Security Awareness. Он призван повысить уровень цифровой грамотности и знаний о тек
02.04.2019 «Лаборатория Касперского» выпустила онлайн-платформу для освоения навыков кибербезопасности

енные знания или вовсе не проходят курс полностью, считают в «Лаборатории Касперского». В платформе Kaspersky ASAP реализован иной подход к организации тренингов по защите от киберугроз. Решени
22.03.2018 InfoWatch и «АМТ-Груп» представили совместное решение для безопасного мониторинга критичной сетевой инфраструктуры

ор и разработчик ИТ-решений, и Группа компаний InfoWatch сообщают об успешном завершении тестирования совместного использования продуктов ПАК InfoWatch Automation System Advanced Protector (InfoWatch ASAP) и АК «InfoDiode» для защиты технологических сетей АСУ ТП.Совместное использование данных продуктов позволяет обеспечить анализ информационных потоков в промышленной сети для выявления нес
15.11.2017 Подтверждена совместимость InfoWatch ASAP с оборудованием Schneider Electric

совместных испытаний программно-аппаратного комплекса (ПАК) для защиты автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП) InfoWatch Automation System Advanced Protector (InfoWatch ASAP) на оборудовании промышленной автоматизации Schneider Electric серии Modicon.Требования к системам защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологич
07.10.2008 Как появилась ERP?

автоматизации процесса дистрибуции. С целью перевода в электронный вид заказов на поставку лекарств в медицинские учреждения была разработана система Analytic Systems Automated Purchasing (сокращенно ASAP), ставшая впоследствии прообразом современных систем документооборота. ASAP была создана с акцентом на потребителя – заказчика медицинских товаров. В 1957 году American Hospital Sup
28.06.2006 Intel и VMware объявили программу Virtualize ASAP

Корпорация Intel и компания VMware объявили о старте глобальной программы Intel-VМware — Virtualize ASAP, призванной еще больше ускорить развертывание ИТ-заказчиками приложений в виртуальных средах, использующих систему VМware Infrastructure для платформ на базе процессоров Intel Xeon. Эта пр
31.01.2000 myCIO.com объявил о выходе первой корпоративной системы защиты бизнес-приложений CyberCop ASaP

Сайт myCIO.com, новое направление деятельности компании Network Associates Inc., сегодня анонсировал новый сервис - систему CyberCop ASaP - систему обнаружения несанкционированного доступа и защиты от возможных атак. Это полностью ориентированная на web система поможет корпоративному пользователю защитить свои on-line прилож

