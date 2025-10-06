формсервис» протестировали совместную работу SIEM-системы «Саврус» и комплекса расширенной аналитики событий и инцидентов информационной безопасности с функциями поведенческого анализа (UEBA) — Ankey ASAP . Совместная работа двух решений значительно повышает точность выявления угроз, минимизирует ложные срабатывания и усиливает потенциал обеих систем. Эта интеграция позволяет создать мощную,

Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление платформы расширенной аналитики безопасности Ankey ASAP — релиз 2.4.4. Новая версия продукта включает в себя ряд усовершенствований и новых функций, призванных сделать работу специалистов в области информационной безопасности проще и эффективне

Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление платформы расширенной аналитики безопасности Ankey ASAP — релиз 2.4.3. Ключевое нововведение — это возможность визуализировать профили поведения пользователей. Специалистам по безопасности доступны не просто сухие цифры, а живая картина активно

Платформа расширенной аналитики Ankey ASAP , разработанная российской компанией «Газинформсервис», повысила соответствие требованиям сертификации ФСТЭК России по уровню доверия до четвертого (УД 4). Об этом CNews сообщили представит

Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление платформы расширенной аналитики безопасности Ankey ASAP 2.4.2. Ключевым новшеством версии 2.4.2 стали алгоритмы, направленные на выявление инсайдеров. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса». Платформа теперь способна анализиров

Компании «Газинформсервис» и «РЕД Софт» обеспечат комплексную защиту пользователей отечественных операционных систем благодаря совместной работе продуктов собственной разработки – Ankey ASAP и «РЕД ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». Ankey ASAP — платформа расширенной аналитики безопасности с функциями поведенческого анализа. «РЕД ОС» — россий

осы финансирования, — сказала Татьяна Шумайлова, эксперт направления повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness . — А ведь чаще всего атаки на компанию начинаются именно с фишин

х отчетов», - сказала Елена Молчанова, представитель направления для повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness . *** iTPROTECT – группа компаний, специализирующаяся на внедрени

ных данных» — в свою автоматизированную платформу для повышения осведомленности о кибербезопасности Kaspersky Security Awareness Platform. Сегодня хранение и использование данных клиентов играе

ботала бесплатный онлайн-курс «Безопасность во время пандемии в жизни и бизнесе» в рамках программы Kaspersky Security Awareness . Он призван повысить уровень цифровой грамотности и знаний о тек

енные знания или вовсе не проходят курс полностью, считают в «Лаборатории Касперского». В платформе Kaspersky ASAP реализован иной подход к организации тренингов по защите от киберугроз. Решени

ор и разработчик ИТ-решений, и Группа компаний InfoWatch сообщают об успешном завершении тестирования совместного использования продуктов ПАК InfoWatch Automation System Advanced Protector (InfoWatch ASAP ) и АК «InfoDiode» для защиты технологических сетей АСУ ТП.Совместное использование данных продуктов позволяет обеспечить анализ информационных потоков в промышленной сети для выявления нес

совместных испытаний программно-аппаратного комплекса (ПАК) для защиты автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП) InfoWatch Automation System Advanced Protector (InfoWatch ASAP ) на оборудовании промышленной автоматизации Schneider Electric серии Modicon.Требования к системам защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологич

автоматизации процесса дистрибуции. С целью перевода в электронный вид заказов на поставку лекарств в медицинские учреждения была разработана система Analytic Systems Automated Purchasing (сокращенно ASAP ), ставшая впоследствии прообразом современных систем документооборота. ASAP была создана с акцентом на потребителя – заказчика медицинских товаров. В 1957 году American Hospital Sup