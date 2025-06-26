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Шумайлова Татьяна


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Защита личных данных, финансов и смартфонов: названы наиболее волнующие россиян вопросы кибербезопасности 1
25.09.2024 «Лаборатория Касперского»: сотрудники российских компаний верят тренировочным фишинговым письмам от HR- и ИТ-отделов 1
25.09.2024 Каждый третий верит фишерам 1
12.12.2023 Около трети российских компаний считают важным проводить тренинги по повышению цифровой грамотности сотрудников 1
16.08.2023 Открыть нельзя игнорировать: сотрудники российских компаний склонны верить фишинговым письмам от «службы безопасности» 1
10.02.2023 «Лаборатория Касперского»: в ближайшие 3 года российские компании планируют увеличить бюджет на кибербезопасность на 14% 1
31.10.2022 Больше половины сотрудников компаний в России не проходили обучение навыкам кибербезопасности 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Шумайлова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5062 6
МегаФон 9366 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53594 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29391 5
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 322 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2108 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1562 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22001 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13088 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7084 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8145 2
Онлайн-опрос - Online survey - Онлайн-викторины - Quizzes 88 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5417 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21244 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 735 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5069 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30752 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1051 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 855 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2350 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2430 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4085 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11952 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 430 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1001 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5575 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16333 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 135 6
Kaspersky IT Security Calculator 2 1
Kaspersky Expert Security 5 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 46 1
Осипов Александр 90 2
Дуров Павел 298 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 5
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1981 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11322 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3010 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14264 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2355 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16801 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6023 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6496 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2526 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52977 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49529 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2827 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 445 6
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368058, в очереди разбора - 750458.
Создано именных указателей - 177604.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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