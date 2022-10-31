Больше половины сотрудников компаний в России не проходили обучение навыкам кибербезопасности

В 60% компаний в России людей не учат навыкам кибербезопасности. Во время собеседования вопросы на тему цифровой грамотности получали лишь 17% соискателей. Это выяснили «Лаборатория Касперского» и издание «Код Дурова» в ходе совместного исследования об отношении работников и работодателей к кибербезопасности и цифровой гигиене. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Чаще всего инфобезу люди учатся в формате классических тренингов либо проходят традиционный инструктаж «под роспись». Суммарная доля таких форматов в ответах респондентов составила более 40%. Только четверть проходили обучение в виде интерактивных тематических тренингов и онлайн-вебинаров. О наличии на работе регулярных учебных курсов по кибербезопасности сообщили лишь 11% респондентов.

При этом запрос на обучение навыкам цифровой безопасности высок. Больше 95% ответивших признали, что такие умения необходимы, причем из них лишь 3% считают, что нужны они исключительно «айтишникам».

«Обучение сотрудников кибербезопасности ― ключевая задача любой современной компании. Ведь потери, которые несет бизнес в результате простоя из-за успешной атаки, в том числе из-за ошибки сотрудника, могут быть огромными. Важно, чтобы обучение было не для галочки. Знания, которые обезопасят бизнес, нужно не только дать, но и закрепить. В этом вопросе нужна регулярность. Чтобы обучение было интересным, стоит пробовать разные форматы. Например, это реализовано в Kaspersky Security Awareness. Информация на этой платформе подается небольшими порциями, регулярно и с помощью разных инструментов. Задействованы тексты, инфографика, видео, тестирования и симуляции для закрепления навыков. Такой подход к обучению наилучшим образом помогает менять поведение сотрудников, максимально снижая вероятность ошибки в будущем», ― сказала Татьяна Шумайлова, эксперт направления повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness.

Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году? Безопасность

Исследование проведено в сентябре 2022 г. среди читателей издания «Код Дурова». Всего в опросе приняло участие 644 человека.