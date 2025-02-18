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Нэфис Косметикс Nefis Cosmetics


Компания «Нэфис Косметикс» - отечественный производитель бытовой химии


18.02.2025 «Нэфис Косметикс» завершила внедрение EAM-системы «1С:ТОИР КОРП» на двух промышленных площадках 2
27.06.2024 «Нэфис Косметикс» завершил первый этап комплексной цифровизации процессов управления ТОиР 2
21.09.2023 «СКБ Контур» будет сотрудничать с крупным российским производителем бытовой химии 1
16.01.2008 SAP поможет «Нэфис Косметикс» управлять бизнесом 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Нэфис Косметикс и организации, системы, технологии, персоны:

8262 2
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 55 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1055 1
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