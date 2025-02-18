Нэфис Косметикс Nefis Cosmetics
Компания «Нэфис Косметикс» - отечественный производитель бытовой химии
Нэфис Косметикс и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8262 2
|Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 55 2
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1055 1
|SAP SE 5282 1
|Сергеев Роман 7 2
|Юрис Юлия 1 1
|Ибатуллин Рустем 1 1
|Пырьев Максим 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145225 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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