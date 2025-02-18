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Сергеев Роман



18.02.2025 «Нэфис Косметикс» завершила внедрение EAM-системы «1С:ТОИР КОРП» на двух промышленных площадках 1
27.06.2024 «Нэфис Косметикс» завершил первый этап комплексной цифровизации процессов управления ТОиР 1
26.10.2023 Positive Technologies выпустила MaxPatrol SIEM 8.0 1
29.09.2022 Пользователи MaxPatrol SIEM могут контролировать безопасность ресурсов, размещенных в Yandex Cloud 1
16.06.2022 Новую версию Maxpatrol SIEM можно развернуть на Linux-системах 1
21.09.2012 Первая российская компания подтвердила компетенцию Microsoft Small Business 1
16.06.2011 «Администратор-ПРО» завершил внедрение ИТ-инфраструктуры в туристической компании «Турбинария» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Сергеев Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1202 3
Microsoft Corporation 24666 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Yandex - Яндекс 7411 1
Microsoft Consulting Services 39 1
Простые решения 1 1
8262 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 55 1
Нэфис Косметикс - Nefis Cosmetics 4 2
Турбинария 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2223 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9427 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9355 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12698 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5061 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 727 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12087 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5402 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3324 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12802 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 967 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6279 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10149 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1831 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2157 1
Пропускная способность - Bandwidth 1754 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 165 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7451 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20869 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 54 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2506 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 784 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 90 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12019 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6697 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 758 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1712 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 346 3
Microsoft Exchange 1718 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 474 1
Linux - Debian GNU 473 1
Microsoft Outlook 1393 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Linux OS 10013 1
Microsoft Windows 15719 1
Microsoft Office 365 943 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
Microsoft Office Small Business Edition 8 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 1
Microsoft Windows Server Essentials - Microsoft SBS - Microsoft Small Business Server 43 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Microsoft SharePoint Online 101 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 98 1
Yandex B2B Tech - Yandex Cloud - Yandex Audit Trails 2 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 98 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 453 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2284 1
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 1
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 11 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 38 1
Microsoft Office 3749 1
Бейбутов Эльман 12 1
Александров Антон 11 1
Черкасов Андрей 2 1
Кузнецова Алла 1 1
Оркин Дмитрий 1 1
Прохоров Иван 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2377 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1209 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 1
Аренда 2436 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4381 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6281 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1890 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5554 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2424 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2022 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 921 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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