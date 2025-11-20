В России запустили HR-Tech-платформу для поиска работы «ВахтаGO»

Российский HR-рынок переживает период стагнации: громких технологических новинок почти не появляется, а спрос на рабочие специальности растет быстрее, чем инструменты для их закрытия. Команда из HR, ИT и медиа создала систему «ВахтаGO», которая делает поиск сотрудников на рабочие профессии прозрачным и цифровым.

Только за первый месяц на платформе зарегистрировались свыше 200 работодателей, многие сразу разместили вакансии и начали нанимать. Общая аудитория сервиса составила 45 тыс. пользователей, а база соискателей достигла 4000 анкет.

«Мы много месяцев ездили по регионам, разговаривали с людьми и слышали их реальные истории — из этого и вырос продукт», — сказал Дамир Вахитов, сооснователь и амбассадор бренда.

Цифровизация труда традиционно фокусируется на офисных профессиях. Между тем, в России существует огромный сектор, обеспечивающий инфраструктуру страны: стройки, добыча, энергетика, транспорт. Это десятки миллионов работников, которым нужно стабильное и прозрачное трудоустройство.

Дефицит кадров здесь рекордный: на одного квалифицированного рабочего приходится до 20 вакансий. Согласно аналитике «ВахтаGO», объем рынка вахтовых вакансий составляет 1,1 трлн руб. в год. В 2024 г. на рынке было размещено свыше 700 тыс. вакансий для вахтовых работников со средним темпом 50 тыс. позиций ежемесячно. Расходы работодателей на подбор и размещение вакансий в этом сегменте превысили 10,5 млрд руб.

Проект «ВахтаGO» делает поиск вахтовой работы безопасным и доступным для всех участников процесса с помощью технологий и продуманных решений на платформе.

«Мы вышли на рынок, где много шума и мало прозрачности. Соискатели хотят честных условий, а работодатели — предсказуемого найма. Мы меняем логику: алгоритмы, прозрачность условий, удобный мобильный поиск, качественный контент. Этот рынок давно просил нормального продукта — мы просто сделали то, что должно было появиться много лет назад», — сказала основатель проекта Дарья Николаева.

На сегодняшний день конверсия «ВахтаGO» составляет 7% при переходе от просмотра вакансии к отклику и 36% от регистрации до подачи заявки на позицию. Сервис работает по модели прямого соединения работодателей и соискателей без участия кадровых агентств, посредников и лишней бюрократии.

«ВахтаGO» создана командой из пяти сооснователей с опытом в HR-технологиях, строительстве и медиапроизводстве. Среди них бывший CPO Lingualeo и продакт-менеджер Wildberries, Ozon Дарья Николаева, строитель и управленец Евгений Николаев, продюсер Дамир Вахитов, инженер Максим Кирьянов и digital-продюсер Роман Сергеев.

Проект развивается на собственных средствах основателей без привлечения венчурных инвестиций. В октябре 2025 г. платформа получила включение в реестр отечественного программного обеспечения Министерства цифрового развития России.