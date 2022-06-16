Новую версию Maxpatrol SIEM можно развернуть на Linux-системах

Positive Technologies выпустила новую версию системы мониторинга событий информационной безопасности Maxpatrol SIEM — 7.0. Главное в новом релизе — поддержка операционных систем семейства Linux, возможность проводить распределенный поиск событий для выявления атак на крупные территориально разветвленные инфраструктуры, а также упрощение управления значимостью активов с точки зрения ИБ.

Maxpatrol SIEM 7.0 получила поддержку операционных систем семейства Linux. В 2020 г. было приобретено свыше 1 млн лицензий на ОС Astra Linux, а общее число организаций, использующих данное ПО, превысило 4 тыс. Теперь продукт могут развернуть государственные ведомства, госкорпорации, субъекты КИИ и организации, уже использующие Linux или переходящие на этот софт в рамках импортозамещения. Возможность установки Maxpatrol SIEM на отечественные дистрибутивы ОС особенно актуальна для российских компаний в современных реалиях. Система также поддерживает работу с Debian 10.

«Мы давно ощущали потребность клиентов в использовании единой платформы для всех компонентов продукта. Это значительно упрощает развертывание системы и ее эксплуатацию, что является основным приоритетом компании в развитии своих ИБ-решений. А поддержка отечественных дистрибутивов Linux упрощает выполнение требований по импортозамещению», — сказал Роман Сергеев, менеджер по развитию продукта Maxpatrol SIEM, Positive Technologies.

По данным Positive Technologies, 15% специалистов по информационной безопасности относят мониторинг ИБ в подчиненных подразделениях к наиболее трудоемким действиям в SIEM-системе. Эта проблема характерна в первую очередь для организаций с крупной территориально разветвленной инфраструктурой. Благодаря распределенному поиску событий пользователи Maxpatrol SIEM видят общую картину ИБ и могут быстрее выявлять сложные нетиповые атаки, направленные на инфраструктуру как отдельного подразделения, так и всего предприятия в целом. События со всех инсталляций доступны оператору головной площадки для поиска, фильтрации, группировки, агрегации и выпуска по ним отчетов.

Узлы сетевой инфраструктуры, количество которых исчисляется десятками и сотнями тысяч, с точки зрения ИБ различаются по степени значимости. Чтобы операторы без необходимости не отвлекались на менее важные активы, в Maxpatrol SIEM 7.0 добавлена возможность присвоения значимости активам с помощью политики. Так, например, всем контроллерам домена можно присвоить высокий уровень значимости — функция работает автоматически, что избавляет пользователей Maxpatrol SIEM от рутинных операций. При этом в любой момент можно вручную переопределить значимость актива.

Начиная с версии 7.0 продукт поддерживает новое хранилище событий, специально разработанное Positive Technologies, — Logspace. Его применение повышает эффективность использования дисковых ресурсов в 5–7 раз. Таким образом, пользователи Maxpatrol SIEM могут либо уменьшить свои затраты на аппаратное обеспечение, либо увеличить глубину хранения событий при тех же ресурсах, которые были у них ранее. Кроме того, у клиентов по-прежнему остается возможность использовать привычное хранилище Elasticsearch.

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Обеспечить ИБ без иностранных вендоров и оpen source можно и нужно Безопасность

Кроме того, в Maxpatrol SIEM 7.0 повышена производительность коррелятора, отвечающего за выявление вредоносной активности: оптимизировано потребление оперативной памяти, увеличена пропускная способность и добавлена возможность использования нескольких ядер процессора.

Запросы для фильтрации событий теперь сохраняются в истории и доступны для повторного использования. Это изменение особенно пригодится операторам SIEM-системы при проверке гипотез с помощью PDQL-запросов во время расследований.

«Maxpatrol SIEM 7.0 — долгожданный релиз. В нем совмещены обновления, затрагивающие системные изменения (например, возможность использования ОС семейства Linux, включая сертифицированные версии, и переход к проприетарной базе данных, отвечающей запросам клиентов на обработку значительных потоков событий) и архитектурные — горизонтальное масштабирование для распределенного поиска событий. Также в новой версии системы есть множество улучшений, повышающих удобство оперативной работы аналитиков ИБ, расследующих инциденты кибербезопасности. Команда разработки Maxpatrol SIEM сделала значительную работу для эффективного использования продукта в распределенных средах крупных клиентов enterprise-сегмента», — отметил Эльман Бейбутов, руководитель направления мониторинга событий информационной безопасности Positive Technologies.