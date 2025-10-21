Разделы

RST Cloud Технологии киберугроз

RST Cloud - Технологии киберугроз

21.10.2025 Innostage и «Технологии киберугроз» объявили о сотрудничестве в целях противодействия угрозам информационной безопасности 1
04.09.2024 «Технологии киберугроз» и «ИнсайтСтрим» создают новый AI-продукт для рынка кибербезопасности 2
30.05.2024 Три составляющие кибербезопасности: технологии, процессы, аналитика 1
24.05.2024 Российский разработчик выпустил новую версию NGFW 1
17.05.2024 Федор Дбар: «КиберАльянс – залог решения задач заказчиков» 1
26.10.2023 Positive Technologies выпустила MaxPatrol SIEM 8.0 1
31.08.2023 Security Vision TIP и Anomaly: какая система контроля подойдет лучше 1
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 1
06.04.2023 Security Vision расширила функционал модуля Threat Intelligence Platform 1
01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision 1
15.09.2022 RST Cloud и Security Vision объединили экспертизу для расследования и реагирования на инциденты кибербезопасности 1
21.07.2021 R-Vision и RST Cloud объявили о технологическом партнерстве 1
30.09.2020 RST Cloud и Vulners объединят усилия на enterprise-рынке ИБ 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

RST Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5212 7
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 239 7
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 659 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 443 5
GitHub 945 4
Telegram Group 2463 3
Cisco Systems 5212 3
Check Point Software Technologies 797 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 163 3
Red Hat 1343 2
R-Vision - Р-Вижн 202 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 242 2
Cisco Systems - Splunk 72 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1454 2
Код Безопасности 691 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 173 2
Multifactor - Мультифактор 77 2
ИнсайтСтрим - InsightStream 1 1
X Corp - Twitter 2902 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
Acronis - Акронис 458 1
Wargaming 158 1
Oracle Corporation 6843 1
IBM - International Business Machines Corp 9540 1
Anomali 6 1
CrowdStrike Holdings 49 1
Пангео Радар - Pangeo Radar 8 1
Fortinet 403 1
Palo Alto Networks 166 1
AVSoft Technologies - АВ Софт 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1344 2
NanduQ - Qiwi 1002 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5158 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4770 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 224 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6224 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 339 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 386 1
OWASP - Open Web Application Security Project 114 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1474 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31005 12
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2597 10
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 766 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71815 8
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 385 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33471 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25752 7
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 727 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13472 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22538 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5759 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4515 6
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 72 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12206 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5278 5
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 962 5
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 921 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6906 5
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 471 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8062 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4313 4
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 40 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31597 4
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 180 4
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 323 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1298 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1412 4
Website URL - Website Uniform Resource Locator 982 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4441 4
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 661 4
ITU - STIX - Structured Threat Information Expression 25 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26885 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1229 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5303 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 908 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12093 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1990 3
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 251 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3947 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4385 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 116 6
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5067 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 417 4
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 111 4
Microsoft Windows 16206 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2319 3
Linux OS 10754 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1306 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 861 3
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 3
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 57 3
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 76 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 832 2
Squid - прокси-сервер 42 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 926 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 150 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1081 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 904 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 88 2
Google VirusTotal 99 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1710 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 201 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 8 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 220 2
Microsoft Office 3912 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 343 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 811 2
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 58 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 163 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1463 2
Microsoft Windows PowerShell 214 2
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 115 2
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 107 2
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 70 1
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 8 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 17 1
Цифровые решения НПП - DS Integrity 10 1
Security Vision AD + ML - Security Vision Anomaly Detection 5 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1487 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 396 2
Арефьев Николай 3 2
Прохоров Иван 7 1
Полулях Вадим 1 1
Иванов Андрей 58 1
Сергеев Юрий 13 1
Соловей Антон 11 1
Михайлова Анна 10 1
Олейникова Анна 12 1
Дбар Федор 46 1
Лебедев Дмитрий 23 1
Сергеев Роман 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 154770 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1605 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 449 2
Земля - планета Солнечной системы 10601 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9989 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11348 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2987 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1621 2
White list - Белый список 109 2
Английский язык 6847 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2621 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1041 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 364 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3668 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54404 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7255 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6801 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 544 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14855 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50724 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17210 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3633 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31419 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25633 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8460 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7211 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11614 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1061 1
Juniper Research 548 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 956 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 654 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2581 2
