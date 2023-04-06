Security Vision расширила функционал модуля Threat Intelligence Platform

Security Vision сообщает о выходе нового релиза актуальной на сегодняшний день версии модуля Threat Intelligence Platform (TIP). На основании данных об угрозах продукт генерирует в реальном времени обнаружения подозрительной активности в инфраструктуре Заказчика, проводит обогащение индикаторов и инцидентов, интегрируется с инфраструктурой Заказчика и средствами защиты, обеспечивает ситуационную осведомленность.

Теперь пользователям доступно множество новых преимуществ, среди которых:

Широкий стек интеграций (50+ коннекторов):

Встроенная интеграция с коммерческими поставщиками фидов (Kaspersky, Group IB, BI.Zone, RST Cloud)

Встроенная интеграция бесплатными поставщиками фидов (Alien Vault, Feodo Tracker, DigitalSide)

Автоматическое обогащение индикаторов из внешних сервисов (VirusTotal, Shodan, KasperskyOpenTIP и других)

Встроенная интеграция с основными SIEM-системами, системами NGFW, прокси-серверами, почтовыми серверами, системами очередей событий, а также настроен универсальный прием потока данных по стандартным форматам (Syslog, CEF, LEEF, EBLEM, Event log)

Возможность оперативно доработать дополнительный коннектор.

Работа с индикаторами:

Поддерживается постоянная загрузка широкого спектра данных об угрозах: индикаторы компрометации, индикаторы атаки (ключи реестра, процессы, JARM) и стратегические атрибуции угрозы (вредоносное ПО, злоумышленники, угрозы)

Глубоко проработаны связи между разными уровнями индикаторов (например, индикатор компрометации => угроза => злоумышленник), что позволяет быстро выстроить полную картину потенциальной угрозы

Реализована система агрегации и дедупликации для поддержания актуальности и единообразия базы индикаторов

Предоставляется возможность просмотра исходного формата индикатора

Базы уязвимостей и бюллетеней предоставляют дополнительный контекст для анализа индикаторов.

Обнаружения:

Реализовано несколько механизмов выявления подозрительной активности в инфраструктуре. В первую очередь, собственный движок обнаружений, который позволяет автоматически выполнять поиск индикаторов компрометации в потоке сырых событий от средств защиты и из инфраструктуры. Ретро-поиск дает возможность сопоставлять новые индикаторы компрометации с событиями, которые были ранее и хранятся в системе. Также реализован эвристический движок Domain Generation Algorithm (Алгоритм генерации доменов), который позволяет эффективно выявлять подозрительные доменные имена в инфраструктуре с помощью моделей машинного обучения

Широкий спектр действий над индикаторами компрометации дает возможность оперативно отреагировать на созданное обнаружение

Есть возможность создавать белые списки индикаторов для уменьшения количества ложных срабатываний

Анализ:

Внедрена система скоринга, которая позволяет оценить критичность индикатора (если таковую не предоставил поставщик) на основе собственной модели расчета

Применяется классификация индикаторов с помощью базы знаний техник MITRE ATT&CK и справочника OWASP, что позволяет выстроить цепочку взаимосвязей между потенциальными угрозами

Граф, как дополнительный инструмент анализа, позволяет визуально отследить выстроенные связи между сущностями и быстро перейти на карточку нужного объекта

Преднастроенные дашборды и отчеты помогают визуально оценить общую картину за необходимый период. В том числе реализована возможность выгрузить отчет по основным объектам напрямую с карточки объекта.

Подробнее о Security Vision TIP: https://www.securityvision.ru/blog/analiz-ugroz-i-kiberrazvedka-kakie-problemy-reshaet-obnovlennaya-security-vision-tip/

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Видео о Security Vision TIP: https://youtu.be/byYLxdQhZhM