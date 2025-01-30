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Security Vision TIP Security Vision Threat Intelligence Platform


Security Vision TIP взаимодействует со множеством других средств защиты информации, объектами инфраструктуры и внешними сервисами. Система обращается к поставщикам фидов и аналитическим сервисам за IoC, IoA, угрозами, информацией о злоумышленниках и вредоносном ПО, уязвимостями, бюллетенями. Информация о событиях для матчинга собирается из первичных источников (Web Proxy, Linux-сервер, Windows-сервер, NGFW), Data Lake и DB (Apache Kafka, PostgreSQL, MS SQL), SIEM, EDR и др. Данные об инцидентах и индикаторах могут в автоматическом или ручном режиме передаваться в SIEM, SOAR/IRP, NGFW и др. В программном продукте TIP от компании Security Vision разработан функционал, покрывающий потребности каждого уровня TI. Решение помогает искать признаки атак на основе поведенческих индикаторов и выстраивать в долгосрочной перспективе стратегию информационной безопасности предприятия с учетом актуальных угроз и рисков. TIP базируется на единой платформе Security Vision. Заказчикам доступны все преимущества платформы, в том числе широкие возможности кастомизации. Решение полностью параметрическое, и, чтобы создать новый коннектор, отчет или дашборд, не требуются услуги программиста: всё настраивается через пользовательский интерфейс с соответствующими административными правами.


30.01.2025 Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали 1
02.10.2024 «Гарда» и Security Vision создадут безопасную информационную среду для решения бизнес-задач 2
25.06.2024 Сергей Хамедов, CyberOne: Мы наблюдаем стремительный рост популярности коммерческих SOC-центров в Казахстане 2
21.03.2024 Подтверждена совместимость NGFW «Континент 4» и продуктов Security Vision 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
01.11.2023 «Код безопасности» и Security Vision стали технологическими партнерами 4
26.10.2023 F.A.C.C.T. Threat Intelligence стала ведущим поставщиком оперативных данных для платформы киберразведки Security Vision 2
31.08.2023 Security Vision TIP и Anomaly: какая система контроля подойдет лучше 3
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 2
06.04.2023 Security Vision расширила функционал модуля Threat Intelligence Platform 1
28.03.2023 BI.Zone и Security Vision заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision 1
01.12.2022 Security Vision объявляет о выходе Security Vision Threat Intelligence Platform 3

Публикаций - 13, упоминаний - 24

Security Vision TIP и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 195 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 6
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 308 6
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 624 6
Telegram Group 2004 4
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 4
Red Hat 1306 3
GitHub 822 3
Cisco Systems 5115 3
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 140 3
Check Point Software Technologies 760 2
Cisco Systems - Splunk 67 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 2
Код Безопасности 619 2
Oracle Corporation 6696 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Anomali 6 1
CrowdStrike Holdings 39 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
МегаФон 8861 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 924 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1185 1
Fortinet 388 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 311 1
R-Vision - Р-Вижн 155 1
Palo Alto Networks 146 1
Пангео Радар - Pangeo Radar 7 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 971 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4111 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5925 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27512 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4871 9
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 164 9
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 565 8
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 719 8
Website URL - Uniform Resource Locator 878 8
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 591 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5016 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12640 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2197 7
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 62 7
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 716 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3864 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24170 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7395 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6138 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30768 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3804 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11385 5
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 390 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1910 5
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 33 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3536 5
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 191 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12769 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25399 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4084 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 645 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1143 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10996 4
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1662 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  660 4
ITU - STIX - Structured Threat Information Expression 24 4
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 593 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3856 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19393 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29742 3
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 71 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 847 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 97 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1258 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4458 5
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 342 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 130 4
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 4
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 4
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 161 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 859 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 693 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 325 3
Microsoft Windows 15683 3
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 3
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 35 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 150 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2037 3
Microsoft Office Excel 1199 3
Microsoft Office Word 776 3
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 3
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 3
Linux OS 9968 3
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 55 3
Microsoft Office 3739 2
Squid - прокси-сервер 41 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 640 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 2
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 2
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 31 2
Security Vision Anomaly Detection 4 2
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 6 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 592 2
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 105 2
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 8 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 984 1
Apache Hadoop 428 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
Олейникова Анна 10 2
Коростелев Павел 30 2
Хеирхабаров Теймур 17 1
Баулин Валерий 43 1
Черун Екатерина 6 1
Громова Марина 5 1
Хамедов Сергей 1 1
Овчинников Роман 11 1
Селезнев Илья 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 6
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 461 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1501 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 425 3
Земля - планета Солнечной системы 10381 1
Казахстан - Республика 5534 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14368 5
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1207 3
Английский язык 6639 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 2
White list - Белый список 102 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2383 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13537 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2352 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 292 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6078 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8436 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4661 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 418 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6955 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5087 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7613 1
Аудит - аудиторский услуги 2667 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2656 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 1
Законодательство Республики Казахстан 2 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51143 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3658 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5770 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4824 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 701 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 796 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16325 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 818 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 792 1
Juniper Research 522 2
Gartner - Гартнер 3557 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 843 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 3
Capture the Flag - CTF 41 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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