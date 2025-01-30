Security Vision TIP Security Vision Threat Intelligence Platform
Security Vision TIP взаимодействует со множеством других средств защиты информации, объектами инфраструктуры и внешними сервисами. Система обращается к поставщикам фидов и аналитическим сервисам за IoC, IoA, угрозами, информацией о злоумышленниках и вредоносном ПО, уязвимостями, бюллетенями. Информация о событиях для матчинга собирается из первичных источников (Web Proxy, Linux-сервер, Windows-сервер, NGFW), Data Lake и DB (Apache Kafka, PostgreSQL, MS SQL), SIEM, EDR и др. Данные об инцидентах и индикаторах могут в автоматическом или ручном режиме передаваться в SIEM, SOAR/IRP, NGFW и др. В программном продукте TIP от компании Security Vision разработан функционал, покрывающий потребности каждого уровня TI. Решение помогает искать признаки атак на основе поведенческих индикаторов и выстраивать в долгосрочной перспективе стратегию информационной безопасности предприятия с учетом актуальных угроз и рисков. TIP базируется на единой платформе Security Vision. Заказчикам доступны все преимущества платформы, в том числе широкие возможности кастомизации. Решение полностью параметрическое, и, чтобы создать новый коннектор, отчет или дашборд, не требуются услуги программиста: всё настраивается через пользовательский интерфейс с соответствующими административными правами.
Security Vision TIP и организации, системы, технологии, персоны:
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
|Россети Ленэнерго 1701 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 971 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
|Олейникова Анна 10 2
|Коростелев Павел 30 2
|Хеирхабаров Теймур 17 1
|Баулин Валерий 43 1
|Черун Екатерина 6 1
|Громова Марина 5 1
|Хамедов Сергей 1 1
|Овчинников Роман 11 1
|Селезнев Илья 4 1
|Juniper Research 522 2
|Gartner - Гартнер 3557 1
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