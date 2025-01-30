Security Vision TIP взаимодействует со множеством других средств защиты информации, объектами инфраструктуры и внешними сервисами. Система обращается к поставщикам фидов и аналитическим сервисам за IoC, IoA, угрозами, информацией о злоумышленниках и вредоносном ПО, уязвимостями, бюллетенями. Информация о событиях для матчинга собирается из первичных источников (Web Proxy, Linux-сервер, Windows-сервер, NGFW), Data Lake и DB (Apache Kafka, PostgreSQL, MS SQL), SIEM, EDR и др. Данные об инцидентах и индикаторах могут в автоматическом или ручном режиме передаваться в SIEM, SOAR/IRP, NGFW и др. В программном продукте TIP от компании Security Vision разработан функционал, покрывающий потребности каждого уровня TI. Решение помогает искать признаки атак на основе поведенческих индикаторов и выстраивать в долгосрочной перспективе стратегию информационной безопасности предприятия с учетом актуальных угроз и рисков. TIP базируется на единой платформе Security Vision. Заказчикам доступны все преимущества платформы, в том числе широкие возможности кастомизации. Решение полностью параметрическое, и, чтобы создать новый коннектор, отчет или дашборд, не требуются услуги программиста: всё настраивается через пользовательский интерфейс с соответствующими административными правами.