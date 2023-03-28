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BI.Zone и Security Vision заключили соглашение о технологическом партнерстве

BI.Zone и Security Vision заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество двух компаний позволит клиентам платформы Security Vision TIP получать данные о киберугрозах от BI.Zone. В результате бизнес сможет эффективнее выявлять потенциальные угрозы, а также быстрее на них реагировать.

BI.Zone и Security Vision интегрировали свои решения: теперь автоматизированная платформа кибербезопасности Security Vision TIP использует данные об актуальных киберугрозах из платформы BI.Zone ThreatVision. Это позволяет Security Vision повысить скорость и качество реагирования на инциденты.

BI.Zone ThreatVision собирает из внутренних и внешних источников оперативную аналитическую информацию. Платформа предоставляет данные о новейших угрозах и трендах в конкретных отраслях. Это позволяет видеть индикаторы компрометации в контексте и, как следствие, принимать более взвешенные решения о мерах безопасности.

Security Vision обеспечивает процессный подход к организации работы: оркестровку, выстраивание планов реагирования и последовательности процедур. В результате интеграции платформа сможет предоставлять пользователю расширенную аналитику: контент будет как собираться из открытых источников, так и оперативно разрабатываться на основе внутренней экспертизы заказчика.

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Теймур Хеирхабаров, директор департамента мониторинга, реагирования и исследования киберугроз BI.Zone, сказал: «Сегодня высока потребность российского рынка в защите корпоративных информационных систем. Интеграция продуктов BI.Zone и Security Vision обеспечивает коллаборацию двух взглядов на кибербезопасность. Наше сотрудничество поможет бизнесу быстрее реагировать на кибератаки и минимизировать ущерб от них».

Анна Олейникова, директор по продуктам Security Vision, сказала: «Совместная разработка объединит опыт BI.Zone в киберразведке и опыт Security Vision в оркестровке процессов реагирования. Это позволит реактивно повысить качество работы аналитиков, их ситуационную осведомленность, системное погружение в актуальные угрозы, а также обеспечить автоматизированную проверку уровня защищенности систем от современных атак и вредоносного ПО».

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