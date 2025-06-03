Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177519
ИКТ 13795
Организации 10730
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25813
Персоны 76269
География 2876
Статьи 1529
Пресса 1224
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Security Vision AD + ML Security Vision Anomaly Detection


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 2
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 1
28.04.2023 Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5 1
28.04.2023 Security Vision сообщает о выпуске новых версий продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Security Vision AD + ML и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 219 5
Cisco Systems 5162 4
Check Point Software Technologies 772 3
Telegram Group 2258 3
Cisco Systems - Splunk 69 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 3
Пангео Радар - Pangeo Radar 7 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5058 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 364 2
Microsoft Corporation 24896 1
Qualys 68 1
Tenable Security 12 1
МегаФон 9354 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 647 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1022 1
Oracle Corporation 6765 1
GitHub 887 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1319 1
Fortinet 395 1
Red Hat 1326 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 351 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 153 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 139 1
Palo Alto Networks 154 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 140 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1178 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4460 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 208 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3146 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3245 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4997 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6108 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 324 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1456 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3270 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2422 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10767 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5403 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4128 5
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 843 5
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 421 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1781 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29359 4
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 651 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7076 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21061 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  688 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 662 3
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 210 3
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 281 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1264 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3438 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30733 3
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 296 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1142 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 951 3
Six Sigma - Шесть сигм - концепция управления качеством 40 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15336 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1164 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5557 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 696 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2101 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26144 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12965 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7709 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4744 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 732 2
U.S. Department of Commerce - NIST CSF - Cybersecurity Framework - Руководства по защите от киберугроз 6 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6473 2
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 62 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 707 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 381 5
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 8 5
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 69 4
Linux OS 10296 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4748 3
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 21 3
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 146 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 184 3
Squid - прокси-сервер 42 3
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 3
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 3
ЦБИ NeuroDAT SIEM 9 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 211 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 260 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 108 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 42 2
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 14 2
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 18 2
Microsoft Windows 15972 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 61 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 137 2
Security Vision AM - Security Vision Asset management 9 2
Docker - Платформа распределённых приложений 374 1
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 8 1
Алтэкс-Софт - RedCheck 18 1
Tenable Security - Nessus Security Scanner 13 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 765 1
Google Android 14329 1
Apple iOS 7998 1
Microsoft Office 3834 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 899 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 245 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1683 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2124 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 799 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 281 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1020 1
Гродзенский Яков 11 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 369 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 4
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 84 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 480 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1562 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 442 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1409 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9247 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7071 2
Аудит - аудиторский услуги 2836 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9151 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24924 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 973 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 270 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10243 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1048 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8265 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1003 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2604 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3529 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5277 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 311 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11169 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14245 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4550 1
White list - Белый список 103 1
Английский язык 6758 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49500 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8003 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6489 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2519 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2798 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 1
Juniper Research 534 3
Gartner - Гартнер 3576 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 895 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2498 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще