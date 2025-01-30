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Security Vision UEBA Security Vision User and Entity Behavior Analytics



30.01.2025 Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали 1
04.04.2024 Security Vision сообщает о выходе новой версии продукта Security Vision UEBA 2
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 2
28.04.2023 Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5 2
28.04.2023 Security Vision сообщает о выпуске новых версий продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5 2

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Security Vision UEBA и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 195 5
Cisco Systems 5115 4
Telegram Group 2004 3
Check Point Software Technologies 760 3
Cisco Systems - Splunk 67 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 3
Пангео Радар - Pangeo Radar 7 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 308 2
GitHub 822 1
Red Hat 1306 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 624 1
Oracle Corporation 6696 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 140 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 1
МегаФон 8861 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1185 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 311 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 924 1
R-Vision - Р-Вижн 155 1
Fortinet 388 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Palo Alto Networks 146 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 971 1
Связной ГК 1370 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4111 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5925 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5016 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3102 5
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 565 5
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 397 5
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 719 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27512 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2197 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10212 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29742 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1143 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3804 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3008 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1707 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30768 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1025 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 841 3
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 261 3
Six Sigma - Шесть сигм - концепция управления качеством 39 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 591 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6677 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7428 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19393 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11385 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  660 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10996 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4871 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4017 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5306 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1065 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12640 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 390 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12769 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 195 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 716 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 235 2
Website URL - Uniform Resource Locator 878 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 593 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 211 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 342 4
Security Vision Anomaly Detection 4 4
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 4
Squid - прокси-сервер 41 3
Linux OS 9968 3
Microsoft Windows 15683 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 161 3
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 3
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 3
ЦБИ NeuroDAT SIEM 9 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 3
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 55 3
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 13 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 130 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4458 2
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 859 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 984 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 640 1
Microsoft Office Excel 1199 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2037 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 693 1
Microsoft Office 3739 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 325 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Apache Hadoop 428 1
Microsoft Windows PowerShell 177 1
Microsoft Exchange 1715 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 97 1
Microsoft Office Word 776 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 35 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 150 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1258 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1501 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 461 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 425 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8436 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1207 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14368 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2383 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2352 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6078 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 292 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 1
White list - Белый список 102 1
Английский язык 6639 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13537 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5087 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2656 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6955 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7613 1
Аудит - аудиторский услуги 2667 1
Juniper Research 522 3
Gartner - Гартнер 3557 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 843 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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