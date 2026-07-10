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Kaspersky Secure Mobility Management KSMM Kaspersky MDM

Kaspersky Secure Mobility Management (KSMM) — решение для удалённого управления жизненным циклом и безопасностью корпоративных мобильных устройств. Продукт позволяет не только контролировать мобильный парк предприятия, но и надёжно защищать его от киберугроз.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.07.2026 «Норникель» отказался от американского софта для контроля за мобильниками сотрудников 1
18.12.2025 Что должен уметь современный антивирус для бизнеса: взгляд «Лаборатории Касперского» 2
26.11.2024 «Лаборатория Касперского» обновила Kaspersky Secure Mobility Management 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
06.04.2023 «Лаборатория Касперского» предлагает крупному бизнесу решение для эффективного управления мобильными устройствами 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Kaspersky Secure Mobility Management и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 5
МегаФон 10653 2
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
VK - Много приложений 6 1
Samsung Electronics 11012 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3324 1
Cisco Systems 5356 1
Amazon Inc - Amazon.com 3259 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 318 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1329 1
Oracle Corporation 7062 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1743 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2141 1
Fortinet 449 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 496 1
Эвотор - Evotor 229 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 590 1
McKinsey & Company Int 291 1
R-Vision - Р-Вижн 263 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 162 1
Palo Alto Networks 205 1
МегаФон Ритейл 85 1
Монолит-Инфо 138 1
WebKontrol - Веб Контроль 14 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 220 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 44 1
Lucky Child - Лаки Чайлд 2 1
eBay Inc 1640 1
Visa International 1990 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2400 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 102 1
Комус 110 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 72 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 353 1
Автодом - АВТОDOM 38 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1719 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 8 1
Leomax - Леомакс 11 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 276 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34532 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64471 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21944 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2048 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8176 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26594 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12131 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10141 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25344 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12109 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5120 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6454 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6255 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18001 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4157 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 280 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3100 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 766 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3792 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6489 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 553 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5843 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13011 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24224 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29587 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4426 2
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 97 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13138 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 570 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 427 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 273 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14710 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2875 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 615 1
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2283 1
Google Android 15180 2
Linux OS 11458 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 143 2
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 57 2
Kaspersky GAT - Kaspersky Gamified Assessment Tool - Kaspersky Security Assessment - Kaspersky Application Security Assessment 2 1
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 28 1
R-Vision UEBA - R-Vision User and Entity Behavior Analytics - R-Vision SENSE 9 1
МегаФон SOC - Security Operations Center - МегаФон SIEM - Security Information and Event Management 2 1
Palo Alto Networks - Cortex XDR - Cortex XSOAR - Cortex Xpanse - Cortex XSIAM 7 1
Security Vision CM - Security Vision Compliance Management 3 1
Security Vision AD + ML - Security Vision Anomaly Detection 6 1
Security Vision AM - Security Vision Asset management 11 1
Cisco Breach Protection Suite - Cisco XDR, Secure Email Threat Defense, Secure Endpoint, Secure Network Analytics 1 1
Apple iOS 8548 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 306 1
Apple macOS 2400 1
Microsoft Windows 16824 1
Kaspersky Security Center - KSC 82 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 279 1
Kaspersky Internet Security 495 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5655 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 317 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 478 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 171 1
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Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 29 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 1
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Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 132 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 169 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 106 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 28 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 165 1
Kaspersky Sandbox 8 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway, KSMG - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 73 1
Positive Technologies - PT Sandbox 114 1
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 27 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 92 1
Kaspersky Security Network - KSN 101 1
Салихов Иван 2 2
Семенченко Сергей 3 1
Мамут Владимир 1 1
Гафурова Наталья 1 1
Воропаев Алексей 6 1
Афанасьев Александр 52 1
Киселёв Алексей 90 1
Кулашова Анна 70 1
Лебедев Алексей 25 1
Николаев Александр 45 1
Петров Павел 10 1
Авдеев Алексей 11 1
Городецкий Ярослав 14 1
Кузнецов Олег 17 1
Чегодаев Станислав 20 1
Уланов Вадим 4 1
Яровой Алексей 3 1
Крутько Иван 27 1
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Будник Иван 21 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54530 1
Казахстан - Республика 6011 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47363 1
Армения - Республика 2437 1
Беларусь - Белоруссия 6260 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19423 1
Сингапур - Республика 1946 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1409 1
Израиль 2849 1
Германия - Федеративная Республика 13166 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 259 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 1
Узбекистан - Республика 1986 1
Нидерланды 3727 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1108 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 320 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4965 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2190 2
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Аудит - аудиторский услуги 3408 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6558 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7734 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 525 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12231 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 235 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 497 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 426 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3951 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 746 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5729 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1653 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21474 1
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Fashion industry - Индустрия моды 363 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3553 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8763 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18043 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8859 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2161 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1910 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2797 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5467 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3074 1
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HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 639 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 684 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 78 1
Gartner - Гартнер 3653 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1084 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 148 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 1
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