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«Лаборатория Касперского» обновила Kaspersky Secure Mobility Management

«Лаборатория Касперского» обновила решение для удалённого управления жизненным циклом и безопасностью корпоративных мобильных устройств — Kaspersky Secure Mobility Management. Продукт адаптировали под Linux: теперь он работает с сервером администрирования Kaspersky Security Center Linux. Это позволит развёртывать и управлять защитой смартфонов и планшетов на этой операционной системе, а также на отечественных ОС, созданных на её базе.

Также появилась возможность использовать решение через веб-консоль. Переход на веб-интерфейс позволит ИТ-специалистам тратить меньше времени на подключение и обслуживание мобильных устройств.

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«Мы регулярно улучшаем наши продукты, ориентируясь на запросы бизнеса, в том числе в контексте импортозамещения. Мы видим востребованность решений для Linux, а также наблюдаем развитие отечественных операционных систем на её базе. У этого есть ряд причин, в том числе её гибкость и открытость. Поэтому компания стремится адаптировать свои решения под Linux, чтобы обеспечить безопасность организаций. Обновление Kaspersky Secure Mobility Management стало закономерным этапом его развития, а также общей стратегии компании», — сказал Иван Салихов, старший менеджер по продуктам «Лаборатории Касперского».

Продукт динамично развивается под запросы заказчиков: данная версия стала пятой за полтора года с момента появления Kaspersky Secure Mobility Management на рынке. В ближайшее время в решении появятся новые функции. Среди них — доставка файлов и создание папок на устройствах Android с целью расширения возможностей конфигурации приложений. Кроме того, будет улучшен режим Kiosk: станет доступно его локальное отключение для целей технической поддержки и других задач; в нём появится возможность более гибко управлять приложениями и обновлять их.

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