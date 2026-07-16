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Индексная книга (каталог) CNews*
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Много приложений

Много приложений

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.07.2026 RuStore продан. VK без предупреждения избавился от главного суверенного магазина приложений для Android 2
26.06.2025 «Альт Рабочая станция» 11.0 — лауреат премии «Инновация года 2025» от CNews 1
19.05.2025 Почти 30 тыс. уязвимостей обнаружили специалисты AppSec Solutions в российских мобильных приложениях. 1
30.04.2025 Вышла «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической средой GNOME 1
11.02.2025 Ozon Travel запустил свое мобильное приложение 1
12.02.2024 VK купила компанию «Много приложений» ради ее сотрудников, разработчиков RuStore 2

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Много приложений и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3598 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 933 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4924 2
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 85 2
Google LLC 12640 2
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 66 1
Samsung Electronics 11024 1
Ростелеком 10904 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3329 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5624 1
МегаФон 10677 1
Amazon Inc - Amazon.com 3263 1
Intel Corporation 12795 1
Oracle Corporation 7066 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2142 1
Telegram Group 2914 1
Эвотор - Evotor 230 1
McKinsey & Company Int 291 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 513 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 252 1
МегаФон Ритейл 85 1
Монолит-Инфо 138 1
Nvidia Corp 3972 1
AWG - АртВеб Групп 26 1
Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций 21 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 44 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 504 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 240 1
Nextcloud 47 1
Arcsinus - Арксинус 9 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
eBay Inc 1640 1
Visa International 1992 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2405 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1878 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 102 1
Комус 110 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 72 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 353 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 59 1
Автодом - АВТОDOM 38 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 21 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 8 1
Leomax - Леомакс 11 1
Lucky Child - Лаки Чайлд 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13717 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12872 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26002 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27299 3
GPU - 3D-ускоритель 48 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9873 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34661 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26639 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3186 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15396 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28151 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8601 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9967 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25427 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6947 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3175 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6233 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3102 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6388 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2796 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10721 2
Application store - магазин приложений 1455 2
Scanner document - Сканеры документные 30 1
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 81 1
Графический редактор - Graphic Editor 116 1
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 369 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10608 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22119 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2055 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5255 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5146 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4852 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10569 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1521 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13043 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5007 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6460 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6258 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 443 1
Базальт СПО - Сургуч - Приложение для работы со встроенными электронными подписями в ОС Альт 6 2
Google Android 15194 2
Linux KDE Plasma 263 2
Microsoft Windows 16845 2
Huawei Mate - серия смартфонов 445 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 278 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 294 2
GNU GNOME Cinnamon 19 2
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 44 2
Много приложений - RuStore - Рустор 618 2
Lansweeper 7 1
Swordfish Security - AppSec Sting - Стингрей - Платформа для анализа защищенности мобильных приложений 12 1
Flatpak - xdg-app 23 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1042 1
Linux OS 11479 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3536 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1031 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 992 1
Kaspersky Internet Security 497 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5677 1
Huawei AppGallery 350 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1351 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 29 1
Xiaomi Mi Store 44 1
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 63 1
GZIP - GNU Zip 31 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 125 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 57 1
Kaspersky Smart - Kaspersky Smart Home & IoT Scanner 8 1
Ozon Travel 20 1
Google WebP 31 1
AWG - SkillStaff 48 1
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 74 1
Передовые технологии - RuDesktop 35 1
Цифровые платформы АНО - NashStore 33 1
Kaspersky Secure Mobility Management - KSMM - Kaspersky MDM 6 1
Фомченков Семен 2 1
Щавелев Олег 3 1
Варшавский Владислав 4 1
Лебедева Светлана 2 1
Шадаев Максут 1209 1
Смирнов Алексей 269 1
Афанасьев Александр 52 1
Киселёв Алексей 90 1
Рензяев Константин 78 1
Лебедев Алексей 25 1
Николаев Александр 45 1
Осин Михаил 10 1
Панкрушев Дмитрий 18 1
Авдеев Алексей 11 1
Городецкий Ярослав 14 1
Кузнецов Олег 17 1
Даббах Арсений 23 1
Чегодаев Станислав 20 1
Голуб Павел 7 1
Шабалин Юрий 29 1
Уланов Вадим 4 1
Багудина Елена 4 1
Ульрих Николай 8 1
Шабашкевич Никита 15 1
Яровой Алексей 3 1
Крутько Иван 27 1
Хаустов Кирилл 2 1
Ведерникова Ольга 6 1
Будник Иван 21 1
Динерштейн Илья 2 1
Семенченко Сергей 3 1
Мамут Владимир 1 1
Гафурова Наталья 1 1
Воропаев Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 165320 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47429 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54603 1
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Европа 24923 1
Армения - Республика 2438 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3130 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19456 1
Сингапур - Республика 1948 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1410 1
Израиль 2851 1
Германия - Федеративная Республика 13182 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 259 1
Узбекистан - Республика 1990 1
Нидерланды 3736 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1108 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 321 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15957 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7049 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11558 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53208 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6569 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 529 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12255 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 235 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8041 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5729 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 497 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 426 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4971 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10267 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 746 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 285 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1656 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27148 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5550 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 611 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1373 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 431 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6135 1
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 51 1
Fashion industry - Индустрия моды 363 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2211 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3558 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57409 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1068 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6022 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5088 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18070 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3981 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8887 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2167 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7454 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7373 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1915 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2803 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5478 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11549 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2369 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 685 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2187 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 231 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458358, в очереди разбора - 728295.
Создано именных указателей - 197920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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