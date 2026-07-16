Индексная книга (каталог) CNews*
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Много приложений
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 9
Много приложений и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13717 1
|Фомченков Семен 2 1
|Щавелев Олег 3 1
|Варшавский Владислав 4 1
|Лебедева Светлана 2 1
|Шадаев Максут 1209 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Афанасьев Александр 52 1
|Киселёв Алексей 90 1
|Рензяев Константин 78 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Николаев Александр 45 1
|Осин Михаил 10 1
|Панкрушев Дмитрий 18 1
|Авдеев Алексей 11 1
|Городецкий Ярослав 14 1
|Кузнецов Олег 17 1
|Даббах Арсений 23 1
|Чегодаев Станислав 20 1
|Голуб Павел 7 1
|Шабалин Юрий 29 1
|Уланов Вадим 4 1
|Багудина Елена 4 1
|Ульрих Николай 8 1
|Шабашкевич Никита 15 1
|Яровой Алексей 3 1
|Крутько Иван 27 1
|Хаустов Кирилл 2 1
|Ведерникова Ольга 6 1
|Будник Иван 21 1
|Динерштейн Илья 2 1
|Семенченко Сергей 3 1
|Мамут Владимир 1 1
|Гафурова Наталья 1 1
|Воропаев Алексей 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11549 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2369 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 685 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458358, в очереди разбора - 728295.
Создано именных указателей - 197920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458358, в очереди разбора - 728295.
Создано именных указателей - 197920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.