Николаев Александр

СОБЫТИЯ


15.12.2025 Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось 9
25.11.2025 Компания ТрансТелеком приняла участие в CNews Forum 2025 1
16.10.2025 Может ли импортозамещение быть экономически выгодным 1
06.08.2025 Visiology и «Ред Софт» объявили о совместимости Visiology 3 с «Ред ОС М» 1
28.07.2025 Как цифровизация помогает управлять промышленным предприятием 1
19.06.2025 Платформа Visiology сертифицирована для работы в системе контейнеризации Nova Container Platform 1
23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
27.03.2025 Как найти правильный компромисс при импортозамещении: мнения экспертов 1
19.03.2025 ТрансТелеКом представил решение для организации защищенных корпоративных сетей на конференции CNews «Импортозамещение 2025» 1
09.12.2024 Подтверждена совместимость BI-платформы Visiology и операционной системы «Ред ОС 8» 1
03.10.2024 Виртуальная АТС компании «ТрансТелеКом» позволяет проводить автоматическое информирование и опросы клиентов 1
30.09.2024 К Казначейству прикрутят сервис за 278 миллионов, чтобы россияне могли через СБП платить за «Зарядье» и Большой театр 2
05.07.2024 «Виртуальная АТС» компании «ТрансТелеКом» позволяет применить многоуровневое голосовое меню . 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
14.05.2024 Виртуальная АТС ТТК позволяет настроить переадресацию 1
27.04.2024 Компания ТрансТелеКом представила свое новое решение по организации выделенных корпоративных сетей на базе обычного доступа в интернет на Конференции CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024» 1
06.02.2024 GMonit поддерживает работоспособность SAP-систем с помощью платформы APM-мониторинга 1
01.02.2024 Сэкономить и заработать: ученые ПНИПУ разработали энергосберегающую систему для горнодобывающих предприятий 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
20.10.2023 Эксперт из «ТрансТелеКома» расскажет на CNews FORUM 2023 о сервисе для организации корпоративных сетей связи 1
17.10.2023 Индустрия 4.0 на практике: разбираем кейсы 1
05.10.2023 ТрансТелеКом рассказал о цифровом подходе к организациям сетей связи для промышленности 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 2
15.06.2023 На конференции «CNews FORUM Кейсы» ТрансТелеКом расскажет, как эффективно организовать корпоративные сети связи 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
03.06.2021 МТТ значительно расширил возможности виртуальной АТС «МТТ бизнес» 1
20.01.2021 Голосовой робот от МТТ сэкономил более 500 часов работы рекрутеров DPD 1
16.07.2020 МТТ внедрила голосового робота на платформе VoiceBox для «Легорода» 1
17.06.2020 «Гемотест» автоматизировал коммуникации с пациентами с помощью МТТ 1
06.06.2019 «Ростелеком», банк «Траст» и «Интеко» реализуют совместные проекты в сфере цифровизации 2
16.01.2019 Жена экс-министра связи избавилась от разработчика системы слежки за водителями 1
10.10.2018 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 1
25.08.2016 Суд утвердил мировое соглашение «Вымпелкома» и «Тизприбора» в споре об аренде офисного здания 1
29.03.2016 ZTLab инвестирует в собственную коммуникационную платформу 1
10.03.2016 ZTLab начала предоставлять услуги смс-информирования таксопаркам 1
01.03.2016 «Сетевые Решения» и ZTLab разработали модуль смс-информирования для интернет-провайдеров, использующих LANBilling 1
17.04.2015 Основатель «Энвижн» вложился в стартап жены министра связи Никифорова 1
27.03.2015 Облачные технологии: что нужно бизнесу прямо сейчас 2
12.03.2015 Конференция CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
05.06.2014 В Алматы состоится гранд-форум «Бизнес и ИТ. Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Вокруг IP» 1

Николаев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 16
9002 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 7
Ростелеком 10316 4
Oracle Corporation 6871 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 4
Microsoft Corporation 25242 4
МегаФон 9918 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2497 4
Ред Софт - Red Soft 1001 4
ZTLab 3 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 397 3
Siemens AG - Siemens Group 2628 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 3
Samsung Electronics 10628 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 2
Google LLC 12264 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 74 2
Уютерра - ПланетаСтрой 26 2
СМАРТС Ярославль-GSM 40 2
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 155 2
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 2
Микорд - Micord 3 2
Hoff Tech - Хофф Тех 45 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Автодория 44 2
Amazon Inc - Amazon.com 3135 2
NVision Group - Энвижн Груп 685 2
Startobaza - Стартобаза 38 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 255 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 2
Sony 6634 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 563 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 4
Лента - Сеть розничной торговли 2272 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3000 4
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 69 3
Силовые машины 143 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 403 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 3
МКБ - Московский кредитный банк 618 3
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 2
36,6 - аптечная сеть 91 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 67 2
Cotton Club - Коттон Клаб 28 2
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 22 2
Leomax - Леомакс 7 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 132 2
Мосводоканал МГУП 67 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 568 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 273 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 2
Комус 104 2
Фаберлик - Faberlic 98 2
РЖД - Российские железные дороги 2003 2
Северсталь ПАО - Severstal 561 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 2
Русагро Группа Компаний 339 2
Почта России ПАО 2249 2
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 9 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
Газпром бурение 47 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
МОСГАЗ 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 9
Федеральное казначейство России 1879 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 187 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4909 2
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 28 1
Правительство Челябинской области 74 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 395 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 107 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2735 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2005 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Парк Зарядье 42 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2080 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3440 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
Apache Software Foundation - ASF 222 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
ЛДПР 110 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17127 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6174 10
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 257 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5275 8
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 756 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 7
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1214 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2108 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8940 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9396 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 6
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 672 6
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 504 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1381 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4908 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 5
Linux OS 10917 6
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 625 3
Google Android 14696 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 923 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1310 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 479 2
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1514 2
Axiom JDK СЗИ 133 2
Передовые технологии - RuDesktop 32 2
БИС - ITQuick - Jumse 50 2
Qsoft - amoCRM 129 2
Microsoft Windows 16338 2
1С:ERP Управление предприятием 718 2
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 1
Oracle Autonomous Database Cloud - Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud - Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 36 1
Oracle Autonomous Integration - Oracle Autonomous Integration Cloud - Oracle Autonomous Cloud Platform 6 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 37 1
Siemens IoT MindSphere 4 1
Visiology ИАС BI-платформа 39 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 48 1
Microsoft Access 60 1
GZIP - GNU Zip 31 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux СПТ - Альт Линукс СПТ 53 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 251 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
OpenNebula 40 1
Примо РПА - Primo RPA 46 1
Luxms BI 97 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 27 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 78 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 53 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕРИР - Единый реестр интернет-рекламы - ЕИС УРИ - Eдиная информационная система учета рекламы в интернете 24 1
Шадаев Максут 1149 5
Натрусов Артем 312 4
Кирьянова Александра 157 2
Бурилов Андрей 117 2
Умаров Михаил 56 2
Козлов Михаил 175 2
Ульянов Николай 162 2
Сушкевич Антон 67 2
Воронин Павел 179 2
Сивцев Илья 165 2
Александров Александр 85 2
Булгаков Кирилл 131 2
Головин Леонид 26 2
Спирин Антон 87 2
Шибаев Александр 18 2
Герасимов Александр 44 2
Лантух Владислав 21 2
Дегтерева Мария 28 2
Брагин Павел 24 2
Межов Игорь 16 2
Пешехонов Константин 22 2
Акулинин Игорь 20 2
Косинов Михаил 14 2
Бахтин Дмитрий 17 2
Ефёров Алексей 44 2
Тятюшев Максим 160 2
Платонов Леонид 5 2
Лимаренко Евгений 6 2
Граденко Михаил 42 2
Югоман Юлия 4 2
Сазонов Максим 40 2
Луковкин Александр 2 2
Крутько Иван 26 2
Гуренков Михаил 41 2
Федоров Руслан 2 2
Фарлок Алина 2 2
Ромащев Станислав 19 2
Никифоров Николай 1136 2
Никифорова Светлана 34 2
Шувалов Игорь 85 2
Россия - РФ - Российская федерация 157045 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 6
Германия - Федеративная Республика 12941 5
Европа 24644 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3264 3
Казахстан - Республика 5798 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 2
Канада 4985 2
Италия - Итальянская Республика 4430 2
Франция - Французская Республика 7979 2
Европа Западная 1492 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 2
Азия - Азиатский регион 5751 2
Япония 13554 2
Швеция - Королевство 3716 2
Сингапур - Республика 1906 2
Европа Восточная 3121 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 284 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Южная Корея - Республика 6863 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 783 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 741 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 265 1
Великобритания - Остров Мэн 81 1
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 64 1
Франция - Канны 112 1
Польша - Республика 2002 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Россия - УФО - Свердловская область 1744 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 645 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 860 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6245 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5864 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 5
Экономический эффект 1218 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 484 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 231 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 2
Английский язык 6879 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 428 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 2
Мобильные системы 117 1
Dagens Industri 11 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2159 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
CNews Инновация года - награда 133 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
Gartner - Dataquest 353 1
Datamonitor 83 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3610 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 130 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 154 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1217 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 6
CNews FORUM Кейсы 280 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 2
CNews AWARDS - награда 549 2
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 1
Oracle OpenWorld 65 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
