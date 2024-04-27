Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ ИТ в торговле
|

Компания ТрансТелеКом представила свое новое решение по организации выделенных корпоративных сетей на базе обычного доступа в интернет на Конференции CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024»

Компания ТрансТелеКом, провайдер цифровых сервисов для бизнеса и государства, предлагает услугу по организации корпоративных сетей связи по модели сеть как сервис. Об услуге рассказал Александр Николаев, начальник отдела маркетинга АО «Компания ТрансТелеКом», на Конференции «Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024», которую провел CNews 25 апреля 2024 года.

ТрансТелеКом имеет большой опыт взаимодействия с бизнесом, имеющим территориально распределенные отделения, и хорошо понимает сложности самостоятельного построения корпоративных сетей на базе обычного доступа в интернет по сравнению с выделенной (изолированной) корпоративной сетью от одного оператора. К таким сложностям можно отнести неоднородность операторов, оказывающих услугу доступа в интернет на объектах заказчика. У каждого из операторов может быть своя тарифная политика, свои правила и SLA, и в итоге бизнес оказывается перед необходимостью обслуживать достаточно громоздкую договорную систему. ТрансТелеКом предлагает услугу SD-WAN по организации корпоративной сети с единым SLA, сопоставимым с корпоративными сетями, организованными одним оператором связи. В основе решения российское программное и аппаратное обеспечение, снижающее риски в части нарушения информационной безопасности и обеспечивает независимость от зарубежного ПО и оборудования.

Как с помощью ad-hoc инструмента снизить расходы на внедрение аналитики
Импортонезависимость

«Основная цель нашей работы – формирование условий для эффективного цифрового развития бизнеса. Технология SD-WAN – это создание корпоративной сети передачи данных под ключ, быстро и безопасно», – рассказал Александр Николаев.

Подробнее узнать о сервисе можно на официальном сайте компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Целая отрасль бизнеса будет уничтожена искусственным интеллектом в ближайшем году. Россию это не затронет

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

СNews Analytics опубликовал топ-35 поставщиков ИТ-решений в сфере здравоохранения

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

В России начались поставки портативной радиолокационной станции для обнаружения БПЛА на сверхмалых высотах

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Hisense Laser Mini Projector C1 — новый эталон домашнего кинотеатра

Обзор моноблока MSI Pro AP272 13M: обойдемся без проводов

Организуем видеонаблюдение за дачным участком: лучшие готовые комплекты

Показать еще

Наука

Российские ученые открыли удивительные грязевые вулканы на дне Байкала

Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024