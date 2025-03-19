ТрансТелеКом представил решение для организации защищенных корпоративных сетей на конференции CNews «Импортозамещение 2025»

На конференции CNews «Импортозамещение 2025», которая прошла в Москве 18 марта, представитель Компании ТрансТелеКом Александр Николаев рассказал об одном из флагманских решений, которое ТТК предлагает бизнесу для быстрой и удобной организации защищенных корпоративных сетей.

Сервис SD-WAN Компании ТрансТелеком – удобное решение для организации корпоративных сетей связи географически распределенных компаний. Каждая организация, будь то торговая сеть, банк или промышленное предприятие, сталкивается с необходимостью поддержания телекоммуникационной составляющей бизнес-процессов. Традиционные «боли» такой сети – это трудоемкая и дорогая поддержка, сложное обновление сетевых настроек и зависимость от провайдеров. Сервис SD-WAN Компании ТрансТелеКом помогает уйти от данных проблем и в целом снижает риск отказа сетей связи.

Решение обеспечивает бесперебойную связь благодаря агрегированию подключений от разных провайдеров, предоставляет широкий функционал для централизованного управления сетью и ее мониторинга, а также быстрого и безопасного подключения новых устройств. Возможности сервиса предусматривают балансировку трафика по разным каналам и резервирование с приоритезацией бизнес-критичных приложений. SD-WAN Компании ТрансТелеКом обеспечивает отказоустойчивость корпоративных сетей.

Подробнее узнать о сервисе SD-WAN и оставить заявку на его подключение можно на официальном сайте Компании ТрансТелеКом.