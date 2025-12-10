Разделы

Брагин Павел


СОБЫТИЯ


10.12.2025 MWS Cloud в 3 раза увеличила облачные мощности на Дальнем Востоке 1
17.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
12.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
28.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
22.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
16.06.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
27.03.2015 Облачные технологии: что нужно бизнесу прямо сейчас 1
12.03.2015 Конференция CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
05.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
10.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
22.01.2015 Конференция CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
24.09.2014 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
03.09.2014 Минкомсвязь, Минэкономразвития, «Роснефть», «Газпром нефть», Росреестр и многие другие примут участие в CNews FORUM 1
14.08.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
11.04.2014 В чем особенность ИТ-аутсорсинга в России? 1
21.03.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: сегодня и завтра» 1
14.03.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: сегодня и завтра» 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Брагин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Развитие Бизнеса / Ру 81 22
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 15
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 11
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 51 10
Уютерра - ПланетаСтрой 26 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 10
VK - Mail.ru Group 3533 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 10
Citrix Systems 840 10
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 10
Tonk - Тонк ГК 59 10
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 9
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 291 8
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 622 7
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 71 7
Microsoft Corporation 25237 6
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 6
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 6
Инверсия - Инверсия НПФ 147 6
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 5
Artwell - Артвелл 16 5
Телеком-защита 53 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 522 5
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 166 4
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 69 4
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 260 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 3
SAP CIS - САП СНГ 863 3
АйТи 1439 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 699 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 18
KupiVip - Приват Трэйд 81 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 10
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 10
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 10
Газпром нефть 670 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 862 10
Роснефть НК - нефтяная компания 528 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 10
ПСБ - Промсвязьбанк 902 10
Лента - Утконос 178 10
Mary Kay - Мэри Кэй 104 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 140 10
Citi - Citibank - Ситибанк 319 10
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 10
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 10
OR Group - Обувь России 29 10
Мосводоканал МГУП 67 8
Альфа-Банк 1868 8
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 7
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 4
Возрождение - Коммерческий банк 351 4
Совкомбанк ПАО 286 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 3
ВкусВилл - Избёнка 185 3
Фора Банк 74 2
КоПИТАНИЯ - агропромышленный холдинг 4 2
Ингосстрах СПАО 451 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 2
Мосэнерго ПАО 129 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 67 2
ПСП-Фарман 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Снежная Королева - СК Трейд 58 1
L’Oreal 58 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 16
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 187 10
Федеральное казначейство России 1879 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 7
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 5
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 8
Apache Software Foundation - ASF 221 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 22
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31752 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14894 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 9
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12270 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8731 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25548 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13341 5
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1252 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2105 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4690 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1340 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11991 2
BPaaS - Business Process as a Service - bpmPaaS - Бизнес-процессы как сервис 27 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31977 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2050 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 579 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1362 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11563 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1204 1
Управляемость - Manageability 1955 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3288 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 871 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10130 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 503 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3058 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 230 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8177 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3293 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 53 4
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 1
Linux OS 10899 1
Microsoft Office 3953 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux СПТ - Альт Линукс СПТ 53 1
OpenNebula 40 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 27 1
Козлов Михаил 175 22
Шевченко Владимир 150 15
Герасимов Александр 44 12
Межов Игорь 16 10
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 10
Широких Алексей 72 10
Пирогов Алексей 29 10
Александрин Андрей 15 10
Строкович Антон 53 10
Стуров Дмитрий 33 10
Быстров Константин 24 10
Иншаков Дмитрий 50 10
Коваленко Антон 30 10
Пшыченко Дмитрий 20 10
Хлуднев Егор 17 10
Севрюков Алексей 19 10
Паринов Олег 11 10
Дегтерева Мария 28 10
Шадаев Максут 1147 10
Богданов Кирилл 112 10
Садовенко Илья 65 10
Мацоцкий Сергей 178 10
Прохоров Фёдор 83 10
Соколов Михаил 35 10
Леушев Андрей 75 10
Гуральников Сергей 164 10
Халяпин Сергей 87 10
Меднов Сергей 124 10
Еремеев Сергей 25 10
Ушаков Михаил 36 10
Хрусталев Александр 33 10
Карпенко Дмитрий 31 10
Зингерман Борис 39 9
Шибаев Александр 18 9
Кравченко Константин 98 9
Громов Иван 102 9
Козырев Алексей 326 9
Авданина Надежда 12 8
Головин Леонид 26 8
Аншина Марина 79 8
Россия - РФ - Российская федерация 156876 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 10
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 10
Европа Восточная 3121 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 8
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 543 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 5
Европа 24637 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 5
Европа Западная 1492 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 4
Россия - УФО - Тюменская область 1255 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 645 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 860 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 264 1
Нидерланды - Амстердам 619 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Латвия - Рига 98 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6240 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5318 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26003 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 6
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 369 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3769 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3703 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1715 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 1
Энергетика - Energy - Energetically 5525 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6944 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 790 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10747 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 876 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5285 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 197 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9676 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 775 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 11
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Gartner - Гартнер 3608 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 9
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 9
CNews AWARDS - награда 549 7
CNews APPWards 36 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406340, в очереди разбора - 733023.
Создано именных указателей - 187139.
