Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Халяпин Сергей
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Публикаций - 77, упоминаний - 147
Халяпин Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
|Мухин Максим 18 13
|Тищенко Юрий 14 13
|Сафронов Юрий 61 12
|Муравлев Александр 15 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Скородумов Олег 17 12
|Базалей Наталья 14 12
|Чекель Павел 15 12
|Кравченко Денис 24 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Потёмкин Роман 20 12
|Свердлов Михаил 29 11
|Грибанов Юрий 24 11
|Патрин Максим 31 11
|Пшиченко Дмитрий 19 10
|Калюжный Игорь 24 9
|Атанесов Саргис 13 8
|Воробьев Артем 14 8
|Шалимов Александр 9 8
|Смирнов Александр 44 8
|Клеев Владимир 9 8
|Алябьев Андрей 27 7
|Быстров Константин 19 7
|Козырь Сергей 30 7
|Строкович Антон 45 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Стуров Дмитрий 25 7
|Разгуляев Валерий 18 6
|Николаев Евгений 13 6
|Серебряков Виктор 42 6
|Герасимов Александр 40 5
|Козлов Александр 54 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Сергеев Александр 21 5
|Бетсис Павел 84 4
|Нестеров Алексей 79 4
|Семчук Иван 11 3
|Иванов Георгий 18 3
|Зубов Евгений 12 3
|Тарасов Александр 7 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 2
|Wikipedia - Википедия 277 1
|Apps4All 25 1
|CNews Analytics 1991 6
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
|Markswebb 21 1
|The Economist Intelligence Unit 30 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
|Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
|СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764224, в очереди разбора - 667911.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764224, в очереди разбора - 667911.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru