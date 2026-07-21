Индексная книга (каталог) CNews*
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Халяпин Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 96, упоминаний - 98
Халяпин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шевченко Владимир 153 26
|Прохоров Фёдор 83 22
|Леушев Андрей 75 22
|Гуральников Сергей 164 22
|Хрусталев Александр 33 22
|Сафронов Юрий 68 17
|Мацоцкий Сергей 180 17
|Коротнев Константин 35 16
|Садовенко Илья 65 16
|Козлов Михаил 182 15
|Громов Иван 102 15
|Богачев Игорь 183 15
|Реймер Денис 54 15
|Ермолаев Артем 379 13
|Михалев Павел 20 13
|Мухин Максим 18 13
|Тищенко Юрий 15 13
|Шадаев Максут 1210 13
|Подкопаев Олег 30 12
|Асратян Петр 36 12
|Пиляр Елена 24 12
|Кравченко Денис 28 12
|Шестаков Александр 40 12
|Потёмкин Роман 21 12
|Дегтярев Алексей 58 12
|Левиков Антон 69 12
|Патрин Максим 32 12
|Свердлов Михаил 33 12
|Грибанов Юрий 30 12
|Скородумов Олег 17 12
|Чекель Павел 15 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Муравлев Александр 15 12
|Базалей Наталья 15 12
|Натрусов Артем 313 12
|Лысенко Эдуард 317 12
|Фридман Илья 42 11
|Скородумов Анатолий 65 11
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 11
|Широких Алексей 72 11
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.