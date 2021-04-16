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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Халяпин Сергей


16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 2
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 3
14.04.2021 Расходы ритейла на ИТ в пандемию выросли больше чем на 40% 2
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 2
12.02.2021 Citrix расскажет об опыте организации цифрового рабочего пространства в России на конференции CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» 2
10.02.2021 Citrix расскажет об опыте организации цифрового рабочего пространства в России на конференции CNews «Удаленная Работа 2021: Новые Возможности» 2
02.02.2021 Онлайн-конференция CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится 16 февраля 1
27.01.2021 Исследование: как крупный российский бизнес будет развивать технологии удаленной работы 1
08.12.2020 Прогноз: к 2023 году более половины компаний перейдет на облачные бизнес-модели 2
27.12.2019 CNews Баттл: Что движет изменениями? Видео 2
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 3
25.10.2019 Компания Citrix примет участие в CNews Forum 2019 1
18.07.2018 Citrix и Microsoft представили Citrix SD-WAN в Azure Virtual WAN 1
02.07.2018 Банки превращаются в сервисные компании 9
26.03.2018 Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции 2
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
06.12.2017 Парадоксы облаков: рынок незрелый, но все задачи решаются 9
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 8
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
24.05.2017 IBS Platformix упростил управление ИТ-инфраструктурой банка «Открытие» 1
25.04.2017 Как стать цифровым ритейлером и не разориться 2
14.04.2017 Технологии в ритейле будут развиваться на базе облаков 1
28.03.2017 Платформа Сitrix XenServer 7.x получила сертификат ФСТЭК России 1
30.11.2016 Можно ли запустить бизнес без мобильных инструментов? 2
28.10.2016 В Москве состоялся III Violin Forum #ЯВиртуоз 1
26.10.2016 CNews Forum 2016: Citrix говорит «да» цифровому бизнесу в любых условиях 3
23.06.2016 Citrix XenDesktop получил сертификат ФСТЭК России 1
06.04.2016 Citrix расширила пакет стимулирующих предложений для партнеров 1
16.12.2015 Партнерство с вендором: опыт российских интеграторов 2
26.11.2015 Мобильные технологии на CNews FORUM 2015: куда приведут мировые тренды 10
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
28.10.2015 Citrix начинает сотрудничество с Red Hat в области интеграции новых продуктов для создания облачных сред OpenStack 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1

Публикаций - 77, упоминаний - 147

Халяпин Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 21
VK - Mail.ru Group 2484 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Ланит ГК 1158 12
Instabank - Инстабанк 12 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
IBM 3546 7
Citrix Systems 571 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 6
SAP SE 3216 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Samsung Electronics 5686 6
Ланит Интеграция 101 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Крок 1221 4
Google LLC 7158 4
АйТи 752 4
3753 4
SAP CIS - САП СНГ 755 4
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 3
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
Oracle Corporation 3355 2
Бакка Софт - Bacca 13 2
Renga Software 13 1
Saprun - Сапран групп 38 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
Brocade Communications Systems 141 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
Afiniti 3 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
МДМ Банк 150 13
ВТБ Банк Москвы 372 13
Новард Управляющая компания - Novard 67 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 12
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 12
Пробизнесбанк АКБ 109 12
Башнефть ПАО АНК 90 9
Газпромбанк - ГПБ 693 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Открытие ФК 538 6
Магнит - Сеть магазинов 269 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Альфа-Банк 1126 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 3
Северсталь Менеджмент 26 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 2
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 2
Мегаполис ТК 89 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Черкизово ГК 73 2
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
Ак Барс Банк 173 1
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Почта России ПАО 1574 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Альфа-Капитал УК 45 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Правительство РФ 2206 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 16
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 6
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
OpenStack 347 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
Microsoft Windows приложения 105 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 67 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
BYOL - Bring Your Own License - Использование уже имеющихся лицензий 15 1
Microsoft Windows 10 6652 9
Citrix NetScaler Gateway 31 7
Apple iOS 5742 4
Linux OS 4265 4
Google Android 10751 4
Citrix XenMobile 16 4
Haulmont CUBA Platform 24 3
Microsoft Office 365 769 3
Citrix Workspace Cloud 4 3
Microsoft Windows 7 1662 2
Citrix SD-WAN 10 2
Citrix CloudBridge Virtual WAN 2 2
Microsoft Azure 1171 2
Java - Язык программирования 1178 2
Citrix ShareFile 10 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
HP TouchPad - серия планшетов 22 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
Jenkins 22 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Microsoft Lync 272 1
Alfresco 114 1
Microsoft DirectX 327 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Comindware Business Application Platform 14 1
Microsoft Excel 436 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Microsoft Azure Virtual WAN Service 3 1
Microsoft Azure Resource Center 1 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
НМСПК - Новая международная система платежных карт БРИКС+ 1 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 6 1
SAP Mobile Platform 28 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Citrix Analytics 4 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
Мухин Максим 18 13
Тищенко Юрий 14 13
Сафронов Юрий 61 12
Муравлев Александр 15 12
Леоничев Алексей 14 12
Скородумов Олег 17 12
Базалей Наталья 14 12
Чекель Павел 15 12
Кравченко Денис 24 12
Хрусталев Александр 31 12
Потёмкин Роман 20 12
Свердлов Михаил 29 11
Грибанов Юрий 24 11
Патрин Максим 31 11
Пшиченко Дмитрий 19 10
Калюжный Игорь 24 9
Атанесов Саргис 13 8
Воробьев Артем 14 8
Шалимов Александр 9 8
Смирнов Александр 44 8
Клеев Владимир 9 8
Алябьев Андрей 27 7
Быстров Константин 19 7
Козырь Сергей 30 7
Строкович Антон 45 7
Румянцева Ольга 45 7
Стуров Дмитрий 25 7
Разгуляев Валерий 18 6
Николаев Евгений 13 6
Серебряков Виктор 42 6
Герасимов Александр 40 5
Козлов Александр 54 5
Игнатов Виктор 12 5
Сергеев Александр 21 5
Бетсис Павел 84 4
Нестеров Алексей 79 4
Семчук Иван 11 3
Иванов Георгий 18 3
Зубов Евгений 12 3
Тарасов Александр 7 3
Россия - Российская федерация - РФ 57483 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 10
Восточная Европа 1682 9
Казахстан - Республика 2637 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 7
Россия - Ростовская область 863 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Япония 2792 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Земля - планета Солнечной системы 868 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Европа Западная 615 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Европа 3766 1
Россия - Тульская область 752 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 34
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Русский язык 985 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Аутсорсинг 84 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 2
Wikipedia - Википедия 277 1
Apps4All 25 1
CNews Analytics 1991 6
IDC - International Data Corporation 2723 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
Markswebb 21 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 19
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764224, в очереди разбора - 667911.
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