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Индексная книга (каталог) CNews*
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Халяпин Сергей

СОБЫТИЯ


21.07.2026 Blitz Identity Provider и Termidesk: единая точка входа в корпоративное рабочее пространство 1
15.07.2026 «Боцман» и Termidesk Connect расширяют возможности построения отказоустойчивой инфраструктуры для Kubernetes-приложений 1
09.07.2026 Termidesk VDI и MIND Migrate обеспечили перенос виртуальных рабочих мест между инфраструктурами 1
02.07.2026 Удаленный доступ под контролем: Indeed MFA совместим с решениями Termidesk 1
29.05.2026 Aladdin LiveOffice совместим с платформой Termidesk VDI 6.1.1 1
26.05.2026 Подтверждена совместимость Termidesk VDI и Termidesk Connect с «Роса Виртуализация» 1
20.01.2026 Обеспечена совместимость Termidesk 6.0 и устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» 1
19.01.2026 Новый уровень безопасности виртуальных рабочих столов: Termidesk 6.0 поддерживает двухфакторную аутентификацию с «Рутокен» 1
11.12.2025 «Лаборатория Касперского» и «Увеон — облачные технологии» подтвердили совместимость Kaspersky Thin Client и Termidesk 1
05.12.2025 Сервис Red Security MFA подтвердил совместимость с VDI-системой Termidesk 1
02.12.2025 Termidesk и технологии Getmobit: виртуализация рабочих мест для российского бизнеса 1
01.10.2025 Российские решения для виртуализации: Termidesk официально сертифицирован для работы с тонкими клиентами «Тонк» 1
15.09.2025 Подтверждена совместимость MFASoft Secure Authentication Server с Termidesk 1
ИТ в промышленности 2021 1
ИТ в ритейле 2021 1
14.05.2025 Подтверждена совместимость Termidesk VDI с PAM-системой СКДПУ НТ 1
08.12.2021 Сергей Халяпин -

Гибридный вариант работы будет определяющим для большинства компаний

 1
08.07.2021 Сергей Халяпин, -

Отката цифровых трендов в ритейле не будет, потому что покупатели и их привычки полностью изменились

 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
14.04.2021 Расходы ритейла на ИТ в пандемию выросли больше чем на 40% 1
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 1
12.02.2021 Citrix расскажет об опыте организации цифрового рабочего пространства в России на конференции CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» 1
10.02.2021 Citrix расскажет об опыте организации цифрового рабочего пространства в России на конференции CNews «Удаленная Работа 2021: Новые Возможности» 1
02.02.2021 Онлайн-конференция CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится 16 февраля 1
27.01.2021 Исследование: как крупный российский бизнес будет развивать технологии удаленной работы 1
08.12.2020 Прогноз: к 2023 году более половины компаний перейдет на облачные бизнес-модели 1
27.12.2019 CNews Баттл: Что движет изменениями? Видео 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
25.10.2019 Компания Citrix примет участие в CNews Forum 2019 1
18.07.2018 Citrix и Microsoft представили Citrix SD-WAN в Azure Virtual WAN 1
02.07.2018 Банки превращаются в сервисные компании 1
26.03.2018 Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции 1
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
06.12.2017 Парадоксы облаков: рынок незрелый, но все задачи решаются 1
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 1
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
24.05.2017 IBS Platformix упростил управление ИТ-инфраструктурой банка «Открытие» 1
25.04.2017 Как стать цифровым ритейлером и не разориться 1

Публикаций - 96, упоминаний - 98

Халяпин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Citrix Systems 868 80
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 27
Microsoft Corporation 25775 23
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 22
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 18
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 18
Развитие Бизнеса / Ру 81 16
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 15
Instabank - Инстабанк 24 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
VK - Mail.ru Group 3602 13
Webmoney - Вебмани.Ру 547 13
Tonk - Тонк ГК 63 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 12
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 12
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 11
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 11
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 9
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 9
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Ростелеком 10948 8
МегаФон 10742 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Google LLC 12688 7
Инфокомпас 14 7
НИТ - Национальные информационные технологии 36 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 7
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 23
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 23
ПСБ - Промсвязьбанк 963 23
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 22
Альфа-Банк 1979 19
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 17
Mary Kay - Мэри Кэй 104 17
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 13
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 12
Пробизнесбанк АКБ 135 12
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 12
Новард УК - Novard 73 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 12
Visa International 1993 12
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 12
Спортмастер - Sportmaster 201 12
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 12
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 12
OR Group - Обувь России 29 10
KupiVip - Приват Трэйд 82 10
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 10
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 10
Роснефть НК - нефтяная компания 562 10
Лента - Утконос 180 10
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
ВкусВилл - Избёнка 216 9
Газпром нефть 725 9
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 8
Bayer AG - Байер 85 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Федеральное казначейство России 1949 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 5
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 80
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 59
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 56
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 42
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 37
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 32
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 31
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 24
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 22
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 18
Стандартизация - Standardization 2339 15
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 13
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 11
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 9
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Microsoft Windows 16882 16
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 14
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 11
Citrix XenDesktop 100 11
Linux OS 11533 9
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 9
Citrix NetScaler 74 8
Microsoft Azure 1526 6
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition - Citrix NetScaler SD-WAN - Citrix CloudBridge Virtual WAN 20 6
Citrix XenServer 94 5
Citrix XenMobile 21 5
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 44 5
Google Android 15243 5
Apple iOS 8583 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 4
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 37 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 4
Citrix Virtual Apps and Desktops 34 4
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 45 3
Microsoft Azure Virtual WAN Service 5 3
Citrix Certified - Citrix Partner Network - Citrix Service Provider - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 7 3
Microsoft Office 365 1042 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 3
Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 3
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 2
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 2
Citrix Analytics 6 2
Citrix Receiver 22 2
Microsoft Server App-V - Microsoft Application Virtualization - Softricity SoftGrid 13 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 2
Citrix ShareFile 10 2
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 2
Citrix Worx 10 2
Microsoft Windows Virtual PC 10 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 2
Шевченко Владимир 153 26
Прохоров Фёдор 83 22
Леушев Андрей 75 22
Гуральников Сергей 164 22
Хрусталев Александр 33 22
Сафронов Юрий 68 17
Мацоцкий Сергей 180 17
Коротнев Константин 35 16
Садовенко Илья 65 16
Козлов Михаил 182 15
Громов Иван 102 15
Богачев Игорь 183 15
Реймер Денис 54 15
Ермолаев Артем 379 13
Михалев Павел 20 13
Мухин Максим 18 13
Тищенко Юрий 15 13
Шадаев Максут 1210 13
Подкопаев Олег 30 12
Асратян Петр 36 12
Пиляр Елена 24 12
Кравченко Денис 28 12
Шестаков Александр 40 12
Потёмкин Роман 21 12
Дегтярев Алексей 58 12
Левиков Антон 69 12
Патрин Максим 32 12
Свердлов Михаил 33 12
Грибанов Юрий 30 12
Скородумов Олег 17 12
Чекель Павел 15 12
Леоничев Алексей 14 12
Муравлев Александр 15 12
Базалей Наталья 15 12
Натрусов Артем 313 12
Лысенко Эдуард 317 12
Фридман Илья 42 11
Скородумов Анатолий 65 11
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 11
Широких Алексей 72 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
Европа Восточная 3138 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 12
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 10
Россия - УФО - Челябинская область 1512 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 9
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 9
Казахстан - Республика 6048 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 4
Европа 24964 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Япония 13807 3
Россия - УФО - Тюменская область 1365 3
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