Разделы

ПО Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

Российские решения для виртуализации: Termidesk официально сертифицирован для работы с тонкими клиентами «Тонк»

Компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») и группа компаний «Тонк» объявляют о завершении испытаний и получении сертификата совместимости между VDI-решением Termidesk и тонкими клиентами «Тонк» под управлением операционной системы Tonk TOS. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Проведенные тесты подтвердили стабильную работу всех ключевых функций, включая подключение к виртуальным рабочим местам по протоколам TERA и RDP, перенаправление периферийных устройств (веб-камер, гарнитур, принтеров, токенов и USB-носителей), передачу файлов, работу буфера обмена, поддержку многомониторных конфигураций с разрешением до 4K, а также корректное воспроизведение аудио- и видеоконтента.

Сертификация позволяет использовать тонкие клиенты «Тонк» в составе комплексных решений на базе Termidesk для построения защищенных и масштабируемых ИТ-инфраструктур.

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR
Цифровизация

«Одним из побуждающих факторов, влияющих на переход заказчиков к использованию решений для удалённого доступа и виртуализации рабочих мест, является снижение затрат на рабочие места сотрудников и повышение безопасности работы с данными. Для этого многие организации выбирают подход с использованием тонкого клиента. Успешно завершённое тестирование «Тонк» и Termidesk подтвердило работоспособность ключевых функциональных возможностей. Это дает нашим заказчикам уверенность в том, что они смогут безопасно реализовать необходимые им сценарии работы. Практически в каждом проекте в области образования, медицины, промышленности и предоставления государственных услуг предполагается использование надёжных тонких клиентов совместно с лидирующим решением по организации виртуализации рабочих мест», — сказал Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров компании «Увеон — облачные технологии».

«Тестирование подтвердило стабильную работу ключевых функций Termidesk на тонких клиентах «Тонк», включая проброс периферии и работу в многомониторных режимах. Для заказчиков это означает предсказуемый результат и минимальные риски при внедрении виртуальных рабочих мест. Мы видим высокий интерес к таким решениям в образовании, промышленности и государственных организациях, где важны надёжность и безопасность. Совместимость решений подтверждена на практике, и это открывает новые возможности для сотрудничества с компанией «Увеон — облачные технологии» и развития проектов в области виртуализации», — сказал Алексей Доронин, системный архитектор группы компаний «Тонк».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

В России пишут приложение, оценивающее, как студенты принимают традиционные ценности

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке

В России запущен проект морских пассажирских беспилотников с инвестициями 100 миллионов

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Чем заняться когда скучно: самые интересные нейросети для развлечений

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще