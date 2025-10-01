Российские решения для виртуализации: Termidesk официально сертифицирован для работы с тонкими клиентами «Тонк»

Компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») и группа компаний «Тонк» объявляют о завершении испытаний и получении сертификата совместимости между VDI-решением Termidesk и тонкими клиентами «Тонк» под управлением операционной системы Tonk TOS. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Проведенные тесты подтвердили стабильную работу всех ключевых функций, включая подключение к виртуальным рабочим местам по протоколам TERA и RDP, перенаправление периферийных устройств (веб-камер, гарнитур, принтеров, токенов и USB-носителей), передачу файлов, работу буфера обмена, поддержку многомониторных конфигураций с разрешением до 4K, а также корректное воспроизведение аудио- и видеоконтента.

Сертификация позволяет использовать тонкие клиенты «Тонк» в составе комплексных решений на базе Termidesk для построения защищенных и масштабируемых ИТ-инфраструктур.

«Одним из побуждающих факторов, влияющих на переход заказчиков к использованию решений для удалённого доступа и виртуализации рабочих мест, является снижение затрат на рабочие места сотрудников и повышение безопасности работы с данными. Для этого многие организации выбирают подход с использованием тонкого клиента. Успешно завершённое тестирование «Тонк» и Termidesk подтвердило работоспособность ключевых функциональных возможностей. Это дает нашим заказчикам уверенность в том, что они смогут безопасно реализовать необходимые им сценарии работы. Практически в каждом проекте в области образования, медицины, промышленности и предоставления государственных услуг предполагается использование надёжных тонких клиентов совместно с лидирующим решением по организации виртуализации рабочих мест», — сказал Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров компании «Увеон — облачные технологии».

«Тестирование подтвердило стабильную работу ключевых функций Termidesk на тонких клиентах «Тонк», включая проброс периферии и работу в многомониторных режимах. Для заказчиков это означает предсказуемый результат и минимальные риски при внедрении виртуальных рабочих мест. Мы видим высокий интерес к таким решениям в образовании, промышленности и государственных организациях, где важны надёжность и безопасность. Совместимость решений подтверждена на практике, и это открывает новые возможности для сотрудничества с компанией «Увеон — облачные технологии» и развития проектов в области виртуализации», — сказал Алексей Доронин, системный архитектор группы компаний «Тонк».