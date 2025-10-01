Операционная система TONK TOS – специализированная ОС для тонких клиентов, разработанная Группой Компаний ТОНК. Продукт содержит встроенные программные клиенты доступа к виртуальным приложениям, удаленным рабочим столам и VDI. Реализованы поддержка перенаправления USB, смарт-карт и токенов, передача звука в обоих направлениях, аутентификация при помощи смарт-карт и токенов.