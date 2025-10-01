Получите все материалы CNews по ключевому слову
Tonk TOS специальная операционная система для «тонких клиентов»
Операционная система TONK TOS – специализированная ОС для тонких клиентов, разработанная Группой Компаний ТОНК. Продукт содержит встроенные программные клиенты доступа к виртуальным приложениям, удаленным рабочим столам и VDI. Реализованы поддержка перенаправления USB, смарт-карт и токенов, передача звука в обоих направлениях, аутентификация при помощи смарт-карт и токенов.
УПОМИНАНИЯ
Tonk TOS и организации, системы, технологии, персоны:
|Tonk - Тонк TN мини-компьютер тонкий клиент 14 1
|Актив - Рутокен ЭЦП PKI 177 1
|Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 44 1
|РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 316 1
|Citrix VDI 13 1
|Доронин Алексей 5 2
|Шаврова Ксения 15 1
|Мухин Денис 30 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387632, в очереди разбора - 729615.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.