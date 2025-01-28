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Tonk Тонк TN мини-компьютер тонкий клиент



28.01.2025 «КрасЭКо» выбрала решения «Лаборатории Касперского» для создания кибериммунной инфраструктуры рабочих мест 1
21.06.2023 TONK TN1200: в трех трендах одновременно 1
20.06.2023 Android, подвинься. Смартфоны на базе ОС «Лаборатории Касперского» выходят на международный рынок 1
14.11.2022 В России стартовали продажи ноутбуков и миникомпьютеров на процессоре x86 — замене Intel и AMD 3
21.09.2022 «Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров 1
12.05.2022 Российские материнские платы переезжают с процессоров Intel и AMD на китайские чипы Zhaoxin. Готовится первая модель 2
11.05.2022 Тонкие клиенты ТОНК: импортозамещение и развитие в сфере ИТ 1
31.01.2022 Termidesk и Tonk TOS — российские технологии для виртуальных инфраструктур 1
06.03.2019 Выпущен российский тонкий клиент для бизнеса, работающий под Linux «Альт» 1
28.01.2015 «Тонк» снизил цены на тонкие клиенты 3
18.07.2014 «Тонк» выпустила 4-ядерный тонкий клиент 3

Публикаций - 11, упоминаний - 18

Tonk и организации, системы, технологии, персоны:

Tonk - Тонк ГК 49 9
Intel Corporation 12200 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1887 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4880 2
Broadcom - VMware 2363 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Microsoft Corporation 24635 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 593 2
Zhaoxin 31 1
Базальт СПО - BaseALT 657 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Lenovo Group 2294 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Dell EMC 5030 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
Dannie Group - Дэнни 4 1
Ред Софт - Red Soft 708 1
OLDI - ОЛДИ 12 1
АЛТ Мастер 5 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2809 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4097 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11649 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 276 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2486 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25380 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11627 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19348 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66115 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9990 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16148 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20810 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6095 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50522 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9287 4
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 685 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1387 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24154 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27455 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10983 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12546 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12534 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7883 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13810 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3819 3
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DDR - Double data rate 2730 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24173 2
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14396 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 760 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3467 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1433 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4014 2
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - Видеосистема 179 2
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6041 2
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Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3642 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5319 2
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 555 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1474 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 924 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
Dell Wyse 48 2
Kaspersky OS 125 2
Intel Gemini Lake - Intel Gemini Mini 11 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
Google Android 14005 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Linux OS 9961 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Apple iOS 7814 1
Скала^р ВРМ - Виртуальное Рабочее Место 11 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 51 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 186 1
Citrix VDI 13 1
Tonk TOS - специальная операционная система для «тонких клиентов» 2 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 1
Intel Celeron - Серия процессоров 963 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 360 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 24 1
Intel Celeron J 13 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 40 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1563 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 152 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 720 1
Zhaoxin KaiXian - Серия микропроцессоров 11 1
Microsoft Windows Embedded 197 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 1
Ушаков Михаил 33 3
Доронин Алексей 4 2
Иванов Антон 74 1
Смирнов Алексей 243 1
Мухин Денис 23 1
Касперский Евгений 323 1
Шевченко Алексей 10 1
Тишкин Сергей 2 1
Рустамов Рустам 414 1
Васина Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144444 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 3
Азия - Азиатский регион 5533 2
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Украина 7613 1
Турция - Турецкая республика 2354 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1018 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 612 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3527 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 95 1
Турция - Анталья 25 1
Австралия - Территория Кокосовых островов (Килинг) 8 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51083 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8411 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48048 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14345 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9810 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29075 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3150 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2342 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6134 2
Ergonomics - Эргономика 1598 2
Энергетика - Energy - Energetically 5088 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4957 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 666 1
Импортозамещение - параллельный импорт 482 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10948 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 374 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3112 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4006 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1311 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5978 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 95 1
Литий - Lithium - химический элемент 539 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1191 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 128 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 963 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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