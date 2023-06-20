Android, подвинься. Смартфоны на базе ОС «Лаборатории Касперского» выходят на международный рынок

Мобильная ОС «Лаборатория Касперского» будет доступна за рубежом на смартфонах азиатских брендов. В России она тоже появится в составе мобильников отечественного производства. Сроки дебюта не раскрываются.

Вместо Android

«Лаборатория Касперского» готовится к появлению своей мобильной платформы Kaspersky OS на смартфонах, предназначенных для международного рынка. Как пишет ТАСС со ссылкой на директора по исследованиям и разработке «Лаборатории Касперского» Антона Иванова, в настоящее время компания находится за столом переговоров с производителями мобильных устройств из стран Азии.

Параллельно ведется работа по подготовке Kaspersky OS к выпуску на территории России – переговоры ведутся и с российскими производителями смартфонов. По информации издания, мобильники для российского и заграничного рынков будут совершенно разными, но окончательное решение по данному вопросу к моменту выхода материала принято не было.

По словам Антона Иванова, в настоящее время «Лаборатория Касперского» имеет на руках лишь прототип устройства. «Для России смартфон на KasperskyOS может быть одним, и, вероятно, другим – для международного рынка», – заявил он агентству.

Таинственный дуэт смартфонов

Если «Лаборатория Касперского» в итоге решить выпустить две разные модели смартфонов под управлением своей операционной системы, то за рубежом на базе Kaspersky OS будет продаваться мобильник, вышедший из-под пера азиатского вендора. Россиянам же, вероятно, придется поддержать отечественного производителя, если они хотят отказаться от Android или iOS в пользу Kaspersky OS.

Как пишет ТАСС, Антон Иванов не сообщил ни сроки выпуска устройств, ни названия компаний, с которыми «Лаборатория Касперского» ведет переговоры по вопросам производства смартфонов. Не исключено, что это известные россиянам вендоры.

Между тем, говорить о том, что будущий мобильник «Касперского» будет наделен современной электроникой, пока рано. Антон Иванов подчеркнул, что имеющийся у компании прототип тестируется на протяжении двух лет, то есть, возможно, собран он был еще раньше. По информации издания, на конец июня 2023 г. прототип «обладает базовыми функциями и приложениями, список которых расширяется».

Мобильник не для всех

На кого будет нацелен новый смартфон «Лаборатории Касперского» с предустановленной Kaspersky OS – вопрос, на который пока нет однозначного ответа. Как пишет ТАСС со ссылкой на Антона Иванова, «потребность в киберимунных, или изначально защищенных от кибератак мобильных устройствах» в первую очередь проявляется «в индустриальном и корпоративном секторах».

В то же время Иванов отметил, что такие устройства «не подходят для личного пользования». При этом еще в начале июля 2022 г. основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский говорил о планах по выпуску общедоступной версии Kaspersky OS для обычных потребителей, которые смогут установить ее на свой смартфон.

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Впрочем, Евгений Касперский тогда не стал раскрывать сроки выпуска пользовательской версии Kaspersky OS. Как сообщал CNews. разработка этой модификации которой стартовала еще в первых числах марта 2019 г., то есть более четырех лет назад к моменту публикации материала. Первоначально предполагалось, что система выйдет до конца 2019 г.

11-летнее семейство ОС

В распоряжении «Лаборатории Касперского» в настоящее время есть две операционные системы Kaspersky OS, с одинаковым названием, но совершенно разным предназначением. Разработка оригинальной ОС ведется как минимум с 2012 г., и это защищенная платформа для интернета вещей. Поначалу у платформы не было названия – разработчики определились с ним лишь к концу 2013 г. Первый публичный релиз Kaspersky OS состоялся в августе 2016 г. – тогда стало известно, что система создавалась с прицелом на использование в критически важных инфраструктурах и устройствах. По задумке разработчиков, она должна поставляться в качестве предустановленного ПО на различных типах оборудования, применяемого в индустриальных и корпоративных сетях.

Первым серийным устройством на базе Kaspersky OS стал маршрутизатор российской компании Kraftway, анонсированный почти сразу после премьеры самой ОС. В 2017 г. В том же году свет увидела смарт-камера Kraftway видеонаблюдения под управлением Kaspersky OS для промышленных объектов.

Устройства с предустановленной Kaspesky OS продолжают выходить. Например, в сентябре 2022 г. CNews освещал релиз защищенного рабочего места на основе тонкого клиента Tonk TN1200.

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Вторая версия платформы «Лаборатории Касперского» – мобильная, для смартфонов, но о ней почти ничего неизвестно. К моменту выхода материала в мире не существовало ни единого серийно выпускаемого смартфона под ее управлением. На российском рынке ей придется конкурировать сразу с несколькими отечественными ОС – как минимум с «Авророй», разрабатываемой компанией «Открытая мобильная платформа» и ранее известной как Sailfish Mobile OS Rus, и Asta Linux Mobile от ГК «Астра», разработчика настольной ОС Astra Linux.