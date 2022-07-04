«Касперский» грозится выпустить «убийцу» Android, доступного всем пользователям

«Лаборатория Касперского» намерена выпустить общедоступную платформу Kaspersky OS для смартфонов, которую пользователи смогут устанавливать на свои гаджеты. О подготовке к релизу заявил лично глава компании Евгений Касперский. Работа над проектом идет более трех лет – с весны 2019 г. Точные сроки запуска Kaspersky OS Евгений Касперский не назвал.

Вместо Android

Российская компания «Лаборатория Касперского» собирается выпустить операционную систему Kaspersky OS, пригодную для установки на смартфоны и доступную обычным пользователям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на основателя и гендиректора компании Евгения Касперского.

Сроки появления системы глава «Лаборатории Касперского» называть отказался, сославшись на свою суеверность, пишет ТАСС, «Если я говорю срок, он сразу увеличивается в два-три раза», – сказал Евгений Касперский.

Тем не менее, основатель компании заверил, что система Kaspersky OS обязательно выйдет. «Да, будет, но, когда, не скажу, но прям будет будет», – сказал он, подчеркнув, что возможность установить ее на свой смартфон получат обычные пользователи.

Как будет выглядеть интерфейс мобильной Kaspersky OS, неизвестно

Подробностей об операционной системе «Лаборатории Касперского» к моменту выхода материала не было. Редакция CNews обратилась к представителям компании с вопросом о том, будет ли это полноценная замена ОС Android, и каковы у данной ОС системные требования, и ожидает ответа.

Название одно, системы разные

Название Kaspersky OS относится не к одной операционной системе, а к целому семейству программных платформ. Работа по созданию именно мобильной операционной системы с таким названием началась в «Лаборатории Касперского» в марте 2019 г.

Первоначально предполагалось, что система выйдет до конца 2019 г., но по прошествии более трех лет с момента начала работы над ней ее релиз так и не состоялся. Планы у разработчиков были грандиозные – они хотели запустить сразу две модификации одной ОС, для корпоративного сегмента и для обычных пользователей.

В первом случае система предназначалась для работников крупных компаний, включая государственные, и различных госструктур. В этой версии прошивка должна была продвигаться в рамках программ импортозамещения и информационной безопасности.

По данным ТАСС, в конце 2019 г. «Лаборатория Касперского» провела внутреннее тестирование Kaspersky OS на смартфонах. Результаты эксперимента не раскрываются.

На каком этапе находится разработка мобильной версии Kaspersky OS, остается неизвестным. Также нет данных, как будет реализован процесс самостоятельной ее установки пользователями на свои смартфоны, и мобильники каких производителей подойдут для этого. О подготовке специальных версий популярных мобильных приложений, включая иностранные, для Kaspersky OS информации тоже не было.

Такие разные Kaspersky OS

Мобильная платформа Kaspersky OS – это вторая по счету модификация ОС «Лаборатории Касперского» с таким названием. Первая предназначена для умных автомобилей и устройств интернета вещей. В ноябре 2021 г. вышла специальная ее версия Community Edition. Система распространяется бесплатно в виде deb-дистрибутива. На момент выхода она умела работать только на одноплатном компьютере Raspberry Pi 4.

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Разработка оригинальной Kaspersky OS началась в 2012 г., когда компания озвучила свои планы по созданию операционки с развитой системой защитой информации для промышленных информационных систем. На тот момент у ОС не было названия – оно появилось лишь в декабре 2013 г. Первый публичный релиз Kaspersky OS состоялся в августе 2016 г. Система, как выяснилось, создавалась с прицелом на использование в критически важных инфраструктурах и устройствах. По задумке разработчиков, она должна поставляться в качестве предустановленного ПО на различных типах оборудования, применяемого в индустриальных и корпоративных сетях.

Первое устройство на базе Kasperksy OS

Первым серийным устройством на базе Kaspersky OS стал маршрутизатор российской компании Kraftway, анонсированный почти сразу после премьеры самой ОС. В 2017 г. появился модуль киберзащиты на базе этой ОС за авторством самой «Лаборатории Касперского», предназначенный для интеграции в современные высокотехнологичные автомобили. Также в 2017 г. вышла еще одна разработка Kraftway с предустановленной KasperskyOS – смарт-камера видеонаблюдения для промышленных объектов.

Российская альтернатива Android

KasperskyOS – не единственная российская мобильная ОС. В стране также существует проект «Аврора» – операционная система, разрабатываемая компанией «Открытая мобильная платформа».

До февраля 2019 г. «Аврора» называлась Sailfish Mobile OS Rus. Данная ОС позиционируется разработчиками как защищенная. На ее основе создано, в том числе, комплексное решение «Корпоративное мобильное рабочее место», соответствующее всем требованиям безопасности, для интеграции мобильных устройств в инфраструктуру предприятий и государственных структур.

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В январе 2019 г. началось распространение смартфона Blackview BV6000s под управлением «Авроры». Мобильник был выполнен в усиленном корпусе с защитой от ударов, падений, воды и пыли.

В 2021 г. «Аврора» была задействована во всероссийской переписи населения. Она была установлена на планшетах, использовавшихся для занесения в базу информации о гражданах России