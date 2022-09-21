«Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров

«Лаборатория Касперского» начала распространение рабочего места на основе тонкого клиента Tonk TN1200. Он работает на базе защищенной операционной системы Kaspersky OS, что позволяет существенно снизить риски успешных атак хакеров. Новинка нацелена на корпоративных клиентов, в том числе на госсектор, и уже продается в России.

Рабочее место под надежной защитой

«Лаборатория Касперского» сообщила CNews о создании «киберимунного» тонкого клиента, получившего название Kaspersky Secure Remote Workspace. Специалисты «Касперского» отвечали за программную «киберимунную» составляющую устройства, тогда как аппаратную его часть разрабатывала российская компания «Тонк».

Kaspersky Secure Remote Workspace – это, если судить по названию, полноценное удаленное рабочее место, которое позволяет перешедшим на него компаниям построить «управляемую и функциональную инфраструктуру тонких клиентов». «Киберимунность» в Kaspersky Secure Remote Workspace обеспечивает разработанная внутри «Касперского» операционная система Kaspersky OS с развитыми функциями защиты. В данном случае она является единственной предустановленной операционной системой.

Целевая аудитория нового продукта – это в первую очередь госструктуры, а также различные компании и корпорации. Тонкие клиенты также найдут свое применение на промышленных предприятиях, в частности в сфере энергетики, ритейле и в финансовых организациях, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского».

Защищенный тонкий клиент с операционкой Касперского выглядит так

«Это первое в мире кибериммунное совместное решение "Лаборатории Касперского", и группы компаний "Тонк", которое позволяет создавать современные цифровые рабочие места высокой степени доверия с доступом к виртуальным рабочим столам», – заявили CNews в «Лаборатории Касперского».

В компании подчеркнули, что проект был разработан с нуля, и что работы над ним велись с 2019 г. Вложения составили $17 млн (около 1,2 млрд руб. по подсчетам представителей компании). На разработку было потрачено свыше 200 тыс. человеко-часов.

Что внутри

Аппаратная составляющая Kaspersky Secure Remote Workspace представляет собой тонкий клиент Tonk TN1200. Выполненный в форм-факторе неттопа, то есть настольного ПК. Он занимает крайне мало места и по своим характеристикам относится к компьютерам самого базового уровня (по меркам 2022 г.).

Тонкие клиенты работают на базе небольших и легких операционных систем. Они постоянно подключены к Сети, и все ресурсоемкие задачи, которые задает ему пользователь, они перенаправляют для решения на сервер.

По умолчанию Tonk TN1200 собирается на процессорах Intel Celeron J4125 и J4105. Он поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ в формате mSATA или M.2 2242. Тонкий клиент работает под управлением ОС TOS и поддерживает средства визуализации Citrix Workspace и VMware. Плюс у него есть совместимость с Microsoft RDP 10. Из интерфейсов у TN1200 есть четыре USB 2.0, два USB 3.0.

Версия TN1200 с операционкой «Касперского» поставляется исключительно с Intel Celeron J4125. Это CPU поколения Gemini Lake образца IV квартала 2019 г. Он выпускается по техпроцессу 14 нм и имеет в своем распоряжении четыре ядра по 2,7 ГГц каждое. Технологии Hyper Threading (многопоточность) у него нет, но зато имеются 4 МБ кэша третьего уровня.

Согласно сайту компании «Тонк», модификация TN1200 с Kaspersky OS на борту поддерживает следующие VDI – «Скала-Р-ВРМ» и RDP-соединение. Сайт «Касперского» гласит, что компьютер оснащен квартетом портов USB 2.0, парой USB 3.0, по одному DisplayPort и гигабитному Ethernet, а также одним HDMI. Есть возможность наращивания ОЗУ до 8 ГБ.

Грандиозные планы

Поставки плода совместного труда «Лаборатории Касперского» и компании «Тонк» уже начались. В числе первых, кто проявил к нему интерес, оказалось Министерство цифрового развития и связи в Оренбургской области. Также первые тонкие клиенты уже направились в различные медицинские и образовательные учреждения

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Стоимость одного устройства составляет 29,9 тыс. руб. «Мы планируем стать серьезным игроком рынка и продавать в течение двух-трех лет десятки тысяч устройств в год», – сообщили CNews представители «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» пока не берется предположить, как много новых тонких клиентов с Kaspersky OS внутри найдут своих покупателей. По подсчетам компании, в 2023 г. в России рынки решений для виртуализации рабочих мест и тонких клиентов для работы с ними составят, по меньшей мере, 3 млрд руб. В глобальном плане к 2023 г. продажи тонких клиентов превысят 5 млн шт. на $1,5 млрд, а объемы продаж решений для виртуальных сред достигнут $2,6 млрд.

Защищенная ОС

Kaspersky OS – программная платформа, над которой «Лаборатория Касперского» работает с прошлого десятилетия. Ее дебют состоялся в августе 2016 г. Во время премьеры системы представители «Касперского» заявили, что она будет поставляться в качестве предустановленного ПО на различных типах оборудования, применяемого в индустриальных и корпоративных сетях.

KasperskyOS представляет собой специализированную ОС с повышенным уровнем защиты для использования в различных индустриальных системах. Базовый принцип работы KasperskyOS с различным оборудованием – «запрещено все, что не разрешено».

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Первым устройством на базе ОС «Касперского» стал маршрутизирующий коммутатор Kraftway. KasperskyOS была интегрирована непосредственно в его модуль управления, за счет чего получила полный контроль легитимности всех запросов, которые администраторы отправляют на устройство. И если какое-либо действие запрещено в соответствии с настройками безопасности, операционная система не допустит его выполнение.

В конце осени 2021 г. «Лаборатория Касперского» сделала новый шаг на пути продвижения своей ОС в массы – она открыла доступ к ее дистрибутиву обычным пользователем. Специальная версия системы получила название Community Edition. Распространяется она в составе deb-архива, а установить ее на момент релиза можно было исключительно на одноплатный ПК Raspberry Pi 4.

Спустя почти год, в сентябре 2022 г. «Лаборатория Касперского» впервые за все время существования своей ОС вывела ее за пределы России. Первым иностранным государством, которое она «посетила», стали ОАЭ.

