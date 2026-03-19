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Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft RDP Microsoft Remote Desktop Protocol MS RDP Microsoft RDS Microsoft Remote Desktop Services MS RDS

СОБЫТИЯ

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19.03.2026 Эксплоит для RD Web Access продают в даркнете за $200 тысяч 1
11.03.2026 R-Vision назвал семь критичных уязвимостей, выявленных за февраль 2026 года 1
15.01.2026 «Индид» представила Indeed PAM 3.3 1
24.03.2025 «Лаборатория Касперского» подтвердила совместимость Kaspersky Thin Client 2.0 и Space Client от «Даком М» 2
29.01.2025 В Merlion доступен новый демостенд HostVM 1
09.01.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором Loudplay 1
12.08.2024 ПО для управления VDI: краткий обзор рынка 2
25.07.2024 Российская система управления привилегированным доступом sPACE стала полностью независимой от зарубежных технологий 1
18.06.2024 Система терминального доступа Termit поддерживает видеоконференцсвязь через сервис «МТС Линк» 1
13.06.2024 Бесплатные приложения для удаленного управления ПК со смартфона: выбор ZOOM 1
18.04.2024 «Лаборатория Касперского» представила новую версию операционной системы Kaspersky Thin Client 1
09.11.2023 «Первый бит» выпустил систему двухфакторной аутентификации для бизнеса 1
05.06.2023 «Ростелеком» на Урале продолжает переводить мощности предприятий в облачный ЦОД 1
30.09.2022 Axoft заменит иностранных поставщиков тонких клиентов на стек технологий от российского вендора Getmobit 1
21.09.2022 «Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров 1
08.10.2021 Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange 1
15.07.2021 Microsoft выпустила вторую новую Windows за месяц. Видео 1
29.09.2020 90% ИТ-систем российских госструктур может взломать обычная кибершпана 1
28.02.2020 8 приложений для управления компьютером со смартфона 1
27.08.2019 ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень 1
26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 1
16.07.2018 Российская «кузница» ядерного оружия обезопасит свои ПК на Windows отечественным ПО 1
06.06.2018 «Корус Консалтинг» модернизировал инфраструктуру РЦ сети «О'Кей» 1
14.07.2017 Dell расширяет портфель решений для виртуализации рабочих мест 1
12.05.2017 OCS начинает продвижение в России Parallels RAS для виртуализации рабочих мест 1
03.04.2017 Dell представила компактный тонкий клиент Wyse 3040 2
22.12.2016 Как cоздавался смартпэд: рассказывают HP, Microsoft и Treolan 1
06.12.2016 Dell представила 4-ядерный тонкий клиент Wyse 5060 1
21.09.2016 Алексей Шипов -

Российские «облака» прошли этап детских болезней

 1
26.07.2016 «Аладдин Р.Д.» выпустил автономный сервер аутентификации JAS 1
04.08.2015 Медицинский центр «Академия» выбрал Eset Secure Authentication для защиты данных своих пациентов 1
09.06.2015 «Информзащита» составила рейтинг топ-10 уязвимостей при ASV-сканированиях 1
28.05.2015 «X-Com | Системный интегратор» будет внедрять в России программные решения Login VSI 2
20.08.2014 Eset обновила средство двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication 1
06.08.2014 «Тонк» выпустила первый настольный компьютер на базе Android 1
23.05.2013 Nvidia GRID обеспечивает полноценную графику на виртуализированных рабочих местах для пользователей XenDesktop 7 1
19.03.2013 Как оптимизировать расходы на персонал: плюсы биометрии 2
01.02.2013 HP представила новые решения для корпоративного сектора 1
25.04.2012 «Русские» хакеры заработали в 2011 г. около $4,5 млрд 1
13.03.2012 Microsoft предлагает СМБ-компаниям 15% скидку на ПО 2

Публикаций - 53, упоминаний - 64

Microsoft RDP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 21
Broadcom - VMware 2610 12
Citrix Systems 868 11
Dell EMC 5180 4
HP Inc. 5883 4
Google LLC 12690 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Intel Corporation 12811 3
Nvidia Corp 4002 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 2
Ростелеком 10948 2
Nutanix 114 2
Cisco Systems 5372 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
9594 2
Check Point Software Technologies 829 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
ESET - ESET Software 1161 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
Dropbox 527 2
TeamViewer 138 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 2
Loudplay - ЛП стрим 28 2
Zabbix SIA - Заббикс 175 2
Tonk - Тонк ГК 63 2
Cisco Systems - IronPort Systems 54 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 1
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 1
Хост ГК - HostVM - Базовый код 79 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 1
One Identity 11 1
AnyDesk Software GmbH 59 1
SurfSecure 3 1
CyberArk 21 1
Scalr 3 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Rendez-Vous - Рандеву 25 1
Петровский народный банк 11 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 20 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 12 1
Уралэнергосбыт - Уральская энергосбытовая компания 5 1
Росатом ПСЗ ФГУП - Приборостроительный завод имени К.А. Володина 3 1
Татсоцбанк - Банк социального развития Татарстана 7 1
Togas Group - Тогас 2 1
ЦМРБанк - Центр международных расчетов 3 1
Moor Insights & Strategy 13 1
Lacoste - Лакост 10 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Газпром ПАО 1493 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Ассоциация менеджеров 107 1
American Payroll Association - Американская ассоциация менеджеров по начислению зарплат 1 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 24
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 22
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 18
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 440 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 15
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 7
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 318 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 6
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Linux OS 11533 10
Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 10
Citrix XenDesktop 100 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 7
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Microsoft Windows 11 827 5
Google Android 15244 5
Apple macOS 2419 5
Microsoft Office 4170 5
Microsoft Windows XP 2431 5
Broadcom - VMware View 46 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 4
Microsoft Outlook 1506 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 4
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Broadcom - VMware Blast Extreme 8 3
Google Chrome - браузер 1701 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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