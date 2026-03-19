Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft RDP Microsoft Remote Desktop Protocol MS RDP Microsoft RDS Microsoft Remote Desktop Services MS RDS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 53, упоминаний - 64
Microsoft RDP и организации, системы, технологии, персоны:
|Lalla Steve - Лалла Стив 6 3
|Оськин Алексей 22 1
|Кимельман Константин 10 1
|Новиков Василий 11 1
|Шипов Алексей 3 1
|Липич Григорий 65 1
|Тихович Дмитрий 7 1
|Грудинин Дмитрий 27 1
|Lambert Natalie - Ламберт Натали 3 1
|Акинин Андрей 4 1
|Востряков Дмитрий 1 1
|Перевалов Никита 1 1
|Астафьев Игорь 2 1
|Юрченко Андрей 1 1
|Шилин Денис 1 1
|Сачков Евгений 2 1
|Денисенко Елена 3 1
|Синицына Юлия 4 1
|Moorhead Patrick - Мурхед Патрик 17 1
|Суслов Егор 1 1
|Белов Руслан 15 1
|Алехина Юлия 1 1
|Елычев Михаил 4 1
|Исхизова Александра 100 1
|Лукиян Дмитрий 17 1
|Макагонов Евгений 35 1
|Доровская Ольга 5 1
|Загуменнов Павел 14 1
|Гавриленко Александр 62 1
|Базелюк Игорь 4 1
|Шакиров Эдуард 1 1
|Brown Jeff - Браун Джефф 16 1
|Vecchiet Manlio - Веччиет Манлио 1 1
|Кочанов Дмитрий 21 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
|Новиков Павел 113 1
|Степанюк Михаил 81 1
|Савченко Константин 16 1
|Зубарев Яков 24 1
|Карасев Александр 5 1
|Деловой Петербург 40 1
|Из рук в руки - irr.ru 73 1
|NE Asia Online 313 1
|BetaNews 50 1
|The Verge - Издание 619 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.