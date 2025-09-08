Разделы

АЛТ Мастер


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 Знаменитого производителя электроники завалили исками на четверть миллиарда из-за неуплат поставщикам 1
02.10.2023 В России в начале 2024 года начнут производить базовые станции 4G и посягнут на 5G 1
21.06.2023 TONK TN1200: в трех трендах одновременно 1
19.11.2021 В России произвели первую партию серверов «Яндекса» 1
02.07.2021 Россияне выпустили быстрый ноутбук для госсектора и вузов. Он производится в России. Цена 1
07.09.2018 Электронщики предлагают государству нарастить объем отрасли до $100 млрд в год без допфинансирования 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

АЛТ Мастер и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12417 3
Ростелеком 10102 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 2
Yandex - Яндекс 8077 1
МегаФон 9574 1
Huawei 4109 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
AMD - Advanced Micro Devices 4391 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 581 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9042 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1201 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 332 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 429 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 657 1
Gigabyte Technology 379 1
AMD Xilinx 95 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 142 1
Tonk - Тонк ГК 54 1
Парус электро - Связь инжиниринг 24 1
K2 - К2РУ - SourceCode 119 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 112 1
Zelax - Зелакс 90 1
Центр открытых разработок - OpenYard 56 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 29 1
Смартком 7 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 319 1
РЖД - Российские железные дороги 1967 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7881 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
Газпром ПАО 1385 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 906 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 309 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 1
Антракс МНПП 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 633 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3256 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3405 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5097 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3074 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 413 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 161 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1042 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 149 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21903 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21473 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8943 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6030 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11669 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26555 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2556 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1547 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31254 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3184 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22363 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3966 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12756 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3905 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12779 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9111 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9877 1
DDR - Double data rate 2845 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7508 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2293 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6137 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6110 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6197 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30334 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3388 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16752 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2071 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14792 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9687 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55072 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6501 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 702 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2781 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13202 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3961 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8627 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 795 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1991 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1963 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1927 3
Microsoft Windows 10 1845 1
Intel Core i - Cерия процессоров 525 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 590 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1099 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 560 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 102 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1170 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1396 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 188 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 497 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 232 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 143 1
Microsoft Windows 11 659 1
Apple MacBook Pro 532 1
Dell Wyse 62 1
FreePik 1276 1
Tonk - Тонк TN мини-компьютер тонкий клиент 13 1
НТР - Новые телеком-решения 30 1
Intel Gemini Lake - Intel Gemini Mini 12 1
AMD EPYC Milan - серия серверных процессоров 6 1
Ушаков Михаил 35 1
Покровский Иван 126 1
Балабанов Максим 4 1
Забродоцкий Илья 1 1
Беликов Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152816 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 881 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17794 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44927 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3011 1
Швеция - Королевство 3657 1
Финляндия - Финляндская Республика 3641 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7916 1
Индия - Bharat 5607 1
Израиль 2776 1
Турция - Турецкая республика 2454 1
Украина 7727 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 674 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 257 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53828 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31032 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9688 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14622 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 642 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3702 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1024 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6172 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2815 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3617 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3712 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4338 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25360 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 383 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8823 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 81 1
Здравоохранение - СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 26 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4837 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17046 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3525 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4241 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10431 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1414 1
Импортозамещение - параллельный импорт 543 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 743 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4159 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4846 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2225 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 614 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2063 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 138 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 382 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 32 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382439, в очереди разбора - 734837.
Создано именных указателей - 182480.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

