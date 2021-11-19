В России произвели первую партию серверов «Яндекса»

«Яндекс» с партнерами выпустил первую партию серверов, изготовленных в России. Они основаны на базе разработанного в «Яндексе» сервера четвертого поколения. Такие серверы используют в дата-центрах для расширения облачной платформы Yandex.Cloud и в суперкомпьютерах «Яндекса» — самых мощных в России по рейтингу проекта TOP500.

Сейчас первая партия серверов проходит тестирование в инфраструктуре «Яндекса». В 2022 г. будущее совместное предприятие «Яндекса», ЛАНИТ, Gigabyte и ВТБ планирует выпускать аналогичные серверы под брендом Openyard для продажи другим компаниям.

Серверы спроектированы для работы в больших ЦОД, где требуется высокая производительность и энергоэффективность. Openyard стал первым производителем серверов в России, который использует новейшие серверные процессоры AMD EPYC Milan наряду с Intel Ice Lake.

Выпущенные серверы не требуют систем активного охлаждения в дата-центрах и могут работать при температуре +40 °С, что снижает траты на электроэнергию и поддержку инфраструктуры в ЦОД. Это можно увидеть на примере дата-центров «Яндекса» во Владимире и Мянтсяля, использующих серверы «Яндекса» четвертого поколения. Энергоэффективность этих ДЦ превышает среднестатистическую по значению PUE (Power Usage Effectiveness), которое показывает соотношение всей потребляемой энергии к той, что расходуется на оборудование. У «Яндекса» PUE составляет 1,1, тогда как средний показатель в мире — 1,59.

Первая партия серверов выпущена на контрактном производстве «АЛТ Мастер» в Зеленограде. Планируется, что в 2022 г. СП запустит под Рязанью собственный завод по производству серверного оборудования. Он будет выпускать серверы, системы хранения данных, шлюзы и компоненты умных устройств. На первом этапе СП инвестирует в производство более 1 млрд руб.

«Яндекс», ЛАНИТ, Gigabyte и ВТБ объявили о планах по созданию совместного предприятия в июне 2021 г. В рамках СП предполагается, что «Яндекс» и Gigabyte предоставят для проекта патенты, технологии и собственные разработки, «Яндекс» и ЛАНИТ выделят инвестиции, а ЛАНИТ, кроме того, организует дистрибуцию и сервисное обслуживание. ВТБ выступит финансовым инвестором СП.